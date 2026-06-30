Chytrá pračka Hisense pod 9 tisíc! Má velkou kapacitu, parní programy a vlastní aplikaci Hlavní stránka Zprávičky Hisense WF3S9043BB3 je parní pračka s předním plněním, kapacitou 9 kg, tichým invertorovým motorem, energetickou třídou A a 16 programy Na Alze ji s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 8 952 Kč místo původních 11 190 Kč — ušetříte 2 238 Kč K pračce dostanete 10 let záruky na invertorový motor po registraci a ocenění od dTestu, k tomu Alza nabízí vynesení a montáž Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Devítikilová chytrá parní pračka od zavedené značky pod devíti tisíci je slušná nabídka. Hisense WF3S9043BB3 teď s členstvím AlzaPlus+ pořídíte za 8 952 Kč, tedy o víc než dva tisíce levněji než původních 11 190 Kč. CHCI PRAČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete úspornou a tichou pračku s velkým bubnem a parními programy za rozumnou cenu a oceníte dlouhou záruku na motor.⚠️ Zvažte, že má nízké hodnocení (3,0/5) kvůli několika kusům s chybovými kódy — vzorek recenzí je ale malý a reklamovanost nízká.💡 Za 8 952 Kč je výbava i spotřeba na úrovni, jen jděte do nákupu s vědomím, že u prvních kusů se objevily potíže. Proč je tahle pračka zajímavá Za 8 952 Kč dostanete u Hisense WF3S9043BB3 výbavu, která se obvykle objevuje až o pár tisíc výš — parní programy, chytrou aplikaci ConnectLife, automatické rozpoznání náplně a velký buben na 9 kg, který zvládne i rodinné praní nebo objemnou deku. Hlavní pojistka do budoucna je 10letá záruka na invertorový motor (po registraci) — právě motor bývá u praček nejdražší součástka, takže tahle záruka výrazně snižuje riziko nákladné opravy po letech. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Buben na 9 kg v praxi znamená, že naperete prádlo pro čtyř- až pětičlennou rodinu naráz. Invertorový (bezkartáčový) motor je tišší a úspornější než starší typy a stojí za energetickou třídou A — spotřeba 34 kWh na 100 cyklů a jen 39 litrů vody na cyklus se příjemně projeví na účtech. Odstřeďování zvládá 1 400 otáček, takže prádlo vyjde výrazně sušší a doba sušení se zkrátí. Z praktických funkcí potěší parní programy (šetrnější k vláknům, pomáhají proti alergenům), možnost přidat zapomenuté prádlo i po spuštění a rychlé cykly — Quicker zkrátí praní na 30 minut, Quick 15 zvládne malou várku za čtvrt hodiny. Naplánovat konec praní umí funkce Delay End, takže pračka dopere třeba přesně na váš návrat domů. Appka ConnectLife k tomu sleduje spotřebu a radí s výběrem programu podle typu a znečištění prádla. KOUPIT ZA 8 952 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Tady musíme být maximálně narovinu, protože hodnocení je jen 3,0 z 5 a doporučuje ji polovina kupujících. Pozor ale na kontext: recenze jsou zatím jen dvě (plus pár hodnocení), takže jeden nespokojený zákazník výrazně sráží průměr. Kdo je spokojený, chválí přesně to, co od pračky čekáte — srozumitelné ovládání, úspornost, tichý chod a pěkně vyprané bílé prádlo. Stinná stránka je jasná: u několika kusů se brzy objevily chybové kódy. Jeden zákazník hlásil potíže po měsíci provozu, jiný (u příbuzné varianty) dostal vadný kus rovnou po zapojení. Je férové to vědět dopředu. Druhá strana mince je ale to, jak se to řešilo: zákaznice s vadným kusem vyzdvihla, že jí Alza bez dohadování přivezla a zapojila novou pračku a vadnou odvezla. Reklamovanost modelu je navíc nízká (1,37 %), takže nejde o plošný problém — spíš o smůlu na konkrétní kusy. Doporučení: po dodání pračku hned vyzkoušejte, ať případnou závadu odhalíte v klidu zákonné lhůty. CHCI UŠETŘIT 2 238 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete jistotu zavedeného modelu s tisíci kladných recenzí a nízké hodnocení vás odrazuje, počkejte, až se nasbírá víc zkušeností, nebo sáhněte po pračce s delší prodejní historií. Stejně tak pokud jste jednočlenná domácnost, která pere málo, je devítikilový buben zbytečně velký — menší a levnější model bohatě stačí. A kdo nemá zájem o chytré funkce a appku, zaplatí za výbavu, kterou nevyužije. Pro rodinu, která chce úspornou pračku s velkým bubnem, parou a dlouhou zárukou na motor za rozumnou cenu, je to ale slušná volba. Co říkáte na tuto pračku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza chytrá pračka HiSense slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025