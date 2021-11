Společnost Huawei představila letos hodinky Huawei GT2 Pro, které podporuje jako vůbec první nositelná elektronika od této čínské firmy aplikace třetích stran. Nyní to vypadá, že se tato možnost brzy dostane také na modely Huawei Watch GT2 a Huawei Watch GT2e.

Hodinky Huawei Watch GT2 a GT2e dostávají podporu aplikací třetích stran

Firma totiž přináší novou aktualizaci pro tyto hodinky, která přináší mimo jiné právě podporu aplikací třetích stran. Bohužel je v tuto chvíli dostupná pouze pro testery, ale pokud se neodhalí žádné závaznější chyby, mohou se na ně brzy těšit i běžní uživatelé. Kromě této funkce bude možné také kontrolovat údaje týkající se vašeho srdce přímo na hodinkách, takže nebudete potřebovat mobilní aplikaci.

Jako první by se měl firmware ukázat v Číně, ovšem samozřejmě s ním můžeme počítat také na globálním trhu. Předpokládáme, že by na to mělo dojít během několika následujících týdnů.

Zdroj: gizmochina