Nejlevnější 85" televize v Česku! Tahle Hisense má QLED panel a umí Dolby Vision

85palcová televize Hisense 85E7Q klesla v Black Friday na 19 990 Kč, původně stála 30 tisíc Jde o nejlevnější 85" TV na českém trhu od prověřeného výrobce Má základní Direct LED podsvícení a 60Hz panel, ale s QLED technologií a Dolby Vision Jakub Kárník Publikováno: 11.11.2025 20:00 Pokud hledáte opravdu velkou televizi a nechcete za ni utratit majlant, Alza.cz právě spustila Black Friday nabídku, která stojí za pozornost. 85palcový Hisense 85E7Q se propadl z původních 30 tisíc na 19 990 Kč. To je nejnižší cena, za kterou momentálně seženete 85palcovou televizi. Co za tu cenu dostanete Direct LED bez lokálního stmívání VIDAA Smart TV a aplikace Zvuk a herní režim Komu se to hodí Co za tu cenu dostanete Hisense 85E7Q je QLED televize s technologií Quantum Dot, která teoreticky zajišťuje lepší barevné podání než běžné LCD panely. Má 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a podporuje HDR10+, Dolby Vision i HLG. Za tuhle cenu to není špatná výbava. Panel má obnovovací frekvenci 50/60 Hz. Pro filmy a seriály to stačí, u her je to horší – ačkoliv televize nabízí herní režim Game Mode Plus s VRR a funkcí HSR, která simuluje 120Hz plynulost, jde stále o softwarovou náhradu, ne skutečný panel. Pokud hrajete single-player tituly na konzolích, může vám to být relativně jedno. Málokterá hra se spustí ve 120 fps, problém může nastat až u multiplayerových titulů (třeba Warzone), kde je občas 120fps režim k dispozici. Direct LED bez lokálního stmívání Hisense 85E7Q má Direct LED podsvícení, ale bez lokálního stmívání (local dimming). To znamená, že celý panel svítí najednou a televize nedokáže zhasínat jednotlivé zóny pro hlubší černou. Pokud očekáváte kontrastní obraz jako u MiniLED nebo OLED televizí, budete zklamaní. V praxi to znamená, že v tmavých scénách uvidíte šedou místo černé a kontrast nebude nijak oslňující. Pro běžné sledování ve dne nebo za světla to není problém, ale filmoví nadšenci si možná všimnou kompromisů. Na druhou stranu – za 20 tisíc nelze očekávat zázraky, zvlášť při takové úhlopříčce. VIDAA Smart TV a aplikace Televize běží na operačním systému VIDAA Smart TV, což není Android TV ani webOS, ale proprietární systém Hisense. Má v sobě všechny podstatné aplikace: Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max, YouTube a české služby jako Oneplay (O2TV), Prima+, SledováníTV nebo AntikTV. Podporuje hlasové ovládání VIDAA Voice v češtině, což je docela příjemné. Navíc funguje Apple AirPlay 2, Chromecast, Miracast a další způsoby bezdrátového streamování z mobilu. Konektory zahrnují 3× HDMI 2.1, 2× USB, LAN a Wi-Fi 5. Zvuk a herní režim Reproduktory mají výkon 30 W a podporují Dolby Atmos. Reálně od vestavěných reproduktorů u 20tisícové televize nečekejte zázraky – pro slušný zvuk budete potřebovat soundbar nebo domácí kino. Televize má funkci EzPlay pro snadné ovládání spárovaného soundbaru přímo z televizní obrazovky. Komu se to hodí Za 19 990 Kč jde o nejlevnější cestu k 85palcové televizí od známého výrobce. Tahle televize dává smysl pro lidi, kteří chtějí velkou úhlopříčku za málo peněz a mají realistická očekávání. Pokud sledujete hlavně seriály, sport nebo denní pořady, 85E7Q splní účel. Pokud jste filmový nadšenec nebo hardcore gamer, raději investujte do dražšího modelu s MiniLED nebo OLED panelem a 120Hz frekvencí. Televize váží 36 kg a má VESA držák 600×400, takže montáž na zeď není problém. Alza navíc nabízí službu vynesení a montáže, pokud to nechcete řešit sami. Jako bonus dostanete předplatné Antik TV zdarma po registraci v hodnotě 4 068 Kč. Co říkáte na tuto slevu?