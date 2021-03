Chytré hodinky Huawei Watch Fit byly představeny minulý rok v létě. Nyní čínská společnost tyto hodinky aktualizovala, přidala dvě barevné varianty a také nový název. Hodinky Huawei Watch Fit Elegant mají lesklý rám z nerezové oceli a také fluoroelastomerový řemínek. Pořídit půjdou dvě verze, zlatá verze bude mít bílý řemínek a stříbrná verze hodinek pak černý řemínek.

Hodinky Huawei Watch Fit Elegant se začínají prodávat na konci měsíce

Fluoroelastomerový řemínek na první pohled vypadá jako klasický silikon, ale Huawei upozornil na několik rozdílů. Oproti silikonovým řemínkům jsou odolnější. A to vůči teplu, vlhkosti, mastnotě a vydrží více natahování. Je rovněž vhodnější pro alergiky, protože na rozdíl od silikonu tolik nedráždí pokožku a nedochází k vyvolání alergických reakcí.

Co se týče samotných parametrů, tak Huawei Watch Fit Elegant mají 1,64palcový AMOLED displej obdélníkového tvaru. K ovládání slouží dotykový displej a jedno tlačítko na pravé straně rámu. Využívá systém Lite OS, který nalezneme i u mnoha jiných chytrých hodinek Huawei. Výkon má na starost čipset Kirin A1. Baterie by měla vydržet na jedno nabití až 12 dní. Samozřejmostí už je GPS, senzor srdečního tepu anebo pokročilé sledování aktivit či spánku. Rozhodně v dnešní době potěší také měření SpO2, tedy odhad saturace krve kyslíkem. Prodej začíná nejprve ve Velké Británii. A to již 26. března za cenu 110 liber, v přepočtu tak cca 3 400 Kč.

Máte nějakou zkušenost s chytrými hodinkami Huawei?

Zdroj: gsmarena.com