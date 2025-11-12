Udělejte si doma kino: Tahle 98" QLED televize Hisense nikdy nebyla levnější, má až 144 Hz a 50W zvukový systém Hlavní stránka Zprávičky Hisense 98E7Q během Black Friday na Alze klesla na 33 990 Kč z původních 49 990 Kč Gigantická televize nabízí QLED panel s technologií Quantum Dot a 144Hz obnovovací frekvencí Jde o druhou nejlevnější 98" televizi na českém trhu hned po Samsung UE98DU9072 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavou příležitost pro ty, kdo hledají skutečně velkou televizi. Hisense 98E7Q se na Alze dostala na historicky nejnižší cenu 33 990 Kč, což představuje slevu 16 tisíc korun oproti původní ceně 49 990 Kč při uvedení. Za tuto částku získáte 98palcovou televizi s QLED panelem, což ji řadí mezi cenově nejdostupnější modely této velikosti na našem trhu. QLED technologie za cenu LED panelu Hisense 98E7Q se stává druhou nejlevnější 98″ televizí dostupnou v Česku. O tisícovku levnější je pouze Samsung UE98DU9072, která však používá základní LED panel bez technologie Quantum Dot. Model E7Q díky QLED zobrazovací technologii nabízí širší barevný gamut a živější barvy, což oceníte především při sledování HDR obsahu. Panel pracuje s 4K rozlišením 3840 × 2160 pixelů a podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a standardního HDR10. Technologie Quantum Dot zajišťuje věrnější reprodukci barev napříč celým spektrem. 144Hz obnovovací frekvence pro hráče Televizor cílí i na herní nadšence díky 144Hz obnovovací frekvenci v herním režimu při 4K rozlišení. Standardní obsah běží na 100/120 Hz, což stále zajišťuje plynulý obraz při sportech a akčních scénách. Vstupní zpoždění pod 10 ms a podpora VRR (Variable Refresh Rate) minimalizují prodlevy a trhání obrazu při hraní. CHCI HISENSE 98E7Q V AKCI K dispozici jsou čtyři HDMI 2.1 porty, přičemž dva z nich (HDMI3 a HDMI4) zvládají plných 144 Hz při 4K rozlišení. Zbylé dva porty podporují 60 Hz s VRR, což postačí pro starší konzole nebo běžné přehrávače. Dolby Vision a Dolby Atmos pro domácí kino Obrazová kvalita těží z podpory Dolby Vision, která dynamicky upravuje jas a kontrast pro každou scénu. Zvukový systém s výkonem 50 W (2×15 W + 20 W subwoofer) podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X pro prostorový zvuk. Přestože integrované reproduktory nezazní jako dedikovaný soundbar, pro běžné sledování poskytují dostatečnou kvalitu. Televizor využívá funkce AI 4K Upscaler pro vylepšení obsahu s nižším rozlišením a MEMC technologii pro vložení mezilehlých snímků, což vede k plynulejšímu pohybu. Automatický světelný senzor přizpůsobuje jas obrazovky okolním světelným podmínkám. VIDAA Smart TV s českým hlasovým ovládáním Operační systém VIDAA Smart TV nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max a českého Oneplay (dříve O2 TV). Hlasové ovládání funguje v češtině a umožňuje vyhledávání obsahu, změnu hlasitosti nebo přepínání vstupů pomocí hlasových příkazů. Televize podporuje Apple AirPlay 2 pro streamování z iOS zařízení, Chromecast pro Android a funkci screen mirroring. Připojení k internetu zajišťuje Wi-Fi 802.11ac nebo gigabitový Ethernet port. Bluetooth umožňuje připojení bezdrátových sluchátek nebo reproduktorů. Bohatá konektivita a praktické funkce Kromě čtyř HDMI 2.1 portů najdeme dva USB porty (jeden USB 2.0 a jeden USB 3.0), optický S/PDIF výstup, sluchátkový výstup a CI+ slot pro placené televizní karty. Televize podporuje nahrávání na USB a funkci timeshift pro pozastavení živého vysílání (dostupnost závisí na regionu). KOUPIT HISENSE 98E7Q V AKCI Rozměry televizoru činí 218,4 × 128,9 × 48 cm včetně stojanu. Samotný panel má hloubku pouze 9,5 cm. Pro montáž na zeď je kompatibilní s držáky VESA 600×400. Hmotnost 50,5 kg vyžaduje robustní stolek nebo kvalitní nástěnný držák. Pro koho je gigantická televize vhodná? Hisense 98E7Q za akční cenu 33 990 Kč osloví především majitele větších obývacích pokojů, kde se 98″ úhlopříčka (248 cm) skutečně uplatní. Optimální pozorovací vzdálenost je okolo 3 až 4 metrů. Televizor ocení milovníci domácího kina, sportovní fanoušci i příležitostní hráči, kteří nechtějí investovat do ultra prémiových modelů za daleko vyšší cenu. Uvažujete o pořízení tak velké televize do svého obýváku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko HiSense QLED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024