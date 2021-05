Google nově umožní smazat vše, co jste hledali v posledních 15 minutách

Google na své nedávné konference I/O 2021 představil kromě Androidu 12 také několik novinek týkajících se zabezpečení a soukromí. Mezi ně patří i možnost smazat z vyhledávání a historie Google vše co jste hledali v posledních 15 minutách.

Google umožní smazat vše, co jste hledali v posledních 15 minutách

nová funkce nazvaná Quick Delete vám jednoduše a rychle smaže vše co jste hledali v posledních 15 minutách. Pokud tedy hledáte něco, co nechcete aby si algoritmus zapamatoval, budete tuto funkci moci brzy využít. Na našem účtu ještě dostupná není, avšak v USA ji už uživatelé vidí. Je zřejmě tak otázkou několika dní nebo maximálně týdnů než bude k dispozici i u nás. Kromě toho si mohou uživatelé Google Fotek vytvořit novou zamčenou složku chráněnou heslem.

Google rovněž informuje uživatele o tom, která hesla byla prolomena (to už nějakou dobu víme), ovšem samotná změna není vždy úplně pohodlná. Proto do prohlížeče Chrome míří funkce, pomocí které to uděláte během několika málo vteřin. Je však potřeba funkci povolit pro každou zemi a web zvlášť. Zpočátku bude tedy k dispozici pouze v USA a do ostatních zemí se dostane během několika dalších měsíců.

Zdroj: Google I/O