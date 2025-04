GPMI: Nový čínský kabelový standard, který zvládne víc dat i wattů. Je HDMI v ohrožení?

Na kabely se často zapomíná, alespoň dokud nezjistíte, že jich potřebujete pět různých, abyste si pustili video, napájeli zařízení a ještě něco ovládali. Teď ale přichází změna. V Číně vznikl nový přenosový standard GPMI, který by mohl časem zjednodušit domácí i pracovní setupy, a to i těm nejnáročnějším uživatelům.

GPMI je zkratkou pro General Purpose Media Interface – nový kabelový standard vyvinutý aliancí Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, v níž je přes 50 čínských firem včetně Huawei nebo Hisense. Cílem nového kabelového standardu je snížit počet kabelů při přenosu 8K videa a napájení, a zároveň vše ideálně zvládnout prostřednictvím jednoho rozhraním.

GPMI vs. známé standardy: obstojí si? A co to bude znamenat v praxi?

Standard přichází ve dvou variantách: proprietární GPMI Type-B s přenosovou rychlostí až 192 Gbps a napájením 480 W, a GPMI Type-C kompatibilní s USB-C, který poskytne přenosovu rychlost až 96 Gbps s napájením 240 W.

Je patrné, že GPMI Type-B poráží všechno, co se dnes dá běžně nalézt na trhu, a to jak v datovém toku, tak ve výkonu. To by se mohlo hodit například hráčům, kteří používají 8K monitory – teoreticky by mohli vše napájet a připojit jediným kabelem.

Nový standard tedy přinese obraz, napájí, a dokonce zvládne i univerzální ovládání pomocí funkcí podobných HDMI-CEC, takže jedním ovladačem můžete řídit více zařízení.

Přestože se zatím jedná čistě o čínskou záležitost, pokud se standard rozšíří, mohl by nahradit různé kombinace USB, HDMI a napájecích kabelů, které dnes mají potenciál komplikovat každé domácí kino i pracovní stanici. Vše každopádně záleží na tom, jestli se standard prosadí u výrobců mimo Čínu.

Tak co myslíte – zvládne jeden standard vládnout všem?

Zdroj: Tom’s Hardware