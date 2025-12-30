TOPlist

55" televize za málo peněz. Hisense 55A6Q zlevnila na 7 tisíc, má Dolby Audio a funkce pro vylepšení obrazu

  • Hisense 55A6Q je nyní k dispozici od 6 900 Kč, což představuje slevu více než 2 000 Kč oproti původní ceně
  • Televizor nabízí 55" 4K UHD panel s podporou Dolby Vision a HDR10+ pro kvalitní obraz
  • Jde o ideální volbu pro nenáročné uživatele, kteří chtějí velkou obrazovku za rozumnou cenu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
30.12.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Hisense 55A6Q v obyvaku na stene ilustrace

Hledáte velkou televizi za rozumné peníze a nepotřebujete nejnovější technologie? Model Hisense 55A6Q ze série A6Q patří mezi nejlevnější 55″ televizory na trhu a právě teď je k mání za ještě výhodnější cenu. Zatímco doporučená cena činí 8 990 Kč, v současnosti ji pořídíte již od 6 900 Kč. Ušetříte tak více než dva tisíce korun.

4K rozlišení s podporou HDR

Hisense 55A6Q disponuje 55″ LED panelem s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160 pixelů) a poměrem stran 16:9. Pozorovací úhly dosahují 178 stupňů, takže obraz zůstává čitelný i při sledování z boku. Kontrastní poměr 4000:1 zajišťuje slušnou hloubku černé barvy na LED panel.

Hisense 55A6Q render zepredu

Co se týče HDR technologií, televizor podporuje HDR10, HDR10+ i Dolby Vision, což ocení především uživatelé streamovacích služeb jako Netflix nebo Disney+. Nechybí ani podpora HLG pro HDR vysílání. Funkce AI 4K Upscaler pak dokáže přepočítat obsah s nižším rozlišením do 4K kvality.

Chytrý systém VIDAA s českými aplikacemi

Televizor běží na operačním systému VIDAA Smart OS, který nabízí přístup k populárním streamovacím službám. Přímo z televize tak spustíte Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video nebo českou službu Oneplay (dříve Voyo a O2 TV). Systém podporuje hlasové ovládání v češtině prostřednictvím VIDAA Voice a kompatibilní je také s Amazon Alexa.

CHCI TUTO TELEVIZI V AKCI

Pro bezdrátové připojení slouží Wi-Fi 5 (802.11ac) a Bluetooth. Obsah z telefonu nebo tabletu můžete na obrazovku přenášet pomocí Chromecast, Miracast nebo Apple AirPlay 2. K dispozici je rovněž klasický ethernetový port pro stabilnější připojení.

Konektivita a herní režim

Po stránce konektivity nabízí Hisense 55A6Q trojici HDMI 2.1 portů s podporou ALLM (automatický herní režim) a VRR při 60 Hz. Jeden z nich disponuje také eARC pro propojení se soundbarem. Dále zde najdeme dva USB 2.0 porty, optický audio výstup S/PDIF, 3,5mm jack pro sluchátka a slot CI+ 2.0 pro karty placených televizí.

Pro hráče je k dispozici režim Game Mode Plus se vstupním zpožděním do 20 ms a herním panelem Game Bar pro sledování FPS a odezvy v reálném čase. Televizor automaticky rozpozná připojenou konzoli a aktivuje optimální nastavení.

Zvuk a tuner

O zvuk se starají dva reproduktory s celkovým výkonem 20 W a podporou DTS Virtual:X pro simulaci prostorového zvuku. Dolby Atmos televizor bohužel nepodporuje. Pro lepší zvukový zážitek doporučujeme připojit externí soundbar – televize podporuje funkci EzPlay pro snadné ovládání kompatibilních soundbarů Hisense.

Hisense 55A6Q dolby audio

Integrovaný tuner DVB-T2/C/S2 umožňuje příjem pozemního, kabelového i satelitního vysílání. Nechybí ani funkce nahrávání na USB (PVR) a časový posun (TimeShift), jejich dostupnost se však může lišit podle regionu.

Kompromisy za nízkou cenu

Je třeba počítat s tím, že za cenu pod 7 000 Kč dostáváte základní model s určitými omezeními. Hisense 55A6Q používá klasický LED panel bez lokálního stmívání, takže černá barva nebude tak hluboká jako u OLED nebo Mini LED televizorů. Chybí také technologie Quantum Dot pro širší barevný gamut.

Další nevýhodou je obnovovací frekvence pouze 60 Hz. Pro běžné sledování filmů a seriálů to stačí, ale náročnější hráči ocení spíše 120Hz panely. Odezva panelu 8 ms je na LED televizor standardní, ale opět nejde o hodnotu pro kompetitivní hraní.

Pro koho je Hisense 55A6Q určen?

Hisense 55A6Q je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají velkou 55″ obrazovku za minimum peněz. Hodí se do ložnice, dětského pokoje nebo jako druhá televize v domácnosti. Ocení ji také ti, kdo sledují především streamovací služby a nepotřebují nejnovější herní funkce ani špičkovou kvalitu obrazu.

KOUPIT HISENSE 55A6Q

Pokud však plánujete hrát na konzoli při 120 Hz, chcete perfektní černou barvu nebo vám záleží na nejlepším možném obrazu, doporučujeme se poohlédnout po dražších modelech s QLED, Mini LED nebo OLED technologií.

Uvažujete o koupi levné 55″ televize?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024