Nejlevnější 85" MiniLED v Česku! Hisense 85U7Q láká na kvalitní obraz a vestavěný subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85U7Q je obrovská 85palcová Mini LED televize s podporou Dolby Vision, 144Hz herním režimem a vestavěným subwooferem Původně 44 990 Kč, nyní s kódem ALZADNY25 za 26 993 Kč — reálná úspora 18 tisíc Jedna z nejlevnějších 85" Mini LED televizí v Česku — k tomu prodloužená záruka a předplatné Antik TV v hodnotě přes 7,5 tisíce zdarma Jakub Kárník Publikováno: 24.4.2026 10:00 Hisense 85U7Q je na Alze za 26 993 Kč po uplatnění kódu ALZADNY25. Z původní ceny 44 990 Kč je to pokles o 18 tisíc a v kategorii 85″ Mini LED televizí jde aktuálně o jednu z nejlevnějších nabídek v Česku. K tomu navíc dostanete prodlouženou záruku na 5 let a půlroční předplatné Antik TV zdarma. Co za tu cenu dostáváte S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obrovskou úhlopříčku do obývacího pokoje a hledáte kompromis mezi cenou a moderní Mini LED technologií. Pro hráče tu je 144Hz herní režim a VRR.⚠️ Zvažte, že 352 stmívacích zón na 85″ panel není žádná paráda — prémiovější Mini LED televize mají mnohonásobně více zón. Halo efekt kolem jasných objektů na tmavém pozadí bude znatelnější.💡 Za 26 993 Kč dostanete 85″ Mini LED panel se 4K rozlišením, 144Hz herní režim, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, 50W reproduktory s vestavěným subwooferem, 2× HDMI 2.1 a operační systém VIDAA s hlasovým ovládáním. Co za tu cenu dostáváte Hlavním tahákem je samozřejmě 85″ úhlopříčka — obraz má 216 cm na šířku a v běžném obýváku působí jak malé domácí kino. QLED panel s certifikací Pantone slibuje věrné barvy, podpora Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive se postará o maximální kvalitu filmového obsahu a Mini LED podsvícení zajišťuje vyšší kontrast než běžné LED televize. Hisense sází na vlastní procesor Hi-View AI Engine, který v reálném čase upravuje kvalitu obrazu podle obsahu a zvládá slušné 4K upscalování u staršího HD materiálu. Pro hráče je tu Game Mode PRO s nativními 144 Hz, VRR, ALLM a AMD FreeSync Premium. Dva ze čtyř HDMI portů jsou 2.1, takže moderní konzoli typu PS5 nebo Xbox Series X napojíte bez kompromisů. Zajímavou vychytávkou je vestavěný subwoofer, který dělá z 50W audio systému jeden z lepších v této cenovce. S čím počítat Férová zmínka — 352 stmívacích zón na 85palcovém panelu je relativně málo. Pro srovnání: prémiové Mini LED televize typu TCL C8K mají kolem 2 000 zón na menší 75″ úhlopříčce. Výsledkem je, že Hisense nedokáže tak přesně kontrolovat podsvícení — kolem jasných objektů na tmavém pozadí uvidíte v horších případech halo efekt, tedy mírné světelné okolí. V tmavých scénách filmů to prostě není úroveň OLEDu ani dražších Mini LED modelů. Pro normální sledování televize, sportu nebo běžných filmů to ale nevadí. Druhá věc, s kterou počítejte — operační systém VIDAA. Není to Google TV ani webOS, ale vlastní systém Hisense. Recenze ho chválí za svižnost a přehlednost, nabídka aplikací je dostatečná (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay, YouTube), ale není tak rozsáhlá jako u Googlu. A ještě něco praktického — 85″ televize je opravdu velká krabice, takže ověřte si rozměry vašich dveří a výtahu. Doprava je zdarma a Alza ji zvládne vynést a namontovat na zeď za příplatek — u televize této velikosti a hmotnosti se to rozhodně vyplatí nechat na profíkovi. Šli byste raději po větší úhlopříčce s kompromisy, nebo po menší televizi s prémiovou výbavou?