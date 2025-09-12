TOPlist

Cena Mini LED televize Hisense 55U7Q padla na minimum! Má subwoofer, 144Hz herní režim a Apple AirPlay 2

  • Cena televize Hisense 55U7Q klesla na historicky nejnižší cenu 12 994 Kč
  • 55" Mini LED panel nabízí 144Hz frekvenci a 160 zón lokálního stmívání
  • Integrovaný subwoofer poskytuje 40W zvukový výkon s podporou Dolby Atmos

Adam Kurfürst
12.9.2025 08:00
Hisense 55U7Q v domacnosti ai ilustrace

Televizor Hisense 55U7Q teď na Alze seženete za historicky nejnižší cenu 12 994 Kč, což potvrzují data ze srovnávače Heureka. Od svého uvedení na český trh v květnu letošního roku, kdy startovala s cenou 19 990 Kč, jde o pokles téměř o 7 000 korun. Za tuto částku získáte Mini LED panel s pokročilými herními funkcemi a integrovaným subwooferem.

Mini LED technologie se 160 zónami stmívání

Srdcem televizoru je 55palcový Mini LED panel s rozlišením 4K (3840 × 2160 pixelů), který využívá 160 lokálních zón stmívání pro lepší kontrast. QLED technologie s certifikací Pantone zajišťuje přesné podání barev napříč celým spektrem. Panel dosahuje obnovovací frekvence 100/120 Hz při běžném sledování.

Hisense 55U7Q miniled panel

Obrazový procesor Hi-View AI Engine automaticky upravuje nastavení podle obsahu. Funkce AI 4K Upscaling vylepšuje obsah s nižším rozlišením, zatímco AI Chroma Light Sensor přizpůsobuje jas a barevnou teplotu okolnímu osvětlení. Televizor podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive a HLG.

Hráče potěší až 144Hz obnovovací frekvence

Pro nadšené hráče nabízí Hisense 55U7Q v režimu Game Mode PRO až 144Hz obnovovací frekvenci. Televizor disponuje čtyřmi HDMI 2.1 porty, přičemž dva z nich (HDMI 3 a 4) podporují plných 144 Hz. Technologie VRR a AMD FreeSync Premium eliminují trhání obrazu, zatímco odezva klesá na méně než 7 ms při 4K/120Hz vstupu.

Hisense 55U7Q herni rezim 144hz

Součástí výbavy je také Gamer Dashboard, který umožňuje měnit herní nastavení v reálném čase bez přerušení hry. Panel nabízí odezvu 6 ms (gray-to-gray) a automatické přepínání do herního režimu při detekci konzole.

Vestavěný subwoofer a prostorový zvuk

Hisense 55U7Q vyniká mezi konkurencí integrovaným 20W subwooferem, který doplňuje dva 10W reproduktory. Celkový zvukový výkon 40 W podporuje technologie Dolby Atmos a DTS Virtual:X pro prostorový zvuk. Funkce Hi-Concerto umožňuje synchronizaci televizoru se soundbary Hisense pro ještě lepší zvukový zážitek.

Hisense 55U7Q audio ilustrace

Chytré funkce a konektivita

Operační systém VIDAA poskytuje přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max a českému Oneplay. Televizor podporuje hlasové ovládání v češtině a integraci do chytré domácnosti přes Google Home, Apple Home a Matter. Konektivita zahrnuje WiFi 6E, Bluetooth 5.0 a podporu Apple AirPlay 2 pro bezdrátové sdílení obsahu.

Pro koho je televizor vhodný?

Hisense 55U7Q za aktuální cenu necelých 13 tisíc korun osloví především hráče díky podpoře až 144Hz frekvence a čtyřem HDMI 2.1 portům. Mini LED technologie se 160 zónami stmívání ocení milovníci filmů, kteří chtějí lepší kontrast než u běžných LED televizorů. Vestavěný subwoofer eliminuje nutnost dokupovat soundbar pro základní ozvučení. Televizor má VESA držák 400×200 pro snadnou montáž na zeď.

Za současnou cenu 12 994 Kč představuje Hisense 55U7Q zajímavou volbu v kategorii 55palcových televizorů s pokročilými funkcemi. Kombinace Mini LED panelu, herního výkonu a integrovaného subwooferu za tuto částku nemá v dané cenové kategorii mnoho konkurentů.

Zvažujete nákup Mini LED televizoru v této cenové kategorii?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
