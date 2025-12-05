Homey Pro Mini dorazil do Evropy! Chytrou domácnost zvládne levou zadní Hlavní stránka Zprávičky Homey Pro Mini oficiálně dorazil do Evropy, v Německu stojí 249 € Kompaktní smart home hub podporuje Matter, Thread a Zigbee Běží kompletně lokálně, cloudové zálohy jsou volitelné za 10 € ročně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Chytrá domácnost má jeden zásadní problém: každý výrobce si hraje na vlastním písečku. Žárovky od Philips, zásuvky od TP-Link, čidla od Aqara – a k tomu tři různé aplikace. Homey sjednocuje vše dohromady díky svému hardwaru a především nádherné aplikaci. Nyní verze Pro Mini dorazila i do Evropy. Rok čekání se vyplatil Holandská společnost Homey představila Mini verzi svého smart home hubu přesně před rokem, tehdy ale jen pro americký trh. Evropští zájemci museli čekat – a dočkali se těsně před koncem roku 2025. Hub je nyní k dispozici přímo od výrobce za 249 € (asi 6 000 Kč), což je o 150 € méně než plnohodnotný Homey Pro. Ten je ale mimochodem třeba na Alze za lepší cenu, koupíte ho už za 8 449 Kč. Co za tu cenu dostanete? Kompaktní krabičku se čtyřjádrovým procesorem ARM (1,5 GHz), 1 GB RAM a 8GB úložiště. V balení najdete i napájecí adaptér, USB-C kabel a ethernetový kabel – takže rozbalíte a jedete. Matter, Thread, Zigbee – základ je solidní Homey Pro Mini podporuje tři klíčové protokoly pro chytrou domácnost. Matter ve verzi 1.3 zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími zařízeními od Applu, Googlu i Samsungu. Thread funguje jako mesh síť pro nízkoenergetická čidla. A Zigbee 3.0 pokryje většinu stávajících zařízení od IKEA, Philips Hue nebo Aqara. Ethernet s gigabitovou rychlostí zajišťuje stabilní připojení k síti. To je důležité, protože Homey Pro Mini běží kompletně lokálně. Vaše automatizace fungují i při výpadku internetu, žádná data neputují do cloudu – pokud si to sami nepřejete. Co Mini neumí (bez příslušenství) Oproti dražšímu Homey Pro má Mini jednu zásadní nevýhodu: chybí mu Z-Wave, Bluetooth, infračervený vysílač a 433 MHz. Pokud máte doma starší zařízení na těchto frekvencích – třeba bezdrátové vypínače nebo garážová vrata – budete potřebovat Homey Bridge za dalších 69 €. Bridge se připojí k Mini a doplní chybějící protokoly. Je to elegantní řešení, ale zároveň to znamená, že „plná“ sestava vyjde na 318 €. V tu chvíli už se vyplatí zvážit rovnou Homey Pro, který má vše v jednom. Automatizace pro pokročilé Kde Homey skutečně vyniká, jsou automatizace. Základní Flow editor zvládne jednoduché scénáře typu „když se setmí, rozsviť světla“. Pro složitější logiku je tu Advanced Flow s vizuálním programováním a větvením podmínek. A pro ty, kdo se nebojí kódu, existuje HomeyScript. Pár řádků JavaScriptu dokáže přepnout všechna světla v domě, zkontrolovat stav zařízení nebo spustit komplexní sekvence. Tohle konkurence typu Google Home nebo Apple HomeKit prostě nenabízí. Homey také podporuje více než 1 000 výrobců díky komunitním aplikacím. Takže i méně známé značky mají šanci na integraci. Cloudové zálohy za příplatek Lokální zálohy na PC nebo Mac jsou zdarma. Pokud ale chcete automatické cloudové zálohy s možností obnovy odkudkoli, připlatíte si 10 € ročně. Není to nutnost, ale pro klid duše to může stát za to. Mezi zajímavé funkce patří i takzvané Experimenty – neoficiální vychytávky od vývojářů Homey. Patří sem podpora virtuálních zařízení, SSH přístup pro geeky a – jak výrobce sám naznačuje – i určitá integrace s „ovocem“, jehož jméno právní oddělení raději nezmiňuje. Pro koho Homey Pro Mini je? Pokud začínáte s chytrou domácností a máte převážně Matter, Zigbee nebo Thread zařízení, Mini je rozumná volba. Dostanete lokální hub bez měsíčních poplatků, s pokročilými automatizacemi a podporou stovek značek. Kdo má doma mix starších technologií včetně Z-Wave nebo 433 MHz, ten by měl počítat s nákupem Bridge – nebo rovnou sáhnout po plném Homey Pro. Rozdíl 81 € mezi Mini + Bridge a Pro už není tak dramatický.

Máte doma chytrou domácnost? Jaký hub používáte?

Zdroj: Homey 