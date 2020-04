Google vyhledávač nyní sdělí, když nenalezne správné výsledky

Pravděpodobně se již každý z nás setkal se situací, kdy nám Google vyhledávač nevyhledal správné výsledky. Zkrátka vyhledal něco, na co jsme se ho vůbec neptali. Google nyní na svém oficiálním blogu sdělil, že spustil novou funkci. Ta vám sdělí skutečnost, že se pravděpodobně nejedná o to, co jsme původně hledali.

Google se tomu snaží zabránit hned několika způsoby. Pokud například něco napíšete gramaticky špatně, systémy to detekují, opraví vaší chybu a vyhledají správný dotaz. Existují však i další systémy, které se snaží pochopit vaší myšlenku a na základě toho vám poskytnout co nejrelevantnější odpověď. Tyto systémy však nejsou dokonalé. Občas se stane, že se vám zobrazí stránky, které vůbec nesouvisejí s vašim dotazem.

To se má nyní změnit. Pokud Google nebude schopen nalézt nic, co by vyhovovalo vašemu dotazu, prostě se přizná a sdělí vám, že si s vaším dotazem neumí poradit. Společnost doufá, že to lidem ušetří čas a dostanou se k informacím rychleji pomocí jiných klíčových slov.

Nalezne vám Google vyhledávač vždy správné výsledky?

Zdroj: Google