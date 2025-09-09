Nejlevnější 75" TV na českém trhu! Tato Hisense teď nestojí ani 13 tisíc, kusy ale rychle mizí Hlavní stránka Zprávičky Obří 75" Hisense 75A6Q je nyní dostupná za pouhých 12 994 Kč s kódem ALZADNY35 (původně 19 990 Kč) Aktuálně jde o nejlevnější 75" televizi na českém trhu - ideální volba pro ty, kdo chtějí maximální úhlopříčku za minimální cenu Nabízí 4K rozlišení, podporu HDR10+ a Dolby Vision i chytrý systém VIDAA s českými aplikacemi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Toužíte po opravdu velkém televizoru, ale máte omezený rozpočet? Máme pro vás skvělý tip! Hisense 75A6Q s monumentální 75″ úhlopříčkou (190,5 cm) je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 12 994 Kč s použitím kódu ALZADNY35. To představuje slevu téměř 35 % oproti původní ceně 19 990 Kč. V době psaní článku byly skladem už jen 4 kusy, takže je potřeba jednat rychle! Realistická očekávání za skvělou cenu Pojďme si hned na začátku říct, že od televizoru v této cenové kategorii nelze očekávat zázraky. Jde o klasický LED panel (nikoliv MiniLED či OLED) s obnovovací frekvencí 50/60 Hz. Pokud hledáte televizor pro hraní kompetitivních her nebo nejdokonalejší filmový zážitek, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Na druhou stranu, Hisense 75A6Q je v současnosti nejlevnější 75″ televizor na českém trhu. Pokud je vaší prioritou získat co největší úhlopříčku za co nejméně peněz, lepší nabídku aktuálně nenajdete. Za cenu běžné 55″ televize střední třídy získáte obrazovku, která zaplní celou stěnu. Co Hisense 75A6Q nabízí za tuto cenu? I když jde o základní model, nabízí Hisense 75A6Q překvapivě slušnou výbavu. Samozřejmostí je 4K UHD rozlišení (3840 × 2160), které zajistí ostrý obraz, nechybí ani podpora HDR včetně formátů HDR10+, HLG a dokonce i Dolby Vision, což je u televizoru v této cenové kategorii příjemné překvapení. Osobně bych od dynamického rozsahu ale neměl vysoká očekávání vzhledem k nižšímu maximálnímu jasu. Televizor je vybaven technologiemi AI Upscaler pro vylepšení obrazu z nižších rozlišení a AI Smooth Motion pro plynulejší zobrazení pohybu. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Chytrý systém s českými aplikacemi Hisense 75A6Q běží na operačním systému VIDAA, který je známý svou jednoduchostí a rychlostí. Nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube a mnoha dalších. Potěší také podpora českých služeb jako Oneplay, Prima+, Skylink Live TV, SledováníTV a Telly. Nechybí ani technologie jako Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast pro snadné sdílení obsahu z vašeho telefonu nebo tabletu. Televizor podporuje také HbbTV 2.0.3 pro přístup k archivu a dalším funkcím českých televizních stanic. Zvuk a konektivita O zvuk se starají reproduktory s celkovým výkonem 30 W a podporou Dolby Audio MS12, Dolby Digital AC4 a DTS Virtual:X. Na základní televizor je zvuková výbava překvapivě solidní, i když pro plnohodnotný zážitek bude lepší časem pořídit externí soundbar. Co se týče konektivity, televizor nabízí 3× HDMI (včetně jednoho s podporou HDMI 2.1), 2× USB, CI+ slot, LAN a bezdrátové připojení přes WiFi 5 a Bluetooth. Pro hráče je zde herní režim a podpora VRR (Variable Refresh Rate), i když vzhledem k panelu s 60 Hz nepůjde o prémiový herní zážitek. Závěrečné hodnocení Hisense 75A6Q je jasným důkazem, že i základní televizor s obří úhlopříčkou může být dostupný téměř každému. Za cenu 12 994 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY35) představuje aktuálně nejlepší poměr velikost/cena na českém trhu. Ano, nejde o prémiový panel s MiniLED či OLED technologií a 120Hz obnovovací frekvencí, ale pokud je vaší prioritou maximální velikost obrazovky za minimální cenu, lepší nabídku v současnosti nenajdete. Nezapomeňte, že v době psaní článku byly skladem už jen 4 kusy, takže pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte příliš dlouho!

KOUPIT HISENSE 75A6Q NA ALZA.CZ

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Pořídili byste si 75″ televizor za necelých 13 000 Kč, nebo byste raději investovali více do kvalitnějšího panelu s menší úhlopříčkou? 