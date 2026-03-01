55" QLED TV s Dolby Vision za 6 900 Kč: Tahle od Hisense nikdy nebyla levnější Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55E7Q je 55" QLED televizor s rozlišením 4K, podporou Dolby Vision a Dolby Atmos Cena klesla na historické minimum 6 900 Kč – při uvedení v květnu loňského roku stál 11 990 Kč (sleva přes 5 000 Kč) Nabízí 3× HDMI 2.1 s VRR, herní režim s odezvou pod 10 ms a systém VIDAA s českým hlasovým ovládáním Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 20:02 Žádné komentáře 0 QLED televizory s podporou Dolby Vision obvykle startují výrazně výš. Hisense 55E7Q nyní koupíte za 6 900 Kč, což je historicky nejnižší cena. Od uvedení na trh v květnu loňského roku, kdy stál 11 990 Kč, cena postupně klesala – a teď se dostala na absolutní minimum. Aktuální dostupnost a ceny najdete přímo v přehledu nabídek. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 55″ QLED s Dolby Vision a solidní herní výbavou za velmi přívětivou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 120Hz panel pro kompetitivní hraní – tento model má nativně 60 Hz (s funkcí HSR simulující 120 Hz).💡 Za 6 900 Kč dostáváte QLED panel, trojici HDMI 2.1 portů a Dolby Vision/Atmos – parametry, které konkurence nabízí často až od 10 000 Kč. ZOBRAZIT CENU NA HISTORICKÉM MINIMU Proč je tahle televize zajímavá Hisense 55E7Q patří do střední třídy televizorů značky, ale za současnou cenu 6 900 Kč nabízí výbavu, kterou byste u konkurence hledali výrazně dráž. Hlavním lákadlem je QLED panel s technologií Quantum Dot, který zobrazuje miliardu odstínů barev s vyšší sytostí a přirozeností než běžné LED/LCD panely. K tomu přidejte Dolby Vision HDR pro dynamický obraz a Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Pro hráče je podstatné, že všechny tři HDMI porty jsou ve verzi 2.1 s podporou ALLM (automatický režim nízké latence) a VRR (proměnlivá obnovovací frekvence). Herní režim Game Mode Plus slibuje odezvu pod 10 ms, což je solidní hodnota pro casual hraní. Funkce HSR simuluje 120 Hz pro plynulejší obraz, i když nativní panel má 60 Hz. Obraz a zvukové technologie Rozlišení 4K UHD (3840 × 2160) na 55″ úhlopříčce poskytuje dostatečnou jemnost obrazu pro běžnou sledovací vzdálenost. Televizor disponuje funkcí AI 4K Upscaler, která vylepšuje obsah v nižším rozlišení na kvalitu blízkou 4K. Technologie MEMC (kompenzace pohybu) zajišťuje plynulejší obraz při sportu nebo akčních scénách, i když někteří diváci preferují tuto funkci vypnutou pro přirozenější filmový look. Zvukový systém tvoří dva reproduktory s celkovým výkonem 20 W a podporou Dolby Atmos a DTS Virtual:X. Pro běžné sledování to postačí, ale pro filmový zážitek se vyplatí zvážit soundbar. Hisense nabízí funkci EzPlay, která zjednoduší spárování a ovládání soundbarů Hisense přímo z televize. KOUPIT QLED TV ZA 6 900 KČ Systém a konektivita Televize běží na operačním systému VIDAA Smart TV, který nabízí přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video nebo O2 TV (Oneplay). Systém podporuje české hlasové ovládání přes VIDAA Voice a je kompatibilní s Amazon Alexa. Nechybí ani podpora AirPlay 2 pro snadné zrcadlení z Apple zařízení. Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.1 (jeden s eARC pro soundbar), 2× USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 5 (dvoupásmová) a Bluetooth. Televizor má také dva tunery DVB-T2/C/S2, takže můžete nahrávat jeden program a sledovat jiný. AI světelný senzor automaticky přizpůsobuje jas obrazovky okolním podmínkám. Co říkají uživatelé Na webu Hisense má model hodnocení 4,8 z 5 (20 recenzí). Uživatelé chválí především vynikající poměr ceny a kvality, živé barvy QLED panelu a rychlou odezvu systému VIDAA. Typická recenze zní: „Kvalita obrazu je extrémně dobrá – barvy jsou živé, kontrast vyvážený a detaily jasné i v rychlejších scénách.“ Model E7Q je v portfoliu Hisense relativně nový, takže rozsáhlejší uživatelské recenze na českých srovnávačích teprve přibývají. Z dostupných hodnocení vyplývá spokojenost s rychlostí systému a snadným ovládáním. Někteří uživatelé doporučují televizi pro „filmové večery pro celou rodinu“. Kdy to smysl nedává Pokud hrajete kompetitivní hry a potřebujete nativní 120Hz panel, tento model nestačí – 60Hz panel s HSR simulací není totéž. Pro náročné hráče je lepší zvážit modely z řady U7 nebo přejít k jiným značkám s nativním 120Hz panelem. Stejně tak pokud požadujete local dimming pro lepší kontrast v tmavých scénách – tento model tuto funkci nemá. Pro menší místnosti může být 55″ zbytečně velká úhlopříčka. Hisense nabízí stejný model i v menších variantách, pokud hledáte kompaktnější řešení. Verdikt: pro koho se to vyplatí Hisense 55E7Q za 6 900 Kč představuje jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii 55″ televizorů. Za cenu běžného LCD dostáváte QLED panel, Dolby Vision a Atmos, trojici HDMI 2.1 portů a solidní herní výbavu. Sleva přes 5 000 Kč oproti ceně při uvedení dělá z tohoto modelu velmi atraktivní volbu pro ty, kdo hledají kvalitní obraz bez přeplácení. Naopak pokud potřebujete 120Hz panel nebo local dimming, budete muset sáhnout výš – ale také zaplatit výrazně více. VYUŽÍT HISTORICKY NEJNIŽŠÍ CENU Máte doma QLED nebo OLED, nebo vám stačí klasický LED panel? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 