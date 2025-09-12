Cena Mini LED televize Hisense 55U7Q padla na minimum! Má subwoofer, 144Hz herní režim a Apple AirPlay 2 Hlavní stránka Zprávičky Cena televize Hisense 55U7Q klesla na historicky nejnižší cenu 12 994 Kč 55" Mini LED panel nabízí 144Hz frekvenci a 160 zón lokálního stmívání Integrovaný subwoofer poskytuje 40W zvukový výkon s podporou Dolby Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Televizor Hisense 55U7Q teď na Alze seženete za historicky nejnižší cenu 12 994 Kč, což potvrzují data ze srovnávače Heureka. Od svého uvedení na český trh v květnu letošního roku, kdy startovala s cenou 19 990 Kč, jde o pokles téměř o 7 000 korun. Za tuto částku získáte Mini LED panel s pokročilými herními funkcemi a integrovaným subwooferem. Mini LED technologie se 160 zónami stmívání Srdcem televizoru je 55palcový Mini LED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů), který využívá 160 lokálních zón stmívání pro lepší kontrast. QLED technologie s certifikací Pantone zajišťuje přesné podání barev napříč celým spektrem. Panel dosahuje obnovovací frekvence 100/120 Hz při běžném sledování. Obrazový procesor Hi-View AI Engine automaticky upravuje nastavení podle obsahu. Funkce AI 4K Upscaling vylepšuje obsah s nižším rozlišením, zatímco AI Chroma Light Sensor přizpůsobuje jas a barevnou teplotu okolnímu osvětlení. Televizor podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG. UŠETŘÍM NA HISENSE TV Hráče potěší až 144Hz obnovovací frekvence Pro nadšené hráče nabízí Hisense 55U7Q v režimu Game Mode PRO až 144Hz obnovovací frekvenci. Televizor disponuje čtyřmi HDMI 2.1 porty, přičemž dva z nich (HDMI 3 a 4) podporují plných 144 Hz. Technologie VRR a AMD FreeSync Premium eliminují trhání obrazu, zatímco odezva klesá na méně než 7 ms při 4K/120Hz vstupu. Součástí výbavy je také Gamer Dashboard, který umožňuje měnit herní nastavení v reálném čase bez přerušení hry. Panel nabízí odezvu 6 ms (gray-to-gray) a automatické přepínání do herního režimu při detekci konzole. Vestavěný subwoofer a prostorový zvuk Hisense 55U7Q vyniká mezi konkurencí integrovaným 20W subwooferem, který doplňuje dva 10W reproduktory. Celkový zvukový výkon 40 W podporuje technologie Dolby Atmos a DTS Virtual:X pro prostorový zvuk. Funkce Hi-Concerto umožňuje synchronizaci televizoru se soundbary Hisense pro ještě lepší zvukový zážitek. Chytré funkce a konektivita Operační systém VIDAA poskytuje přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max a českému Oneplay. Televizor podporuje hlasové ovládání v češtině a integraci do chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home a Matter. Konektivita zahrnuje WiFi 6E, Bluetooth 5.0 a podporu Apple AirPlay 2 pro bezdrátové sdílení obsahu. Pro koho je televizor vhodný? Hisense 55U7Q za aktuální cenu necelých 13 tisíc korun osloví především hráče díky podpoře až 144Hz frekvence a čtyřem HDMI 2.1 portům. Mini LED technologie se 160 zónami stmívání ocení milovníci filmů, kteří chtějí lepší kontrast než u běžných LED televizorů. Vestavěný subwoofer eliminuje nutnost dokupovat soundbar pro základní ozvučení. Televizor má VESA držák 400×200 pro snadnou montáž na zeď. CHCI TELEVIZI HISENSE Za současnou cenu 12 994 Kč představuje Hisense 55U7Q zajímavou volbu v kategorii 55palcových televizorů s pokročilými funkcemi. Kombinace Mini LED panelu, herního výkonu a integrovaného subwooferu za tuto částku nemá v dané cenové kategorii mnoho konkurentů. Zvažujete nákup Mini LED televizoru v této cenové kategorii? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza česko HiSense miniLED Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024