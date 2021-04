Chytré hodinky OnePlus Watch v recenzích propadly. Co se nepovedlo?

O chytrých hodinkách OnePlus Watch jste již nejspíš slyšeli. Po několika měsících lákání se očekávalo, že OnePlus dokáže nabídnout zajímavou alternativu ke stávajícím smartwatch pro Android telefony. Hodinky už se dají pár dní zakoupit a také jste si v zahraničí mohli přečíst řadu recenzí. Ty mají jedno společné – recenzenti hodinky OnePlus Watch nedoporučují a podle některých jde dokonce o nejhorší chytré hodinky na trhu. Co se čínské společnosti nepovedlo?

Hodinky OnePlus Watch selhávají ve více věcech

Společnost OnePlus to nemá v poslední době zrovna jednoduché. Po softwarové stránce už nepatří k tomu nejlepšímu, co na Androidu nalezneme. Přesun do kategorie těch nejdražších telefonů také není ideální a ani nové telefony v nižší střední třídě nezaznamenaly velký úspěch. Změnit to mohly první chytré hodinky OnePlus Watch. Jak ale první recenze naznačují, tak úspěch nepřijde ani nyní, naopak si společnost svou reputaci poškodila.

Nejedná se o první nositelnou elektroniku od OnePlus. Už dříve jsme mohli vidět chytrý náramek OnePlus Band. OnePlus Watch jsou prezentovány jako plnohodnotné chytré hodinky. Mají pěkný kruhový design, čtrnáctidenní výdrž baterie a dobrou cenu. Hlavní problém je v softwaru, který je značně nedodělaný. Běží na vlastním novém systému, který se snaží kopírovat Wear OS. Jenže mu chybí podpora aplikací třetích stran, anebo možnost stahování nových ciferníků.

Největší kritika však spadá na nedodělané zcela základní funkce chytrých hodinek, jako chybějící Always on Display, 12hodinový formát času, aktivování displeje pohybem ruky nebo poklepáním na displej atd. Podivné je také to, že chybí řada základních animací. Není to jen o chybějících funkcích, ale také v hodinkách naleznete plno chyb, včetně problémů se synchronizací dat, nebo neintuitivním zobrazením notifikací Zkrátka by si systém zasloužil ještě několik měsíců vývoje a v momentálním stavu připomíná betaverzi.

Recenzent serveru Gizmodo píše, že se jedná o “nejhorší chytré hodinky, jaké kdy používal”, a dodal, že “je vzácné, aby vlajková loď selhala na všech frontách, a přesto se to OnePlus Watch povedlo.”Wired udělil skóre 3/10 s velkým seznamem negativ. Engadget přímo vyzval své čtenáře, aby si místo toho koupili Fitbit. The Verge kritizoval OnePlus Watch za nepřesné sledování fitness aktivit, příliš velké rozměry a špatný software. Podle Android Central jsou příliš drahé vzhledem k tomu, co ve skutečnosti umí.

This is the most brutal reception I've seen for a new product of a major company in a long while 😬 pic.twitter.com/kDySXTaooV — TechAltar (@TechAltar) April 13, 2021

OnePlus už se k problémům několikrát vyjádřilo. Údajně chystá několik aktualizací, které by měly řadu problémů vyřešit. První větší aktualizace by měla vyjít tento měsíc, další pak v květnu.

Máte v plánu si nyní, nebo v dohledné době koupit hodinky OnePlus Watch?

Zdroj: 9to5google.com