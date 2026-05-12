TOPlist

Chcete chytrý 4K projektor? Tenhle od Hisense prudce zlevnil, umí až 200palcový obraz a vylepšuje ho AI

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
12.5.2026 12:00
Ikona komentáře 0
Hisense M2SE PRO na stole

Hisense svým modelem M2SE PRO posouvá hranici, za kterou se dají sehnat 4K laserové projektory. Projektor právě prudce zlevnil z 29 990 Kč na 22 493 Kč po zadání kódu ALZADNY25. Pokles o 7 500 Kč proti běžné ceně a o 4 500 Kč proti předchozímu akčnímu minimu je v segmentu domácího kina rozdíl, který stojí za pozornost. Aktuální stav skladu si můžete ověřit přímo v detailu produktu.

CHCI PROJEKTOR V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete 4K projektor do zatemněné místnosti s obrazem až 200″ a streamingem přes VIDAA bez nutnosti externího zdroje.
⚠️ Zvažte, pokud řešíte projekci za denního světla – 1 100 ANSI lumenů cílí na večerní sledování ve tmě.
💡 Za 22 493 Kč jde o jeden z cenově nejdostupnějších 4K laserových projektorů s plnou výbavou v Česku.

Proč je tahle akce zajímavá

Hisense M2SE Pro cílí na hráče domácího kina, kteří chtějí velký obraz bez investice 40 a více tisíc do prémiových LCD nebo OLED televizí v úhlopříčce 75–85″. Za 22 493 Kč tu dostáváte projektor s laserovým zdrojem světla, 4K rozlišením a možností projektovat obraz od 60 do 200 palců – tedy od běžné televizní úhlopříčky až po skutečně kinematické rozměry. V kategorii do 25 tisíc je obvyklou alternativou XGIMI HORIZON Pro nebo Optoma UHZ35, ale Hisense má v této konkrétní cenovce mírnou cenovou výhodu.

Klíčové parametry: 4K laser, AI optimalizace, VIDAA

Srdcem projektoru je DLP engine s nativním 4K UHD rozlišením 3 840 × 2 160 a podsvícením přes Pure Triple Colour Laser. Laserový zdroj má životnost až 25 000 hodin v ECO režimu, což při průměrném sledování čtyř hodin denně znamená přes 17 let provozu, než byste o světelný výkon začali přicházet. Z HDR formátů jsou podporované HDR10+, HDR10 a HLG, a technologie 4K AI Clarity v reálném čase optimalizuje každý pixel pro vyšší ostrost.

Hisense M2SE PRO render

Operační systém VIDAA U9 má vestavěné aplikace pro Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video a FIFA+, takže pro běžný streaming nepotřebujete žádný externí Chromecast nebo Apple TV. Konektivita pokrývá HDMI 2.1 s eARC a ALLM, USB 3.0, Wi-Fi 5 (5 GHz), Bluetooth a AirPlay 2 – HDMI 2.1 s ALLM stojí za zmínku pro hráče na PS5 a Xbox Series X, kteří chtějí nízkou herní latenci.

Zvuk obstarávají vestavěné stereo reproduktory 2 × 10 W s podporou Dolby Atmos. Pro samostatné sledování stačí, na plnohodnotný filmový zážitek si ale stejně připojíte externí soundbar přes HDMI eARC.

KOUPIT ZA 22 493 KČ

Praktická stránka: instalace, vzdálenost, hlučnost

Projektor má rozměry 19,3 × 23 × 21,8 cm a hmotnost 3,9 kg, takže jde o relativně přenosný model s rukojetí – snadno ho přesunete mezi obývákem a zahradou pro letní promítání. Projekční vzdálenost je 1,4 až 5,8 metru, což pokryje většinu obývacích pokojů. Pro 100″ obraz potřebujete zhruba 2,7 m od plátna, pro 150″ pak okolo 4 m. Pomocí optického zoomu 1,0–1,3 můžete obraz mírně upravit bez nutnosti přesouvat projektor.

Z praktických funkcí oceníte automatickou korekci náklonu, automatické ostření a Auto Screen Fit – ten rozpozná překážky v projekční ploše (například skříň nebo obraz na zdi) a obraz se jim přizpůsobí, aby zůstal v rámci plátna. Hlučnost 30 dB je v normě pro tuto kategorii a v běžném prostředí ji při sledování filmu neuslyšíte.

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete projektor pro denní sledování v prosvětlené místnosti, 1 100 ANSI lumenů je málo – obraz bude vypadat vybledle. Pro nezatemněné prostory hledejte modely od 2 000 ANSI lumenů výš (Hisense C1 nebo C2 Ultra), ale počítejte s cenou přes 40 tisíc. Stejně tak pokud potřebujete krátkou projekci do 0,5 metru od plátna, M2SE Pro to neumí – minimální vzdálenost 1,4 m vyžaduje běžnou hloubku místnosti. A pokud řešíte primárně kompetitivní gaming na 120 Hz, obnovovací frekvence 60 Hz je limit.

Verdikt: filmové kino do obýváku za rozumnou cenu

Hisense M2SE PRO za 22 493 Kč je jednou z nejvýhodnějších cest k velkému 4K obrazu, kterou dnes v Česku máte. Při srovnání s televizí stejné kvality v úhlopříčce 75 nebo 85″ se vejdete do třetinové až poloviční ceny a navíc si na zahradě uděláte 150″ promítání pro celou rodinu. Slabinou je jas pro denní použití, takže si počítejte s tím, že pro plný zážitek potřebujete zatemnitelnou místnost. Pokud ji máte a doplníte projektor o soundbar, dostanete plnohodnotné domácí kino za rozpočet, který se ještě před rokem dal považovat za nepředstavitelný.

OBJEDNAT PROJEKTOR NA ALZE

Volili byste do obýváku spíš velkou OLED televizi, nebo projektor s ještě větší úhlopříčkou za stejné peníze?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024