Skvělá akce! 65" Mini LED telka s parádním zvukem zlevnila o více než 10 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 65" Hisense 65U8Q je prémiová Mini-LED PRO televize s 2048 zónami lokálního stmívání a až 165 Hz S kódem ALZADNY35 stojí 22 744 Kč místo 34 990 Kč (sleva 12 246 Kč) – ještě před měsícem se přitom prodávala za 39 990 Kč K televizi po registraci získáte prodloužení záruky o 3 roky a předplatné Antik TV, dárky v souhrnné hodnotě přes 7 500 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 65″ Mini-LED televize s 2048 zónami lokálního stmívání pod 23 tisíci je v současné nabídce velkých řetězců spíš výjimečný úkaz. Hisense 65U8Q je nyní s kódem ALZADNY35 na Alze za 22 744 Kč místo 34 990 Kč, přičemž ještě před měsícem stála 39 990 Kč. Jde o vlajkovou loď řady U8Q pro modelový rok 2025 s oceněním EISA, která zláká až 165Hz obnovovací frekvencí a pořádně výkonným audiosystémem. CHCI MINI LED TV V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 65″ televizi s prémiovým Mini-LED panelem, kvalitním HDR a hojnou výbavou pro filmy, sport i hraní.⚠️ Zvažte, pokud preferujete Google TV – Hisense používá vlastní VIDAA OS, který má méně aplikací a méně dopilované menu.💡 Za 22 744 Kč jde aktuálně o jednu z nejvýhodnějších prémiových Mini-LED televizí v 65″ formátu na českém trhu. Proč je tahle televize zajímavá Hisense 65U8Q je vlajkovou Mini-LED řadou Hisense pro rok 2025 a v evropských testech získal cenu EISA. To není formalita – konkurence v této cenovce byla prověřena a tahle televize z toho vyšla jako vítěz pro „prémiový Mini-LED v rozumné ceně“. Kombinace 2048 zón lokálního stmívání, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a 4.1.2 audio systému s výkonem 90 W je v ceně pod 25 tisíc běžně nedostupná – konkurenční Samsung QN90D nebo Sony Bravia 7 s podobnou výbavou stojí 35 000+ Kč. Druhým argumentem je herní výbava. Tři HDMI 2.1 porty, 165Hz Game Mode Ultra, VRR, ALLM a Dolby Vision Gaming – v této cenové kategorii nezvyklá kombinace, která dává smysl jak pro hráče s PS5/Xbox Series X, tak pro PC sestavy. Hodnota tedy není jen ve velikosti panelu, ale v tom, co všechno televize fakticky umí. Klíčové parametry: Mini-LED PRO, 2048 zón a HDR Srdcem televize je Mini-LED PRO panel s 2048 zónami lokálního stmívání. Pro představu – nižší modely U7Q mají typicky kolem 700 zón, levné Mini-LED televize 200–400. Vyšší počet zón znamená přesnější ovládání jasu, hlubší černou bez prosvítání a méně haló efektů kolem světlých objektů na tmavém pozadí. V praxi to v noční scéně poznáte okamžitě. OBJEDNAT NA ALZE Z hlediska HDR jde o kompletní pokrytí všech relevantních standardů – Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10 i HLG. To je důležité, protože Netflix, Apple TV+ a Disney+ vysílají primárně v Dolby Vision, zatímco Amazon Prime Video častěji v HDR10+. Tato televize obojí zvládne ve stejné kvalitě bez kompromisů. QLED vrstva s certifikací Pantone přidává široký barevný rozsah a věrnou reprodukci odstínů. Pro hraní pak nabízí 165Hz Game Mode Ultra na všech třech HDMI 2.1 portech a herní vstupní zpoždění pod 7 ms při 4K/120 Hz. To znamená, že televize je rovnocennou alternativou k hernímu monitoru – pro PS5 Pro nebo PC sestavu s RTX 4080+ jde o ideální párování. Antireflexní vrstva Anti-Reflection PRO potlačuje odlesky natolik, že televize zůstává čitelná i ve sluncem zalité místnosti, což je u lesklých OLED panelů často problém. Praktická stránka: porty, audio, design Konektivita je v této třídě bohatá. 3× HDMI 2.1 (jeden s eARC), 2× USB (USB 2.0 + USB 3.0), USB-C podporující přenos 4K videa při 165 Hz a nabíjení 10 W, optický výstup, RJ45, sluchátkový výstup. Wi-Fi 6E s podporou pásma 6 GHz a Bluetooth jsou dnes už standardem, ale stále ne každá televize v této cenové třídě 6GHz pásmo zvládá. Audio je u U8Q jeden z hlavních prodejních argumentů. Konfigurace 4.1.2 s celkovým výkonem 90 W – tedy boční reproduktory, zadní subwoofer a horní výškové reproduktory – přináší prostorový zvuk Dolby Atmos a DTS Virtual X bez nutnosti pořizovat soundbar. Více recenzentů na zahraničních Hisense webech tuhle skutečnost potvrzuje s tím, že soundbar po nákupu už nepotřebovali. Pokud ho přesto budete chtít, funkce Hi-Concerto umožňuje sloučit zvuk televize a soundbaru Hisense do jednoho prostorového výstupu. KOUPIT MINI LED TV Designově jde o kovový bezrámečkový panel s rámečky o tloušťce 2,4 mm po stranách a nahoře. Stojan je nastavitelný do dvou výšek, takže se pod něj pohodlně vejde i vysoký soundbar. Přídavný benefit, který výrobci v této kategorii často mlčky odbývají – solární dálkový ovladač s USB-C, který nepotřebuje baterie a dobíjí se z okolního světla. Šetrné jak k peněžence, tak k životnímu prostředí. Smart výbava běží na VIDAA OS – vlastní platformě Hisense. Najdete na ní Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, Oneplay, YouTube i Apple TV+, takže prakticky všechny relevantní streamy. Apple AirPlay 2, Chromecast a Miracast pokrývají sdílení obsahu z mobilu, kompatibilita s Google Home, Apple Home a Matter integraci do chytré domácnosti. Hlasové ovládání je v češtině. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale velkou televizi ve slevě hledáte, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se průběžně objevují další zlevněné Mini-LED, OLED i QLED televize. Skladové zásoby u nejprodávanějších modelů obvykle ubývají rychle. Kdy to smysl nedává Pokud preferujete OLED panel s dokonalou černou a nekonečným kontrastem, Mini-LED i s 2048 zónami stále nedosahuje stejného výsledku. Pro hardcore filmaře v zatmavené místnosti dává smysl spíš LG OLED77G54 nebo Sony Bravia 8 II – ovšem v ceně přes 50 tisíc. Stejně tak pokud nemůžete žít bez Google TV ekosystému a integrace s Google účtem, zvažte raději televizi s touto platformou (Sony, Philips, TCL). Druhým případem jsou menší obývací pokoje, kde 65″ prostě bude moc velké. Pro pohodlné sledování ze vzdálenosti 2,5 m je 65″ už horní hranice komfortu – pokud sedíte blíž, dává větší smysl 55″ varianta U8Q (která je za 26 490 Kč bez kódu, dohledejte si aktuální cenu). A pokud sledujete primárně klasický TV obsah a streamy bez HDR, prémiový Mini-LED s 2048 zónami stmívání nevyužijete – levnější U7Q nebo i konkurenční QLED model za 18–20 tisíc poslouží stejně dobře. Verdikt: pro koho se to vyplatí Hisense 65U8Q za 22 744 Kč dává smysl, pokud hledáte prémiovou 65″ televizi pro filmy, sport i hraní v kombinaci s rozumným audiem bez nutnosti pořizovat soundbar. Kombinace 2048 zón lokálního stmívání, kompletní HDR sady včetně Dolby Vision IQ, 165Hz herního režimu a 4.1.2 audio systému s 90 W výkonu je v této ceně velmi silná. Bonus v podobě 3 let prodloužené záruky a ročního předplatného Antik TV po registraci celkovou hodnotu balíčku ještě posouvá. Naopak pokud chcete absolutní obrazovou špičku v podobě OLED nebo nemůžete bez Google TV, podívejte se po jiných modelech. Sledujete na televizi spíš filmy a streamy, nebo využijete i herní 165Hz režim a Dolby Vision Gaming? 