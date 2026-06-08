Chcete Mini LED telku za 10 tisíc? Tahle 55" od Hisense je v akci, před rokem stála dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky 55" Hisense 55U7Q je 4K televize z vyšší řady s ULED Mini-LED podsvícením, QLED panelem a 144Hz frekvencí pro hry i film Na Heurece teď stojí od 10 147 Kč místo 19 990 Kč při uvedení loni v květnu (rozdíl 9 843 Kč) Cena tím spadla zhruba na polovinu ceny z uvedení – za herně laděnou Mini-LED televizi jde o silný poměr cena/výbava Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 U7Q patří mezi herně zaměřené Mini-LED televize Hisense a při uvedení stála necelých dvacet tisíc. Teď ale klesla na 10 147 Kč, tedy zhruba na polovinu původní ceny. Láká na obnovovací frekvenci až 144 Hz a řadu chytrých funkcí. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 55″ Mini-LED televizi na film, sport i hraní s pokročilou herní výbavou.⚠️ Zvažte, pokud sledujete televizi z velkého úhlu (VA panel) nebo chcete prémiový zvuk bez soundbaru.💡 Za 10 147 Kč dostanete Mini-LED, QLED barvy a 144 Hz – kombinaci, která se za tuhle cenu objevuje jen výjimečně. Proč je tahle televize zajímavá U7Q míří na lidi, kteří chtějí výrazně lepší obraz než u základních LED televizí, ale nechtějí platit za OLED. Základem je Mini-LED podsvícení s lokálním stmíváním v kombinaci s QLED (Quantum Dot) panelem, což přináší vysoký kontrast, hlubokou černou a syté barvy s certifikací Pantone. Hisense řadu U navíc tradičně ladí na hraní, takže nechybí nativní 144Hz panel. Když cena spadla na 10 147 Kč, dostává se tahle výbava do rozpočtu, kde dřív bývaly spíš obyčejné 60Hz modely. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Obraz staví na rozlišení 4K (3840 × 2160) s Mini-LED podsvícením a procesoru Hi-View AI Engine, který přes AI 4K Upscaler dotahuje i méně kvalitní obsah blíž ke 4K. Televize podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG, takže si poradí se streamem z Netflixu i Disney+. O plynulost se stará technologie AI Smooth Motion (MEMC), sport pak vylepšuje samostatný režim. Pro hráče je důležitá výbava kolem panelu: 144Hz Game Mode PRO, VRR a AMD FreeSync Premium proti trhání obrazu, k tomu nízká odezva kolem 7 ms ve 4K a herní menu Game Bar. Zvuk obstará soustava 40 W s vestavěným subwooferem, doplněná o Dolby Atmos a DTS Virtual X. Na rozdíl od základnějších modelů nabízí U7Q i hlasové ovládání VIDAA v češtině. KOUPIT ZA 10 147 KČ Praktická stránka: porty, systém, instalace Konektivita je na herní televizi silná – nabízí 4× HDMI 2.1, z toho jeden s eARC pro připojení soundbaru a porty s podporou 144Hz VRR a ALLM, takže PlayStation 5, Xbox Series i herní PC zapojíte bez kompromisů. Nechybí Wi-Fi, Bluetooth, LAN a AirPlay 2, k dispozici jsou dva USB porty a optický výstup. Software běží na operačním systému VIDAA s aplikacemi jako Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube nebo Oneplay. Při hmotnosti necelých 15 kg a uchycení VESA 400 × 200 zvládnete i montáž na zeď. Kdy to smysl nedává U7Q má VA panel, který nabízí výborný kontrast, ale užší pozorovací úhly – pokud sedáváte k televizi výrazně ze strany nebo ji sleduje větší skupina najednou, barvy a kontrast mohou z kraje ztrácet. Stejně tak platí, že vestavěný zvuk i se subwooferem nenahradí samostatný soundbar, takže náročnější na zvuk by měli počítat s dokoupením. A pokud potřebujete konkrétní aplikaci (například některé operátorské TV služby), ověřte si dostupnost v systému VIDAA ještě před nákupem. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte 55″ televizi na film, streaming i hraní s pokročilou herní výbavou, je Hisense 55U7Q za 10 147 Kč jedna z nejzajímavějších voleb – obzvlášť proti ceně 19 990 Kč při uvedení, kdy jde zhruba o poloviční cenu. Mini-LED, QLED barvy a 144 Hz se v této cenovce běžně nepotkávají. Naopak pokud vám záleží na širokých pozorovacích úhlech nebo chcete prémiový zvuk bez soundbaru, vyplatí se zvážit i jiné modely – obvykle ale budou dražší. KOUPIT TELEVIZI HISENSE Vybíráte televizi spíš na filmy a streaming, nebo hlavně na hraní na konzoli? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024