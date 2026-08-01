Předal agentům PIN, ten ale telefon okamžitě vymazal. Teď mu hrozí vězení Hlavní stránka Zprávičky Muž předal agentům americké pohraniční stráže falešný PIN k telefonu s GrapheneOS Nyní je trestně stíhán pro maření vyšetřování Odborníci varují před vznikem precedentu Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 1.8.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva V USA se rozhořel spor mezi ochránci lidských práv a úřady poté, co muž během výslechu na letišti předal agentům pohraniční stráže nouzový PIN, který vymazal jeho telefon. Jednalo se totiž o Google Pixel s nainstalovaným GrapheneOS. Tímto svým činem si však muž vysloužil obvinění z ničení důkazů a maření vyšetřování, za což mu hrozí i několik let vězení. Pixel s GrapheneOS jako středobod složitého sporu Případ rozpoutal velkou debatu mezi zastánci lidských práv a policií. Případ vyvolává otázku, zda může být samotné použití standardní bezpečnostní funkce operačního systému vyhodnoceno jako trestný čin. Zatímco úřady argumentují zničením potenciálních důkazů, zastánci soukromí poukazují na právo nevypovídat sám proti sobě a na fakt, že pohraniční kontroly v USA často zneužívají plošné prohledávání mobilů bez soudního příkazu. A to i přes to, že Anthony Alvarez, o kterém je zde řeč, má za sebou kriminální minulost spojenou s dětskou pornografií a vracel se z Medellinu v Kolumbii, který je právě nechvalně spojen se sexuálním turismem – tedy vy se dalo říci, že agenti měli přinejmenším důvodné podezření k výslechu takzvané druhé úrovně. Právě v rámci něj padl požadavek na přístup do telefonu. My se ale přece jen musíme podívat ne celou věc více z technologického, než etického hlediska. Alvarez používal blíže nespecifikovaný Google Pixel, přičemž právě Pixely jsou jediné telefony, na které lze GrapheneOS nainstalovat. To je dáno v zásadě dvěma faktory. Prvním je možnost znovu uzamknout bootloader s vlastními kryptografickými klíči. Pixely pak nabízí také vlastní, izolovaný bezpečnostní čip, který odpovídá požadavkům GrapheneOS pro plnohodnotné šifrování – v případě Pixelů 11 to bude Titan M3. Jednou z bezpečnostních funkcí je pak právě zmíněný nouzový PIN. Po jeho zadání se provede hard reset zařízení, všechny šifrovací klíče jsou na pozadí zničeny a obnova dat z takového telefonu je již nemožná. Právě to se stalo agentovi pohraniční stráže poté, co zadal PIN, jenž mu zmíněný Anthony Alvarez poskytl. Dle jeho vlastních slov displej nejdříve párkrát problikl, poté se celý telefon restartoval a po spuštění jej již vítala úvodní obrazovka GrapheneOS. Jaký je váš názor? Mělo či nemělo by použití podobné funkce být trestné? Zdroj: Techspot.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnost Bezpečnost Androidu Google Google Pixel GrapheneOS Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024