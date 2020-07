Greentest ECO 5 recenze: měřič kvality potravin, který nás příliš nepřesvědčil

Obsah dusičnanů v potravinách, zejména pak v zelenině je poměrně velkým tématem posledních let. Obecně kvalita potravin a obsah škodlivých látek v nich je velice diskutovanou věcí a není tedy divu, že se na trhu objevují měřiče těchto dusičnanů pro běžné domácí využití. Jeden takový jsme dostali i v redakci. Konkrétně jde o model Anmez Greentest ECO 5, kterého se bude týkat dnešní recenze.

Obsah recenze Greentest ECO 5

Proč je dobré znát kvalitu potravin?

Dusičnany mohou v určitých případech a při překročení určité míry představovat nebezpečí při jejich zvýšené konzumaci. Ten potom nemusí vznikat pouze tak, že potravinu pěstitelé přehnojí, ale může ho produkovat také samotná rostlina. Zkrátka některý druh zeleniny má v sobě menší obsah dusičnanů, jiná zase větší. Říká se, že větší obsah nalezneme zejména v raných odrůdách, což je způsobeno horšími podmínkami v dobách růstu. Vyšší obsah dusičnanů se nachází třeba v mrkvi, špenátu, salátu, ředkvičkách či kedlubnách. Méně ho je pak třeba v okurkách, paprikách či lilcích.

Jak funguje Greentest ECO 5?

Anmez Greentest ECO 5 dle slov jeho tvůrců dokáže měřit obsah dusičnanů nejen v ovoci a zelenině, ale také v mase. Dokonce umí měřit také radiaci. S tímto malým přístrojem však zůstává otázkou, jak kvalitně a přesně dokáže tyto hodnoty naměřit. V podstatě stačí zapíchnout malou sondu do jakékoliv podporované potraviny, a okamžitě se dovíte hodnotu dusičnanů. Ta se vyznačuje také barevnou signalizací. Zelená je v pořádku, oranžová značí hranu a červená pak velmi vysoký obsah dusičnanů.

Jak je to s přesností?

Když jsem si přístroj poprvé přinesl domů, začal jsem jej samozřejmě hned testovat. Bodal jsem ho do všech možných potravin, které jsem měl doma a zjistil jsem, že mám více než půlku zeleniny s vysokým obsahem dusičnanů. Když jsem ovšem přístroj zapíchnul do jiné části zeleniny, bylo vše v normě. Bylo mi to divné, a tak jsem zavítal na internet a zkušenosti ostatních uživatelů. Výsledek je takový, že Anmez Greentest ECO 5 měří obsah dusičnanů vodivostí a změří jej pouze v určité části zeleniny. To znamená, že jsou její výsledky dosti nerelevantní. K přesnějšímu měření je potřeba si přístroj zapíchnout do různých částí potraviny a výsledek poté zprůměrovat.

Kvalita zpracování Greentest ECO 5

Co se týče samotné kvality zpracování přístroje Greentest ECO 5, zde bych měl určité výhrady. Tělo je tvořeno z na první pohled levnějších materiálů, což bych u přístroje za takovou cenu neočekával. Když se pak dostaneme k displeji a samotnému systému, je to úplně stejná pohádka. Displej má hrubší rastr a systém je poměrně pomalý. Navíc ne vždy na displeji klepnete na to, co chcete a s tzv. “miss clicky” jsem se tu potkával opravdu často. Naopak potěší přítomnost českého jazyka.

Aplikace Greentest ECO 5

Aplikace jako taková vypadá poměrně dobře, jenže se mi nepodařilo propojit jí s přístrojem. Rozhodl jsem se tedy podívat na internet a dle všeho v tom nejsem sám. Přístroj jsem zkoušel spárovat jak skrz dva Android telefony, tak skrz iPhone a nepodařilo se. Někde se píše, že aplikace funguje až s šestou generací, jiní zase tvrdí, že jim funguje i v páté. Každopádně zřejmě bude platit to první tvrzení. To je velká škoda, jelikož aplikace by byla určitě přehlednější, než nutnost hledat každou potravinu přímo v samotném zařízení. Musel jsem se tak spokojit s demo módem, který je v podstatě encyklopedií nejrůznějších měřitelných potravin. Po klepnutí na určitou potravinu se vám pak ukáže maximální doporučená hodnota dusičnanů.



Cena a dostupnost

Anmez Greentest ECO 5 je aktuálně dostupný v Česku asi za 3 990 Kč. Nutno však podotknout, že existují také levnější modely od této společnosti. Neumí třeba měřit radiaci nebo maso, ale pokud vám stačí zelenina, může být vaší volbou právě levnější verze. V zajímavých slevách se nyní nachází starší model Greentest ECO 2B, který je dostupný za 999 Kč. To by byla upřímně hodnota, za kterou bych si byl ochoten přístroj pořídit. Za skoro čtyři tisíce jsem ale čekal více.

Resumé

Pokud máte malé děti a obsah dusičnanů v zelenině je pro vás téma, možná má smysl nad podobným zařízením uvažovat. V opačném případě se ale můžete Anmez Greentest ECO 5 v klidu vyhnout. Hodnoty totiž nejsou tak přesné, nemáte jistotu, že vám bude fungovat mobilní aplikace a navíc je cena poměrně vysoká. Kvalitou zpracování výrobek taky nijak neoslnil a systém je poměrně pomalý.

Klady + rychlé měření

+ přítomnost češtiny

+ výdrž baterie

Zápory – vysoká cena

– nepřesné měření

– nefunguje propojení s aplikací

– kvalita zpracování

Jak si hlídáte kvalitu potravin vy?