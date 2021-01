Chytré hodinky HONOR Watch GS Pro a HONOR MagicWatch 2 dostávají praktické vychytávky, které jistě potěší všechny současné i budoucí majitele. Například promyšlená ochrana proti krádeži i vylepšená ochrana při kontaktu s vodou. Jak novinky fungují a na jaké další funkce se mohou majitelé těšit?

HONOR Watch GS Pro jsou vodě odolné do 5 ATM, ale teď získávají další velké vylepšení při použití ve vodě. Hodinky teď dokáží odstranit vodu, která natekla do reproduktoru a mikrofonu například během plavání. Novinku naleznete pod názvem „Odčerpat“. Funguje tak, že toném o vysoké frekvenci rozvibruje reproduktor a voda tak snáze odteče. Další praktickou vychytávkou pro HONOR Watch GS Pro je funkce PIN, která dokáže zamknout hodinky pokaždé, když je sundáte z ruky. Nikdo se tak nedostane k vašim datům a případný zloděj ani hodinky neuvede do továrního nastavení. Notifikace se také nově mohou zobrazovat i během měření sportovní aktivity bez nutnosti jejího přerušení.

Také chytré hodinky HONOR MagicWatch 2 získávají praktické vychytávky v podobě nových ciferníků s widgety. U některých ciferníků můžete nově přidat ikony oblíbených funkcí a mít je tak stále na dosah. HONOR MagicWatch 2 umí také nově zobrazit předpověď počasí až na 7 dnů dopředu.

HONOR Watch GS Pro

Jak se vám líbí nové praktické vychytávky pro chytré hodinky Honor?

Zdroj: Honor