Fajn sleva: Tento videotelefon s dotykovým displejem a Full HD kamerou zlevnil na minimum! Hlavní stránka Zprávičky Hilook by Hikvision VI-K12P je videotelefon s 7" dotykovým displejem a Full HD kamerou Láká na noční vidění s IR přísvitem do 3 metrů a obousměrnou komunikaci s návštěvníky S kódem ALZADNY15 stojí 2 124 Kč místo původních 2 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Videotelefony od Hikvisionu patří mezi spolehlivé řešení pro domácí bezpečnost. Hilook VI-K12P kombinuje dveřní stanici s 2Mpx kamerou a 7″ bytový monitor v kompletní sadě – včetně napájecích adaptérů a kabeláže. Full HD kamera s nočním viděním Dveřní stanice má 2Mpx kameru s rozlišením 1920 × 1080 px a úhlem záběru 66,2° horizontálně. IR přísvit funguje do vzdálenosti 3 metrů, takže uvidíte návštěvníka i v úplné tmě. Integrovaný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci bez otevírání dveří. KOUPIT NA ALZE Vnitřní monitor má 7″ dotykový displej s rozlišením 800 × 480 px. Propojení mezi jednotkami zajišťuje 4drátový systém, který je spolehlivější než Wi-Fi řešení. K dispozici je také kontakt pro připojení elektrického zámku (relé max. 30 V DC, 1 A). Systém lze rozšířit až na 2 dveřní stanice a 3 vnitřní monitory. KOUPIT NA ALZE Kompletní sada připravená k instalaci Na Alze má videotelefon 5,0 z 5 od 2 zákazníků a 100 % ho doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouze 1,45 %. Zatím chybí podrobnější recenze, ale značka Hilook spadá pod Hikvision, což je jeden z největších výrobců bezpečnostních systémů na světě. Balení obsahuje vše potřebné: dveřní stanici, vnitřní monitor a napájecí adaptéry pro obě jednotky. Instalace vyžaduje protažení 4žilového kabelu mezi jednotkami – není to plug and play jako u Wi-Fi zvonků, ale přenos je stabilnější a bez výpadků. Původní cena byla 2 499 Kč, nyní ho se slevovým kódem ALZADNY15 pořídíte za 2 124 Kč. Za kompletní videotelefon s Full HD kamerou a nočním viděním je to rozumná cena. Máte doma videotelefon, nebo vám stačí klasický zvonek? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi