55" televize za málo peněz. Hisense 55A6Q zlevnila na 7 tisíc, má Dolby Audio a funkce pro vylepšení obrazu Hlavní stránka Zprávičky Hisense 55A6Q je nyní k dispozici od 6 900 Kč, což představuje slevu více než 2 000 Kč oproti původní ceně Televizor nabízí 55" 4K UHD panel s podporou Dolby Vision a HDR10+ pro kvalitní obraz Jde o ideální volbu pro nenáročné uživatele, kteří chtějí velkou obrazovku za rozumnou cenu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte velkou televizi za rozumné peníze a nepotřebujete nejnovější technologie? Model Hisense 55A6Q ze série A6Q patří mezi nejlevnější 55″ televizory na trhu a právě teď je k mání za ještě výhodnější cenu. Zatímco doporučená cena činí 8 990 Kč, v současnosti ji pořídíte již od 6 900 Kč. Ušetříte tak více než dva tisíce korun. 4K rozlišení s podporou HDR Chytrý systém VIDAA s českými aplikacemi Konektivita a herní režim Zvuk a tuner Kompromisy za nízkou cenu Pro koho je Hisense 55A6Q určen? 4K rozlišení s podporou HDR Hisense 55A6Q disponuje 55″ LED panelem s rozlišením 4K UHD (3840 × 2160 pixelů) a poměrem stran 16:9. Pozorovací úhly dosahují 178 stupňů, takže obraz zůstává čitelný i při sledování z boku. Kontrastní poměr 4000:1 zajišťuje slušnou hloubku černé barvy na LED panel. Co se týče HDR technologií, televizor podporuje HDR10, HDR10+ i Dolby Vision, což ocení především uživatelé streamovacích služeb jako Netflix nebo Disney+. Nechybí ani podpora HLG pro HDR vysílání. Funkce AI 4K Upscaler pak dokáže přepočítat obsah s nižším rozlišením do 4K kvality. Chytrý systém VIDAA s českými aplikacemi Televizor běží na operačním systému VIDAA Smart OS, který nabízí přístup k populárním streamovacím službám. Přímo z televize tak spustíte Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video nebo českou službu Oneplay (dříve Voyo a O2 TV). Systém podporuje hlasové ovládání v češtině prostřednictvím VIDAA Voice a kompatibilní je také s Amazon Alexa. CHCI TUTO TELEVIZI V AKCI Pro bezdrátové připojení slouží Wi-Fi 5 (802.11ac) a Bluetooth. Obsah z telefonu nebo tabletu můžete na obrazovku přenášet pomocí Chromecast, Miracast nebo Apple AirPlay 2. K dispozici je rovněž klasický ethernetový port pro stabilnější připojení. Konektivita a herní režim Po stránce konektivity nabízí Hisense 55A6Q trojici HDMI 2.1 portů s podporou ALLM (automatický herní režim) a VRR při 60 Hz. Jeden z nich disponuje také eARC pro propojení se soundbarem. Dále zde najdeme dva USB 2.0 porty, optický audio výstup S/PDIF, 3,5mm jack pro sluchátka a slot CI+ 2.0 pro karty placených televizí. Pro hráče je k dispozici režim Game Mode Plus se vstupním zpožděním do 20 ms a herním panelem Game Bar pro sledování FPS a odezvy v reálném čase. Televizor automaticky rozpozná připojenou konzoli a aktivuje optimální nastavení. Zvuk a tuner O zvuk se starají dva reproduktory s celkovým výkonem 20 W a podporou DTS Virtual:X pro simulaci prostorového zvuku. Dolby Atmos televizor bohužel nepodporuje. Pro lepší zvukový zážitek doporučujeme připojit externí soundbar – televize podporuje funkci EzPlay pro snadné ovládání kompatibilních soundbarů Hisense. Integrovaný tuner DVB-T2/C/S2 umožňuje příjem pozemního, kabelového i satelitního vysílání. Nechybí ani funkce nahrávání na USB (PVR) a časový posun (TimeShift), jejich dostupnost se však může lišit podle regionu. Kompromisy za nízkou cenu Je třeba počítat s tím, že za cenu pod 7 000 Kč dostáváte základní model s určitými omezeními. Hisense 55A6Q používá klasický LED panel bez lokálního stmívání, takže černá barva nebude tak hluboká jako u OLED nebo Mini LED televizorů. Chybí také technologie Quantum Dot pro širší barevný gamut. Další nevýhodou je obnovovací frekvence pouze 60 Hz. Pro běžné sledování filmů a seriálů to stačí, ale náročnější hráči ocení spíše 120Hz panely. Odezva panelu 8 ms je na LED televizor standardní, ale opět nejde o hodnotu pro kompetitivní hraní. Pro koho je Hisense 55A6Q určen? Hisense 55A6Q je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají velkou 55″ obrazovku za minimum peněz. Hodí se do ložnice, dětského pokoje nebo jako druhá televize v domácnosti. Ocení ji také ti, kdo sledují především streamovací služby a nepotřebují nejnovější herní funkce ani špičkovou kvalitu obrazu. KOUPIT HISENSE 55A6Q Pokud však plánujete hrát na konzoli při 120 Hz, chcete perfektní černou barvu nebo vám záleží na nejlepším možném obrazu, doporučujeme se poohlédnout po dražších modelech s QLED, Mini LED nebo OLED technologií. Uvažujete o koupi levné 55″ televize? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce HiSense Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024