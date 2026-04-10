Nejlevnější 85" televize v Česku! Hisense 85A6Q stojí jen 18 tisíc, umí Dolby Vision a má herní režim Hlavní stránka Zprávičky Hisense 85A6Q je 85" 4K televize s Dolby Vision, HDR10+, herním režimem a systémem VIDAA — modelový rok 2025 Původně 25 990 Kč, s kódem ALZADNY30 za 18 193 Kč — sleva 30 % Aktuálně nejlevnější 85" televize na českém trhu — není to Mini LED ani OLED, ale pokud chcete maximum úhlopříčky za minimum peněz, nic levnějšího nenajdete Jakub Kárník Publikováno: 10.4.2026 18:00 85 palců za osmnáct tisíc. Řekněme si to na rovinu — Hisense 85A6Q je na Alze za 18 193 Kč s kódem ALZADNY30 a je to aktuálně nejlevnější 85″ televize, kterou v Česku koupíte. Nemá Mini LED podsvícení, nemá lokální stmívání a nemá 120 Hz panel. Ale má 215 centimetrů úhlopříčky, 4K rozlišení, Dolby Vision, HDR10+ a tři HDMI 2.1 porty. Pokud je pro vás velikost obrazovky priorita číslo jedna a rozpočet je omezený, tohle je vaše televize. Co za ty peníze dostanete S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete co největší obraz za co nejméně peněz — na filmy, sport, seriály v obýváku, kde 55″ nebo 65″ prostě nestačí.⚠️ Zvažte, že panel má jen 60 Hz, podsvícení je základní Direct LED bez lokálního stmívání a černá nebude tak hluboká jako u Mini LED nebo OLED.💡 Za 18 193 Kč dostanete 85″ 4K s Dolby Vision, HDR10+, 3× HDMI 2.1, VRR, ALLM, Chromecast, AirPlay 2, VIDAA s českým hlasovým ovládáním a 30W reproduktory. Co za ty peníze dostanete Televize z modelového roku 2025 s procesorem, který využívá AI pro upscaling obsahu na 4K, kompenzaci pohybu a adaptivní nastavení jasu podle okolního světla. Tři HDMI 2.1 porty s podporou VRR a ALLM zajišťují slušný herní režim s Game Barem pro sledování latence a FPS, byť 60Hz panel samozřejmě nenabídne plynulost 120Hz modelů. Systém VIDAA je svižný a lokalizovaný do češtiny včetně hlasového ovládání. Najdete tu Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Apple TV i české služby jako SledováníTV, Prima+, Skylink a Oneplay. Chromecast, AirPlay 2 a Miracast pokrývají bezdrátové sdílení z jakéhokoli zařízení. Reproduktory 30 W s DTS Virtual:X a Dolby Audio jsou na základní poslech dostatečné. V rámci akce dostanete i předplatné Antik TV zdarma. S čím počítat Je to základní 4K LED televize — a za osmnáct tisíc za 85″ nemůžete čekat zázraky. Panel má 60 Hz obnovovací frekvenci, takže na kompetitivní hraní to nebude tak plynulé jako u 120Hz modelů. Podsvícení Direct LED bez lokálního stmívání znamená, že černá bude spíše šedá — zejména v tmavých scénách bude vidět podsvícení. Lesklý povrch obrazovky odráží světlo z oken a lamp. A 36 kg hmotnost vyžaduje buď solidní stolek s rozestupem nožiček 156 cm, nebo montáž na zeď s VESA 600×400. Dali byste přednost obří 85″ základní televizi, nebo menší s prémiovým obrazem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi