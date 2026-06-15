Chcete obří Mini LED telku? 75" model Hisense zlevnil o tisíce, láká na subwoofer a až 144Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky 75" Hisense 75E8Q je MiniLED televize se 4K rozlišením, lokálním stmíváním (240 zón) a herním režimem až 144 Hz S kódem ALZADNY30 stojí 17 983 Kč místo 25 990 Kč (sleva 8 007 Kč) Po registraci k ní navíc získáte prodlouženou záruku o 3 roky a předplatné Antik TV (bonusy v deklarované hodnotě přes 7 500 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Velkoplošné MiniLED televize se 4K rozlišením a rychlým herním panelem se obvykle pohybují cenově výš, než kam míří střední třída. 75″ Hisense 75E8Q ale po uplatnění kódu ALZADNY30 spadl na 17 983 Kč místo běžných 25 990 Kč. Aktuální cenu i dostupnost (u podobných akcí se zásoby rychle mění) si můžete ověřit přímo v detailu produktu na Alze. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 75″ televizi na filmy, sport i hry a nechcete připlácet za prémiový OLED.⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na špičkovém jasu v prosvětlené místnosti nebo chcete 144Hz VRR na všech portech (funguje jen na dvou).💡 Za 17 983 Kč jde o jednu z cenově dostupnějších cest k 75″ MiniLED se 144Hz herním režimem. Proč je tahle televize zajímavá Tahle televize Hisense cílí na lidi, kteří chtějí velký 75″ obraz s technologií MiniLED, ale nechtějí platit prémiové ceny za OLED. Podsvícení rozdělené do 240 lokálních stmívacích zón drží jasné scény jasné a tmavé části obrazu tmavé, takže kontrast působí výrazně lépe než u běžných LED televizí bez lokálního stmívání. K tomu se přidává Quantum Dot (QLED) podání barev certifikované Pantone. Důležitý je i cenový vývoj: při uvedení loni v červenci stál model 32 990 Kč, dnes ho s kódem pořídíte za 17 983 Kč, tedy zhruba o 15 tisíc níž. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ tvoří 4K rozlišení 3840 × 2160 na 75″ panelu (190,5 cm). Z obrazových technologií televize zvládá Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive i HLG, takže si poradí prakticky se všemi běžnými HDR formáty na streamovacích službách. Pro hráče je klíčový herní režim s frekvencí až 144 Hz ve 4K – jen pozor, nativní obnovovací frekvence panelu je 100/120 Hz a 144 Hz se aktivuje právě v herním režimu. Vstupní odezvu výrobce udává na ≤ 7 ms při 4K a 120 Hz a proti trhání obrazu funguje VRR i AMD FreeSync Premium. Zvuk obstarává soustava 2× 10 W plus 20W subwoofer (dohromady 40 W) s podporou Dolby Atmos. KOUPIT ZA 17 983 KČ Praktická stránka: porty, zvuk, montáž Po stránce konektivity nechybí 4× HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth, AirPlay 2 ani systém VIDAA Smart OS s Netflixem, Disney+, Prime Video, HBO Max i Oneplay (O2 TV). Tady je ale praktický detail, který se v marketingu nezdůrazňuje: plných 144 Hz s VRR zvládají jen porty HDMI3 a HDMI4, zbylé dva jedou VRR jen do 60 Hz. Pokud připojujete herní PC i konzoli současně, počítejte s tím při zapojování. eARC pro soundbar je navíc vyvedený na HDMI3, tedy na jednom ze dvou rychlých portů. Televize váží 28,5 kg bez stojanu a podporuje držáky VESA 600 × 400; Alza k ní nabízí i službu vynesení a montáže na zeď. Na co si dát pozor Žádná televize v této cenové třídě není bez kompromisů. Energetická třída je G pro HDR a E pro SDR, špičkový jas tu tedy nehledejte na úrovni nejdražších MiniLED modelů – ve velmi prosvětlené místnosti to může být znát. 240 stmívacích zón je na 75″ slušné číslo, ale ne rekordní; u nejnáročnějších HDR scén se může objevit jemné prosvítání kolem světlých objektů (tzv. blooming). Připomínáme i zmíněné omezení 144Hz VRR jen na dva porty. Z prodejních dat Alzy stojí za zmínku reklamovanost na úrovni 4,62 % – není to alarmující hodnota, ale ani nulová, takže doporučujeme nepodcenit registraci kvůli prodloužené záruce. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Kdy to smysl nedává Pokud chcete absolutní černou a nekonečný kontrast OLED panelu, MiniLED vám to plně nenahradí – byť se k tomu díky lokálnímu stmívání blíží. Stejně tak pokud řešíte hlavně maximální jas pro HDR v prosvětlené místnosti nebo chcete menší úhlopříčku do běžného obýváku, dává smysl se poohlédnout jinde. A pokud vám stačí menší 65″ nebo 55″ varianta, ušetříte další tisíce – stejnou výbavu řady E8Q totiž Hisense nabízí i v těchto velikostech. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 17 983 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete velkou 75″ MiniLED televizi se 4K, slušným HDR a herním režimem až 144 Hz. Taková kombinace se v této velikosti pod 18 tisíc objevuje spíš výjimečně, zvlášť když připočtete úsporu 8 007 Kč proti běžné ceně 25 990 Kč a bonusy po registraci. Není to bezkonkurenční špička v jasu ani plná náhrada OLEDu, ale jako velkoplošná televize na filmy, sport i hraní za rozumné peníze dává dobrý smysl. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale televizi nebo příslušenství ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné televize, soundbary i držáky. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI UŠETŘIT 8 007 KČ Vybrali byste si raději velkou 75″ MiniLED za rozumnou cenu, nebo menší úhlopříčku s OLED panelem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Mini LED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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