Český Aligator začíná prodávat chytré hodinky. Co umí a kolik stojí?

Když se v oblasti mobilní elektroniky zmíní pojem Aligator, nejčastější následující představou je rozhodně jednoduchý telefon pro seniory. To je rozhodně pravda, nicméně tato česká firma už se nesoustředí čistě jen na ně. V nabídce má například i mobily z kategorie “odolné” a v rámci pronikání do dalších segmentů jde nyní ještě dál. Aligator představil své první chytré hodinky Watch Pro a Watch Lady. Pojďme se podívat, co všechno umí a na kolik vyjdou.

Tyto pánské a dámské hodinky zaujmou například pěkným designem, kovovým tělem, ovládáním v češtině a odolností IP 67/68. Obě verze mají kulatý displej s rozlišením 240 x 240 pixelů.

Větší pánské (Pro) mají displej o velikosti 1,28″ a menší dámské (Lady) 1,1″, přičemž sklo je plně dotykové. Ciferník je možné vybrat z široké nabídky, od klasických ručičkových až po futuristické, nebo si na něj umístit vlastní obrázek či fotku.

Mezi sportovní a zdravotní funkce patří třeba nepřetržité měření tepu, analýza kvality spánku, záznamy ke dvacítce sportovních aktivit nebo sledování menstruačního a ovulačního cyklu. V rámci testování dokonce fungují také experimentální funkce měření tlaku a okysličení krve. Větší model by měl vydržet na jedno nabití až deset dní, ten menší sedm. Dámské hodinky jsou v prodeji ve zlaté nebo stříbrné barvě, každé balení obsahuje dva různé řemínky. Pánské jsou k dispozici ve třech barvách (černá, stříbrná a šedá), v balení jsou tři řemínky. Chytré hodinky Aligator Watch Pro a Lady se prodávají shodně za 1989 Kč.

Která barevná varianta se vám líbí nejvíc?

Zdroj: TZ Aligator