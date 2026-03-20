Tato chytrá zásuvka zlevnila na 279 Kč. Alza vám umožní koupit ji ještě levněji Hlavní stránka Zprávičky Gosund Smart Plug SP111 je chytrá zásuvka s WiFi připojením, měřením spotřeby energie a kompatibilitou s Google Home i Amazon Alexa Na Alze stojí 279 Kč místo 389 Kč (sleva 28 %), s členstvím AlzaPlus+ jen 237 Kč Zvládne zátěž až 3680 W a nabízí funkce jako časovač, statistiky spotřeby nebo simulaci přítomnosti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Chytré zásuvky jsou jedním z nejlevnějších způsobů, jak začít s automatizací domácnosti. Gosund Smart Plug SP111 teď seženete za 279 Kč místo 389 Kč – a pokud máte členství AlzaPlus+, cena klesne na pouhých 237 Kč. Komunikuje prostřednictvím Wi-Fi a dokáže i měřit spotřebu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete ovládat spotřebiče na dálku, měřit spotřebu energie nebo automatizovat domácnost bez velkých investic.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete připojení přes 5 GHz WiFi nebo lokální ovládání bez cloudu.💡 Za 279 Kč (nebo 237 Kč s AlzaPlus+) získáte zásuvku s měřením spotřeby, hlasovým ovládáním a kompatibilitou s většinou chytrých platforem – to je na tuto kategorii výborná cena. Proč je tahle zásuvka zajímavá Gosund Smart Plug SP111 patří mezi nejoblíbenější chytré zásuvky na trhu – a důvod je jednoduchý: kombinuje nízkou cenu s širokou kompatibilitou. Funguje s platformami Google Home, Amazon Alexa, Tuya, Smartlife i IFTTT, takže ji snadno zapojíte do většiny ekosystémů chytré domácnosti. Zásuvka komunikuje přes WiFi 2,4 GHz a nepotřebuje žádný hub ani bránu – stačí ji zapojit, stáhnout aplikaci GHome (nebo Tuya/Smartlife) a během pár minut máte chytré ovládání jakéhokoliv spotřebiče. Hlasem přes Google Assistant nebo Alexu pak můžete říct například „zapni lampu v obýváku“ a zásuvka se postará o zbytek. Klíčové funkce v praxi Maximální zátěž činí 3680 W (16 A), což pokryje většinu domácích spotřebičů – od lamp a ventilátorů přes topná tělesa až po elektrické grily. Zásuvka nabízí měření spotřeby energie v reálném čase, takže zjistíte, kolik vás stojí provoz konkrétního spotřebiče. Jeden z recenzentů na Alze například zjistil, že jeho plynový kotel (resp. čerpadlo) odebírá 70 W a za topnou sezónu ho stojí téměř 2 500 Kč – něco, co by bez měření nikdy nezjistil. V aplikaci můžete nastavit časovače, plány zapínání/vypínání nebo využít funkci simulace přítomnosti – zásuvka bude náhodně zapínat a vypínat připojený spotřebič, aby to vypadalo, že jste doma. Součástí je dětská pojistka a ochrana proti přepětí. Rozměry 7,9 × 4,8 × 4,6 cm jsou kompaktní a zásuvka neblokuje sousední zásuvky ve vícenásobném rámečku. Po případném výpadku proudu se zásuvka vrátí do posledního nastaveného stavu – pokud byla zapnutá, po obnovení napájení se znovu zapne. To je praktické například pro akvarijní čerpadla nebo servery. S AlzaPlus+ ještě levněji: 237 Kč Pokud máte členství AlzaPlus+, získáte na tuto zásuvku dodatečnou slevu 15 % – konečná cena tak klesne na 237 Kč. To je celková úspora 152 Kč oproti původní ceně 389 Kč. Co je AlzaPlus+ a vyplatí se? Jde o věrnostní program Alzy, který stojí 299 Kč ročně (25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč měsíčně při měsíčním předplatném. Hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst (AlzaBoxy, Zásilkovna, PPL ParcelShop, pošta a další) bez ohledu na hodnotu objednávky. Navíc získáte exkluzivní slevy na vybrané zboží. Vyplatí se to? Pokud na Alze nakupujete alespoň jednou měsíčně a využíváte doručení do výdejních míst, roční členství se vám vrátí už při několika objednávkách. Program má hodnocení 4,9 z 5 a 96 % členů ho doporučuje. Členství lze kdykoliv zrušit. Co říkají uživatelé Na Alze má zásuvka hodnocení 4,7 z 5 (16 hodnocení) a 94 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se již přes 50 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, přehlednou aplikaci v češtině a možnost měření spotřeby. Oceňují také, že zásuvka posílá upozornění při výpadku proudu. Kritické poznámky se týkají především závislosti na WiFi signálu – pokud je zásuvka mimo dosah routeru, nefungují ani časové plány (ty se neukládají lokálně, ale vyžadují připojení k internetu). Jeden uživatel toto vyřešil dokoupením WiFi extenderu. Ojediněle se objevuje zmínka o nefunkčním kusu po vybalení – v takovém případě doporučujeme reklamaci. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete lokální ovládání bez závislosti na cloudu, tato zásuvka vám nevyhoví – veškeré automatizace vyžadují připojení k internetu. Pro pokročilé uživatele s vlastním Home Assistantem existují alternativy s lokálním API, ale za vyšší cenu. Stejně tak pokud máte doma pouze 5 GHz WiFi síť, budete muset povolit 2,4 GHz pásmo – zásuvka jiné frekvence nepodporuje. To je ale běžné omezení většiny chytrých zásuvek v této cenové kategorii. Verdikt: pro koho se to vyplatí Gosund Smart Plug SP111 je zásuvka pro ty, kdo chtějí jednoduše začít s chytrou domácností bez velkých investic. Za 279 Kč (nebo 237 Kč s AlzaPlus+) získáte měření spotřeby, hlasové ovládání přes Google a Alexu, časovače a kompatibilitu s většinou platforem. Ideální pro ovládání lamp, ventilátorů, vánoční výzdoby nebo monitorování spotřeby konkrétních spotřebičů. Naopak pokud vyžadujete lokální ovládání bez cloudu nebo 5 GHz WiFi, podívejte se po alternativách. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi