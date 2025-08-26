TOPlist

Hodiny Google dostávají nový design! Některé změny jsou super, jiné tolik ne...

  • Google Hodiny 8.1 přináší kompletní redesign v duchu Material 3 Expressive
  • Aktivní budíky jsou konečně na první pohled viditelné díky barevnému zvýraznění
  • Ze světového času zmizely denní teplotní extrémy, což je škoda

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.8.2025 08:00
Ikona komentáře 0
hodiny google redesign

Google pokračuje ve vizuální unifikaci svých aplikací a tentokrát se dočkala aplikace Hodiny. Po nedávném redesignu Kalkulačky přichází na řadu další základní systémová aplikace, která dostává nový kabát v podobě Material 3 Expressive. Změny jsou viditelné na první pohled a některé z nich jsou opravdu užitečné.

Konec vysoké spodní lišty, nová čtvercová tlačítka

První, čeho si všimnete, je zmizení charakteristické vysoké spodní lišty. Google se zbavil i velkého kulatého plovoucího tlačítka uprostřed – nahradilo ho čtvercové tlačítko v pravém dolním rohu. Je to praktičtější? Na to si budete muset odpovědět sami, ale minimálně to působí moderněji a konzistentněji s ostatními aplikacemi.

Největšího vylepšení se dočkala karta Budíky. Konečně, po letech, je na první pohled jasné, který budík je aktivní. Google použil plné barevné zvýraznění pozadí místo spoléhání na drobný přepínač a tučné písmo. Když na budík klepnete, vysune se zespodu editační panel. Související funkce jsou navíc seskupené do kontejnerů, což výrazně zlepšuje přehlednost.

Staré vs. nové:

Google Clock Material You 1
Google Clock Material 3 Expressive 1b

Světový čas přišel o užitečnou funkci

Karta Světový čas dostala novou ikonu ve spodní liště a odděluje teď čas od data, teploty a informace o budíku. Bohužel, Google odstranil zobrazení denních teplotních minim a maxim pro jednotlivá města. Je to zvláštní rozhodnutí, zvlášť když aplikace Pixel Weather tuto funkci naopak přidává na svou domovskou obrazovku.

Staré vs. nové:

Google Clock Material You 2
Google Clock Material 3 Expressive 2

Karta Časovač zůstává v podstatě beze změn, kromě větších názvů a nového fontu. Ikona ve spodní liště je teď zaoblenější. Stopky prošly větší změnou – místo seznamu časů mezičasů teď používají čtvercové karty a ovládací tlačítka jsou výrazně větší, naskládaná na sebe s textovými popisky místo ikon.

Staré vs. nové:

Google Clock Material You 3
Google Clock Material 3 Expressive 3

Tablety dostaly speciální zacházení

Na tabletech Google implementoval rozšířenou navigační lištu s textovými popisky vpravo od ikon. Plovoucí tlačítko se přesunulo nahoru. Zajímavé je, že Google opustil dvousloupcové rozložení na většině obrazovek, což může být pro některé uživatele krok zpět – na velkém displeji by se přeci jen vešlo víc informací.

google hodiny tablet

Funkce Čas spánku zůstává nezměněná a většina položek v menu (tři tečky) má teď ikony, stejně jako v redesignované Kalkulačce. Widgety na domovské obrazovce zatím zůstávají ve starém designu, ale to se nejspíš změní v některé z dalších aktualizací.

Kdy se dočkáte nového designu?

Google Hodiny verze 8.1 s novým Material 3 Expressive designem se postupně rozjíždí přes Google Play. Jak je u Googlu zvykem, aktualizace se šíří postupně, takže pokud ji ještě nevidíte, zkuste to za pár dní. Případně můžete zkusit vymazat cache Google Play nebo počkat na APK soubor na známých stránkách.

Co říkáte na nový vzhled Google Hodin?

Zdroj: 9to5google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024

Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá

Adam Kurfürst
29.12.2024