Chcete chytrý 4K projektor? Tenhle od Hisense prudce zlevnil, umí až 200palcový obraz a vylepšuje ho AI Hlavní stránka Zprávičky Hisense M2SE PRO je 4K UHD laserový projektor s technologií Pure Triple Colour Laser, podporou HDR10+, Dolby Atmos a operačním systémem VIDAA U9 S kódem ALZADNY25 stojí 22 493 Kč místo 29 990 Kč (sleva 7 497 Kč, tedy 25 %) – předchozí cena v akci byla 26 991 Kč, takže jde o prudký pokles ceny V této cenovce nabízí kombinaci 4K rozlišení, laserového zdroje světla a obrazu až do 200", která byla ještě před rokem výsadou modelů kolem 35 tisíc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Hisense svým modelem M2SE PRO posouvá hranici, za kterou se dají sehnat 4K laserové projektory. Projektor právě prudce zlevnil z 29 990 Kč na 22 493 Kč po zadání kódu ALZADNY25. Pokles o 7 500 Kč proti běžné ceně a o 4 500 Kč proti předchozímu akčnímu minimu je v segmentu domácího kina rozdíl, který stojí za pozornost. Aktuální stav skladu si můžete ověřit přímo v detailu produktu. CHCI PROJEKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K projektor do zatemněné místnosti s obrazem až 200″ a streamingem přes VIDAA bez nutnosti externího zdroje.⚠️ Zvažte, pokud řešíte projekci za denního světla – 1 100 ANSI lumenů cílí na večerní sledování ve tmě.💡 Za 22 493 Kč jde o jeden z cenově nejdostupnějších 4K laserových projektorů s plnou výbavou v Česku. Proč je tahle akce zajímavá Hisense M2SE Pro cílí na hráče domácího kina, kteří chtějí velký obraz bez investice 40 a více tisíc do prémiových LCD nebo OLED televizí v úhlopříčce 75–85″. Za 22 493 Kč tu dostáváte projektor s laserovým zdrojem světla, 4K rozlišením a možností projektovat obraz od 60 do 200 palců – tedy od běžné televizní úhlopříčky až po skutečně kinematické rozměry. V kategorii do 25 tisíc je obvyklou alternativou XGIMI HORIZON Pro nebo Optoma UHZ35, ale Hisense má v této konkrétní cenovce mírnou cenovou výhodu. Klíčové parametry: 4K laser, AI optimalizace, VIDAA Srdcem projektoru je DLP engine s nativním 4K UHD rozlišením 3 840 × 2 160 a podsvícením přes Pure Triple Colour Laser. Laserový zdroj má životnost až 25 000 hodin v ECO režimu, což při průměrném sledování čtyř hodin denně znamená přes 17 let provozu, než byste o světelný výkon začali přicházet. Z HDR formátů jsou podporované HDR10+, HDR10 a HLG, a technologie 4K AI Clarity v reálném čase optimalizuje každý pixel pro vyšší ostrost. Operační systém VIDAA U9 má vestavěné aplikace pro Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video a FIFA+, takže pro běžný streaming nepotřebujete žádný externí Chromecast nebo Apple TV. Konektivita pokrývá HDMI 2.1 s eARC a ALLM, USB 3.0, Wi-Fi 5 (5 GHz), Bluetooth a AirPlay 2 – HDMI 2.1 s ALLM stojí za zmínku pro hráče na PS5 a Xbox Series X, kteří chtějí nízkou herní latenci. Zvuk obstarávají vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W s podporou Dolby Atmos. Pro samostatné sledování stačí, na plnohodnotný filmový zážitek si ale stejně připojíte externí soundbar přes HDMI eARC. KOUPIT ZA 22 493 KČ Praktická stránka: instalace, vzdálenost, hlučnost Projektor má rozměry 19,3 × 23 × 21,8 cm a hmotnost 3,9 kg, takže jde o relativně přenosný model s rukojetí – snadno ho přesunete mezi obývákem a zahradou pro letní promítání. Projekční vzdálenost je 1,4 až 5,8 metru, což pokryje většinu obývacích pokojů. Pro 100″ obraz potřebujete zhruba 2,7 m od plátna, pro 150″ pak okolo 4 m. Pomocí optického zoomu 1,0–1,3 můžete obraz mírně upravit bez nutnosti přesouvat projektor. Z praktických funkcí oceníte automatickou korekci náklonu, automatické ostření a Auto Screen Fit – ten rozpozná překážky v projekční ploše (například skříň nebo obraz na zdi) a obraz se jim přizpůsobí, aby zůstal v rámci plátna. Hlučnost 30 dB je v normě pro tuto kategorii a v běžném prostředí ji při sledování filmu neuslyšíte. Kdy to smysl nedává Pokud chcete projektor pro denní sledování v prosvětlené místnosti, 1 100 ANSI lumenů je málo – obraz bude vypadat vybledle. Pro nezatemněné prostory hledejte modely od 2 000 ANSI lumenů výš (Hisense C1 nebo C2 Ultra), ale počítejte s cenou přes 40 tisíc. Stejně tak pokud potřebujete krátkou projekci do 0,5 metru od plátna, M2SE Pro to neumí – minimální vzdálenost 1,4 m vyžaduje běžnou hloubku místnosti. A pokud řešíte primárně kompetitivní gaming na 120 Hz, obnovovací frekvence 60 Hz je limit. Verdikt: filmové kino do obýváku za rozumnou cenu Hisense M2SE PRO za 22 493 Kč je jednou z nejvýhodnějších cest k velkému 4K obrazu, kterou dnes v Česku máte. Při srovnání s televizí stejné kvality v úhlopříčce 75 nebo 85″ se vejdete do třetinové až poloviční ceny a navíc si na zahradě uděláte 150″ promítání pro celou rodinu. Slabinou je jas pro denní použití, takže si počítejte s tím, že pro plný zážitek potřebujete zatemnitelnou místnost. Pokud ji máte a doplníte projektor o soundbar, dostanete plnohodnotné domácí kino za rozpočet, který se ještě před rokem dal považovat za nepředstavitelný.

Volili byste do obýváku spíš velkou OLED televizi, nebo projektor s ještě větší úhlopříčkou za stejné peníze? 