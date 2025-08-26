Hodiny Google dostávají nový design! Některé změny jsou super, jiné tolik ne... Hlavní stránka Zprávičky Google Hodiny 8.1 přináší kompletní redesign v duchu Material 3 Expressive Aktivní budíky jsou konečně na první pohled viditelné díky barevnému zvýraznění Ze světového času zmizely denní teplotní extrémy, což je škoda Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google pokračuje ve vizuální unifikaci svých aplikací a tentokrát se dočkala aplikace Hodiny. Po nedávném redesignu Kalkulačky přichází na řadu další základní systémová aplikace, která dostává nový kabát v podobě Material 3 Expressive. Změny jsou viditelné na první pohled a některé z nich jsou opravdu užitečné. Konec vysoké spodní lišty, nová čtvercová tlačítka První, čeho si všimnete, je zmizení charakteristické vysoké spodní lišty. Google se zbavil i velkého kulatého plovoucího tlačítka uprostřed – nahradilo ho čtvercové tlačítko v pravém dolním rohu. Je to praktičtější? Na to si budete muset odpovědět sami, ale minimálně to působí moderněji a konzistentněji s ostatními aplikacemi. Největšího vylepšení se dočkala karta Budíky. Konečně, po letech, je na první pohled jasné, který budík je aktivní. Google použil plné barevné zvýraznění pozadí místo spoléhání na drobný přepínač a tučné písmo. Když na budík klepnete, vysune se zespodu editační panel. Související funkce jsou navíc seskupené do kontejnerů, což výrazně zlepšuje přehlednost. Staré vs. nové: Světový čas přišel o užitečnou funkci Karta Světový čas dostala novou ikonu ve spodní liště a odděluje teď čas od data, teploty a informace o budíku. Bohužel, Google odstranil zobrazení denních teplotních minim a maxim pro jednotlivá města. Je to zvláštní rozhodnutí, zvlášť když aplikace Pixel Weather tuto funkci naopak přidává na svou domovskou obrazovku. Staré vs. nové: Karta Časovač zůstává v podstatě beze změn, kromě větších názvů a nového fontu. Ikona ve spodní liště je teď zaoblenější. Stopky prošly větší změnou – místo seznamu časů mezičasů teď používají čtvercové karty a ovládací tlačítka jsou výrazně větší, naskládaná na sebe s textovými popisky místo ikon. Staré vs. nové: Tablety dostaly speciální zacházení Na tabletech Google implementoval rozšířenou navigační lištu s textovými popisky vpravo od ikon. Plovoucí tlačítko se přesunulo nahoru. Zajímavé je, že Google opustil dvousloupcové rozložení na většině obrazovek, což může být pro některé uživatele krok zpět – na velkém displeji by se přeci jen vešlo víc informací. Funkce Čas spánku zůstává nezměněná a většina položek v menu (tři tečky) má teď ikony, stejně jako v redesignované Kalkulačce. Widgety na domovské obrazovce zatím zůstávají ve starém designu, ale to se nejspíš změní v některé z dalších aktualizací. Kdy se dočkáte nového designu? Google Hodiny verze 8.1 s novým Material 3 Expressive designem se postupně rozjíždí přes Google Play. Jak je u Googlu zvykem, aktualizace se šíří postupně, takže pokud ji ještě nevidíte, zkuste to za pár dní. Případně můžete zkusit vymazat cache Google Play nebo počkat na APK soubor na známých stránkách. Co říkáte na nový vzhled Google Hodin? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Google Hodiny Google material design Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024