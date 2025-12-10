Mini LED televize Hisense 55U7Q poprvé zlevnila pod 12 tisíc. Má až 144Hz a vestavěný subwoofer Hlavní stránka Zprávičky Televize Hisense 55U7Q poprvé klesla pod hranici 12 tisíc korun na 11 890 Kč Při uvedení v květnu stála 19 990 Kč, aktuální sleva tedy činí přes 40 % Mini LED panel nabízí 144Hz obnovovací frekvenci a podporu Dolby Vision IQ Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste na podzim vyhlíželi televizor s Mini LED podsvícením za rozumnou cenu, máme pro vás dobrou zprávu. Model Hisense 55U7Q s úhlopříčkou 139 cm (55 palců) se nyní prodává od 11 890 Kč, což představuje pokles o více než 40 % oproti květnové doporučené ceně 19 990 Kč. Za tuto částku dostanete televizor, který kombinuje herní výbavu s kvalitním obrazem pro sledování filmů. Mini LED panel se 128 zónami stmívání Hisense U7Q využívá Mini LED podsvícení se 128 lokálními zónami, které zajišťuje lepší kontrolu nad jasem jednotlivých částí obrazovky. Panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů doplňuje technologie Quantum Dot (QLED) pro širší barevný gamut. Výrobce udává kontrastní poměr 5000:1 a podporu formátů HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ a HLG. Za zmínku stojí certifikace Pantone pro přesnou reprodukci barev. Televizor disponuje také světelným senzorem, který automaticky přizpůsobuje jas okolním podmínkám. Herní výbava s nízkým input lagem Pro hráče je klíčová 144Hz obnovovací frekvence panelu v kombinaci s AMD FreeSync Premium. Hisense udává input lag 7 ms při 4K a 120 Hz, což řadí televizor mezi rychlejší modely ve své třídě. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, z nichž dva podporují VRR až do 144 Hz a zbylé dva do 60 Hz. CHCI TELEVIZI HISENSE V AKCI Televizor nabízí také režim Game Mode PRO a podporu HDR10+ Gaming i Dolby Vision Gaming pro konzole Xbox Series X. Zvuk s vestavěným subwooferem Hisense U7Q se od levnějších modelů odlišuje 2.1kanálovým audio systémem s celkovým výkonem 40 W. Sestava zahrnuje dva reproduktory po 10 W a vestavěný 20W subwoofer. Nechybí podpora Dolby Atmos a DTS Virtual:X pro virtuální prostorový zvuk. Pro koho se televize hodí Hisense 55U7Q cílí především na hráče, kteří hledají 144Hz panel s nízkým input lagem za přijatelnou cenu. Ocení jej také fanoušci filmů díky podpoře Dolby Vision IQ a vestavěnému subwooferu. Televizor běží na systému VIDAA s přístupem k aplikacím Netflix, Disney+, Prime Video nebo Oneplay. KOUPIT HISENSE 55U7Q Při aktuální ceně pod 12 tisíc korun jde o jednu z nejdostupnějších cest k Mini LED televizoru s herními funkcemi. Kdo preferuje ještě vyšší jas nebo více zón lokálního stmívání, může sáhnout po dražším modelu U7Q PRO. Zaujala vás televize Hisense U7Q za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Mini LED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024