Inteligentní stropní světlo s podporou Matter a hudební synchronizací: Govee Smart Ceiling Light Pro přichází do Evropy

Společnost Govee rozšiřuje svou nabídku chytrého osvětlení o nový model. Chytré stropní světlo Govee 38cm RGBICWW Smart Ceiling Light Pro se právě začalo prodávat v Evropě. Nový stropní panel o průměru 38 cm je ideální pro místnosti o velikosti přibližně 25 m². Design tvoří pět soustředných kruhů s celkem 120 světelnými segmenty, které lze ovládat samostatně, což umožňuje vytvářet dynamické světelné efekty.

Toto chytré pokojové světlo lze ovládat přes mobil, a to pomocí hned několika způsobů. Prvním z nich je Govee Home aplikace pro chytrou domácnost, ale světlo bude reagovat i s Amazon Alexou nebo Google Home.

Nechybí tím pádem ani podpora pro standard Matter, která umožní integrovat světlo do širokého spektra chytrých domácích ekosystémů.

Hlavní funkce chytrého světla Govee Smart Ceiling Light Pro

Hlavní funkce zahrnují stmívatelné bílé i barevné osvětlení s nastavitelnou teplotou světla od 2 700K do 6 500K, přičemž maximální jas je 4 300 lumenů.

Na světlo budete mít možnost nastavit více než 66 předdefinovaných scénických režimů včetně těch, které se synchronizují s hudbou díky integrovanému mikrofonu, který detekuje okolní zvuk.

Světlo podporuje 2,4GHz Wi-Fi a Bluetooth připojení. Výkon zařízení je 48,5 W. Instalace je přitom jednoduchá – panel je navržen pro pevné připevnění přímo ke stropu.

Cena a dostupnost

Chytré světlo je v tuto chvíli k dispozici na Amazonu i oficiálním e-shopu společnosti v evropských zemích, a to včetně České republiky, za 99.99 dolarů. To je v přepočtu necelých 2 200 Kč. Některým uživatelům Amazonu je přitom nabízena sleva až 25 %, která by oficiálně měla platit do 1. května.

