Obří 100" TV s Mini LED panelem zlevnila na minimum. Má 60W audiosystém a až 165 Hz Hlavní stránka Zprávičky Hisense 100U7Q PRO je gigantická 100" Mini LED televize s rozlišením 4K, nativním 165Hz panelem a certifikací IMAX Enhanced Aktuálně stojí od 51 021 Kč – původní cena činila 79 990 Kč (sleva téměř 29 000 Kč) Nabízí 4× HDMI 2.1 s VRR až 165 Hz, zvukový systém 2.1.2 s 60 W a lokální stmívání pro hlubokou černou Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Stopalcová televize s Mini LED panelem obvykle představuje šílenou investici, ale v akci už nemusí jít o tak děsivou nabídku. Hisense 100U7Q PRO aktuálně koupíte od 51 021 Kč, což je podle Heureky dosud nejnižší cena tohoto modelu na českém trhu. Oproti původní ceně 79 990 Kč ušetříte téměř 29 000 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete skutečný zážitek podobný kinu doma bez projektoru a máte dostatečně velkou místnost (doporučená vzdálenost 3–4 metry).⚠️ Zvažte, jestli máte prostor pro 2,2 metru širokou televizi vážící 63,5 kg – instalace vyžaduje minimálně dva lidi.💡 Za 51 021 Kč dostáváte Mini LED s lokálním stmíváním, nativní 165 Hz a IMAX Enhanced certifikaci – srovnatelné 100″ televize konkurence stojí často výrazně více. ZOBRAZIT NEJNIŽŠÍ CENU Proč 100 palců a proč právě tento model Obrazovka o úhlopříčce 253 cm nabízí zážitek, který se běžným televizorům ani zdaleka nepřibližuje. Hisense 100U7Q PRO využívá technologii Mini LED PRO s lokálním stmíváním – podsvícení je rozděleno do zón, které se nezávisle rozsvěcují a zhasínají. Výsledkem je hlubší černá a vyšší kontrast (5000:1) než u běžných LED/LCD televizorů, aniž byste museli platit za OLED. K Mini LED podsvícení přidejte QLED panel s Quantum Dot certifikovaný společností Pantone pro přesnou reprodukci barev. Televizor podporuje kompletní sadu HDR formátů včetně Dolby Vision IQ a HDR10+ Adaptive, které dynamicky přizpůsobují obraz okolnímu osvětlení. Anti-Reflection povrch minimalizuje odrazy i v osvětlených místnostech. Herní výbava na špičkové úrovni Pro hráče je Hisense 100U7Q PRO skutečně zajímavou volbou. Nativní 165Hz panel s podporou VRR (Variable Refresh Rate) zajišťuje plynulý obraz bez trhání. Všechny čtyři HDMI porty jsou ve verzi 2.1 a podporují plných 165 Hz s VRR a ALLM. Herní režim Game Mode Ultra slibuje odezvu pod 7 ms při 4K/120Hz vstupu. Televizor disponuje také Dolby Vision Gaming a HDR10+ Gaming – můžete tedy hrát v HDR s plnou podporou dynamických metadat. Herní panel Game Bar umožňuje sledovat herní statistiky a upravovat nastavení v reálném čase bez přerušení hry. KOUPIT 100″ TV SE SLEVOU 29 000 KČ Zvuk jako v kině U tak velké obrazovky by slabý zvuk kazil zážitek. Hisense proto integroval zvukový systém 2.1.2 s celkovým výkonem 60 W (2×15 W + 20 W subwoofer + 2×5 W výškové reproduktory). Konfigurace 2.1.2 znamená, že televizor má i reproduktory směřující nahoru pro prostorový efekt Dolby Atmos. Pro běžné sledování to může stačit i bez soundbaru. Televizor nese certifikaci IMAX Enhanced, což zaručuje, že IMAX obsah uvidíte a uslyšíte tak, jak byl zamýšlen – s obrazovou kvalitou značky IMAX a zvukovým ponořením technologie DTS. Funkce Hi-Concerto umožňuje bezdrátové propojení s kompatibilními soundbary Hisense pro vytvoření skutečného domácího kina. Systém a praktické vychytávky Operační systém VIDAA nabízí přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube nebo O2 TV. Podporuje české hlasové ovládání a je kompatibilní s AirPlay 2. Zajímavým doplňkem je solární dálkový ovladač, který se nabíjí okolním světlem (případně přes USB-C) a snižuje potřebu výměny baterií. AI Chroma Light Sensor automaticky upravuje jas a teplotu barev podle okolního osvětlení. AI Scenario rozpoznává typ obsahu (filmy, sport, hry) a automaticky přepíná odpovídající režim obrazu. AI Sports Mode optimalizuje obraz pro sledování sportu s důrazem na ostrost rychlých pohybů. Co říkají uživatelé Na webu Hisense má model hodnocení 4,8 z 5 (24 recenzí). Uživatelé chválí především kvalitu obrazu a zvuku. Typická recenze od slovenské uživatelky zní: „100″ je luxus, který se v mé ložnici opravdu vyjímá. Má skvělý zvuk, takže při hraní ani nenosím sluchátka. Obraz je výborný.“ Další recenze potvrzují rychlou odezvu systému a bezproblémové fungování. Model 100U7Q PRO je na trhu relativně krátce, takže rozsáhlejší české recenze teprve přibývají. Z dostupných hodnocení ale vyplývá vysoká spokojenost s poměrem výkon/cena v kategorii extra velkých televizorů. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte dostatečně velkou místnost, 100″ televize bude nepraktická. Při rozlišení 4K je doporučená sledovací vzdálenost přibližně 3–4 metry. Šířka televizoru činí 2,23 metru a hmotnost 63,5 kg – instalace vyžaduje minimálně dva lidi a robustní stojan nebo zeď s odpovídající nosností (VESA 800×400). Pokud hledáte absolutně nejlepší černou barvu, OLED stále vítězí nad Mini LED. Nicméně 100″ OLED televizory se pohybují v úplně jiných cenových sférách (pokud vůbec existují v této úhlopříčce). Pro většinu uživatelů bude Mini LED s lokálním stmíváním více než dostačující. Verdikt: pro koho se to vyplatí Hisense 100U7Q PRO za 51 021 Kč představuje jednu z nejdostupnějších cest k opravdu velkému domácímu kinu. Mini LED s lokálním stmíváním, 165Hz panel, 4× HDMI 2.1, IMAX Enhanced a integrovaný zvukový systém 2.1.2 – to vše v 100″ úhlopříčce je za tuto cenu výjimečná nabídka. Sleva téměř 29 000 Kč oproti oficiální ceně dělá z tohoto modelu zajímavou alternativu k projektorům. Naopak pokud nemáte prostor nebo preferujete OLED, budete muset hledat jinde – ale také zaplatit výrazně více. VYUŽÍT DOSUD NEJNIŽŠÍ CENU Máte doma televizi nad 75 palců, nebo vám stačí menší úhlopříčka? 