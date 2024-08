Govee představilo nádhernou chytrou lampu! Podporuje Matter a reaguje na hudbu

Govee představuje vylepšenou verzi své RGBIC stolní lampy s podporou Matter

Nový model nabízí vyšší jas, více přednastavených scén a lepší integraci do chytré domácnosti

Lampa je již dostupná k objednání v Evropě

Govee přichází s novou verzí své oblíbené chytré lampy. RGBIC Table Lamp 2 přináší řadu zajímavých vylepšení, která potěší milovníky chytré domácnosti i ty, kdo hledají stylové a funkční osvětlení.

Co nového Govee nabízí? Především je tu významné zvýšení jasu. Oproti předchůdci, který svítil maximálně 350 lumeny, nový model zvládne dle firmy až 500 lumenů, což rozhodně není zanedbatelný nárůst. Zajímavou novinkou je rovněž podpora standardu Matter. To v praxi znamená, že lampu snadno začleníte do své chytré domácnosti, ať už používáte jakýkoliv ekosystém. Kompatibilita s různými hlasovými asistenty je samozřejmostí. Na horní straně se nachází ovládací panel pro manuální nastavení, a nechybí ani funkce Pat-To-Wake pro rychlé rozsvícení.

Aplikace nyní nabízí přes 64 přednastavených scén, původní generace jich umí „jen“ 40. Můžete si tak vybrat atmosféru podle nálady, ať už je to máte chuť na polární záři nebo západ slunce. A pokud vám ani to nestačí, nechybí režim DIY, kde si můžete vyhrát s 16 miliony barev podle vlastní fantazie. Jelikož je lampa typu RGBIC, můžete barvy segmentovat do různých částí. Tato technologie je mimochodem stále populárnější u LED pásků. Samozřejmě si můžete lampu nechat synchronizovat také s hudbou a vytvořit tak fajn atmosféru na domácím večírku.

Nová RGBIC Table Lamp 2 je již k dispozici na některých evropských trzích za cenu 69,99 eur (asi 1 800 Kč), k nám se pravděpodobně dostane později.

Jak se vám líbí Govee RGBIC Table Lamp 2?

Zdroj: notebookcheck