75" MiniLED TV ve velké slevě! Má 144 Hz, Dolby Atmos a slušný jas
Obří 75" MiniLED televizor Hisense 75E8Q je nyní na Alza.cz za pouhých 24 743 Kč s kódem ALZADNY25
Jakub Kárník
Publikováno: 7.9.2025 14:00
Toužíte po velkém televizoru s prémiovou obrazovou kvalitou, ale nechcete utratit majlant? Máme pro vás skvělou zprávu – Hisense 75E8Q s monumentální 75″ úhlopříčkou je nyní na Alza.cz k dostání za pouhých 24 743 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY25. To představuje slevu téměř 25 % oproti původní ceně 32 990 Kč z dubna 2025. Proč je tato nabídka tak výjimečná? Hisense 75E8Q vyniká především kombinací gigantické úhlopříčky a MiniLED technologie. 75palcová úhlopříčka (190,5 cm) s 4K Ultra HD rozlišením poskytuje obrazovou plochu vhodnou i pro větší obývací pokoje. Nejde však jen o velikost – tento model využívá MiniLED podsvícení s 240 zónami lokálního stmívání v kombinaci s Quantum Dot technologií. Zón sice není tolik jako u dražších televizorů, rozdíl oproti standardním LED televizorům bude však stále patrný. Hisense 75E8Q dosahuje na jas až 600 nitů, televizor podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG. Pro filmové nadšence je zde režim Filmmaker Mode, který zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli jejich tvůrci. Herní schopnosti na úrovni prémiových modelů Hisense 75E8Q není jen televizor pro sledování filmů – je to také herní panel. Obrazovka disponuje obnovovací frekvencí až 144 Hz v herním režimu, což oceníte při hraní akčních her na nejnovějších konzolích. Podpora technologie AMD FreeSync Premium zajišťuje plynulý obraz bez trhání a artefaktů. Díky režimu ALLM (Auto Low Latency Mode) se televizor automaticky přepne do herního režimu s nízkým vstupním zpožděním pouhých 13 ms, když připojíte herní konzoli. S Game Bar 240 máte neustálý přehled o aktuálních herních parametrech. To vše v kombinaci se čtyřmi HDMI porty (z toho dva s podporou HDMI 2.1) vytváří skvělý základ pro vaše herní centrum. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Slušný zvuk Hisense 75E8Q nabízí relativně fajn reproduktory. Televizor je vybaven dvěma 10W reproduktory a 20W zabudovaným subwooferem, navíc umí Dolby Atmos. Zvukový výstup byl dle výrobce optimalizován pro jasné dialogy, dynamické akční scény a hluboké basy, což jsou ale spíše marketingové řeči. Minimálně to však znamená, že nákup soundbaru můžete odložit a nemusíte ho nutně kupovat hned s televizí. Inteligentní funkce na dosah ruky Hisense 75E8Q využívá operační systém VIDAA U7, který je známý svou jednoduchostí a rychlostí. Nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube, a také lokálním službám jako Oneplay (O2TV), Prima+ a SledováníTV. Televizor podporuje také hlasové ovládání a je kompatibilní s asistentem Amazon Alexa. Sdílení obsahu z vašeho mobilního zařízení je jednoduché díky technologiím Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast. S Wi-Fi 5 a Bluetooth připojením máte zajištěnou rychlou a stabilní konektivitu. Proč je MiniLED tak důležité? MiniLED technologie představuje významný krok vpřed oproti běžnému LED podsvícení. Díky mnohem menším LED diodám a většímu počtu zón lokálního stmívání (v tomto případě 240) dosahuje televizor přesnější kontroly nad podsvícením. Výsledkem je: Výrazně lepší kontrast Hlubší černá bez „bloomingu“ (prosvítání) Jasnější a přesnější zobrazení HDR obsahu Živější barvy díky vyššímu jasu V praxi to znamená, že Hisense 75E8Q nabízí obrazovou kvalitu, která se blíží mnohem dražším OLED televizorům, ale s výhodou vyššího jasu a bez rizika vypálení obrazu. KOUPIT HISENSE 75E8Q NA ALZA.CZ Bonusy a záruka Kromě výjimečné ceny získáte s televizorem Hisense 75E8Q také několik dalších výhod: Doprava zdarma při objednávce na Alza.cz Možnost prodloužené záruky až na 5 let Zákaznická podpora přímo od Hisense Závěr: Nejlepší poměr cena/výkon/velikost na trhu S cenou 24 743 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY25) představuje Hisense 75E8Q aktuálně super poměr velikost/kvalita/cena na českém trhu. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si 75″ MiniLED televizor za méně než 25 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…