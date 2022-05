Na konci dubna se nám oficiálně odhalily nové hodinky Huawei Watch GT 3 Pro. Čínská firma zřejmě pochopila, že nemá příliš velkou šanci uspět v Evropě se svými chytrými telefony a tak se rozhodla chrlit na nás jedny hodinky za druhými. To ale rozhodně není špatně. Hodinky od Huawei totiž obecně patří k těm nejlepším na trhu a k nám do redakce se zatoulaly hned dvě verze nových hodinek. Klasicky se tedy můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá.

Hodinky Huawei Watch GT 3 Pro v redakci Svět Androida

Na fotografiích níže můžete vidět jak titanovou verzi hodinek, která se chlubí 1,43palcovým AMOLED displejem, tak i keramickou, která je určená spíše pro dámy. Ta se pyšní 1,32palcovým AMOLED panelem. Nutno zmínit, že zpracování je u obou verzí příkladné. Na trhu skutečně není příliš modelů, které by byly zpracovány lépe, než právě Huawei Watch GT 3 Pro. Pokračovat můžeme i téměř dokonalým systémem HarmonyOS, o němž si více povíme v samostatné recenzi.

Větší varianta hodinek má dle výrobce vydržet až 14 dní, což by souhlasilo při střídmějším používání. Se zapnutím veškerých senzorů, Always-On displeje a vysokým jasem počítejte spíše s týdnem. Menší verze pak vydrží až 4 dny náročnějšího používání.

Výrobce láká hned na několik zdravotních funkcí včetně EKG, které je však zatím k dispozici pouze recenzentům. Pro všechny uživatele bude k dispozici až poté, co projde certifikací. Jestliže tedy máte ohledně novinky jakýkoliv dotaz, nyní je ideální příležitost zeptat se v komentářích.

Co vás zajímá ohledně Huawei Watch GT 3 Pro?