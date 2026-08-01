Šest let se na ni čekalo, teď je o 3 200 Kč levnější. GoPro MAX2 točí skutečné 8K Hlavní stránka Zprávičky GoPro MAX2 je 360° kamera se skutečným 8K rozlišením, vyměnitelnými objektivy a odolností do 5 metrů pod vodou S AlzaPlus+ stojí 9 743 Kč místo 12 990 Kč Podle zahraničních testů má za denního světla nejlepší obraz ze všech současných 360° kamer Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.8.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva GoPro nechalo fanoušky čekat na nástupce původního modelu MAX celých šest let – a podle recenzentů to stálo za to. MAX2 teď členové AlzaPlus+ koupí za 9 743 Kč místo 12 990 Kč. Tom’s Guide jí udělil ocenění Editor’s Choice a označil ji za profesionální 360° kameru, TechRadar zase napsal, že za dobrého světla nabízí nejlepší obraz ze všech současných malých 360° kamer. 👍 Berte, pokud natáčíte akci za denního světla, chcete maximální kvalitu obrazu a využijete obří ekosystém držáků GoPro.🤔 Váhejte, pokud točíte hodně po setmění nebo se potápíte – v šeru zaostává za konkurencí a odolnost končí u pěti metrů.💰 Cenovka: 9 743 Kč z ní dělá nejlevnější z trojice vlajkových 8K 360° kamer na trhu. CHCI GOPRO MAX2 ZA 9 743 KČ Skutečné 8K, ne marketingové GoPro u MAX2 zdůrazňuje „true 8K“ a není to jen slovíčkaření – kamera zaznamenává 8K při 30 snímcích za sekundu s nejméně 3 840 aktivními pixely v každé ose, což podle výrobce znamená až o 21 % vyšší rozlišení než u konkurence. Recenzenti to potvrzují: za dobrého světla je obraz ostrý a živý a působí přirozeněji než u Insta360 X5. Pro tvůrce, kteří s materiálem dál pracují, je klíčová podpora Log profilu a 10bitové barevné hloubky – dává mnohem větší volnost při barevných korekcích v postprodukci. Kdo chce jen rychle sestříhat video do mobilu, ocení naopak režimy jako Bullet Time, časosběry, SuperNight nebo neviditelnou selfie tyč. Praktické výhody jsou dvě. Zaprvé vyměnitelné objektivy bez nářadí, které Tom’s Guide označil za nejlepší ve své třídě – u 360° kamer, kde vypouklá skla trčí ven a snadno se poškrábou, je to zásadní. Zadruhé tvar: MAX2 je zavalitá a nízká, takže se snadno montuje třeba na bradu helmy, kde vytáhlá Insta360 X5 překáží. A samozřejmě celý ekosystém držáků GoPro. Tři výtky, které se opakují Recenzenti se shodují na stejných slabinách. Největší je obraz za slabého světla – při soumraku a v noci MAX2 znatelně ztrácí na Insta360 X5 i DJI Osmo 360, které mají větší snímače. Druhá je kondenzace pod objektivy, kterou TechRadar zaznamenal při rychlých změnách podmínek (třeba z tepla do zimy). Třetí je vodotěsnost do 5 metrů, zatímco X5 zvládne 15 metrů a je připravená i na potápění; GoPro na dive housing teprve pracuje. Objevily se i zmínky o přehřívání, byť Tom’s Guide naopak chválil dobrou tepelnou stabilitu – zkušenosti se tedy liší podle podmínek. Pokud točíte hlavně venku za denního světla, chcete odolné tělo a nejostřejší obraz, je MAX2 za 9 743 Kč skvělá koupě; kdo natáčí často po setmění nebo pod vodou, měl by zvážit Insta360 X5. VYUŽÍT SLEVU 25 % Natáčíte na 360° kameru, nebo vám stačí klasická akční? Zdroj: Toms Guide, TechRadar Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza gopro slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025