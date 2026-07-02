Na Android míří nová aplikace od Googlu. Digitální podpisy konečně nebudeme závidět jablíčkářům Hlavní stránka Zprávičky Google tiše zavádí na Android novou systémovou aplikaci Signatures pro ukládání digitálních podpisů Podpis půjde nakreslit, napsat i vyfotit, aplikace ho pak nabídne ostatním programům podobně jako výběr fotek Zatím ale funkci nepodporuje žádná aplikace, takže jde spíš o položení základů do budoucna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.7.2026 16:00 2 komentáře 2 Podepsat dokument na telefonu s Androidem byla vždycky otrava. Bez dotykového pera nebo aplikace třetí strany většinou nezbylo než si soubor poslat na počítač. Google teď ale tenhle letitý neduh potichu řeší — s červnovou aktualizací se na telefonech objevuje nová aplikace Signatures, tedy úložiště vašich podpisů. Co aplikace umí Android dohání iOS, ale zatím jen napůl Co by měli vědět čeští uživatelé Co aplikace umí Signatures funguje jako trezor na podpisy. Vytvořit si je můžete třemi způsoby — prstem nakreslit na displej, napsat iniciály v některém z nabízených fontů, nebo nahrát fotku vlastnoručního podpisu. Uložit si přitom lze i více verzí a spravovat je na samostatné stránce. Chytré je, jak se má podpis dostat do dokumentů. Aplikace bude fungovat jako takzvaný picker — obdobně jako když vybíráte fotku z galerie. Když nějaký program bude podpis potřebovat, otevře se malé okno, kde svůj podpis vyberete nebo přidáte nový. Rozšiřuje se navíc přes aktualizace systému Google Play, takže nezávisí na výrobci telefonu a dorazí na širokou základnu zařízení s Androidem 12 a novějším. Android dohání iOS, ale zatím jen napůl Majitelé iPhonů a iPadů podepisují PDF v nástroji Markup už léta a rychle, takže Android tu spíš dotahuje náskok konkurence než přináší něco přelomového. I tak jde o vítanou funkci, protože podepisování bez stylusu bylo na Androidu vždy krkolomné. Háček je v tom, že aplikace je zatím fakticky k ničemu. Google ji oficiálně neoznámil, nezmínil ji ani v seznamu novinek aktualizace a hlavně vývojářům zatím neřekl, jak funkci do svých aplikací zapojit. Momentálně tedy žádný program podpisy z trezoru neumí vyžádat, takže si sice podpis uložíte, ale nemáte ho kde použít. Aplikace navíc nemá ikonu ani vlastní stránku v obchodě Play — spustit ji lze jen oklikou. Jde jednoznačně o přípravu na budoucnost, ne o hotové řešení. Co by měli vědět čeští uživatelé Jedna věc se v nadšení kolem podpisů na telefonu snadno přehlédne. Nakreslený nebo vyfocený podpis je z pohledu práva takzvaný prostý elektronický podpis, nikoli kvalifikovaný podpis podle evropského nařízení eIDAS. V praxi to znamená, že na běžné formuláře, interní dokumenty nebo potvrzení poslouží dobře, ovšem na právně závazné úkony vůči úřadům či smlouvy vyžadující ověřenou identitu nestačí. Na ty i nadále potřebujete bankovní identitu nebo kvalifikovaný certifikát. Otevřená zůstává i otázka soukromí — podpis je citlivý údaj a zatím se zdá, že se ukládá lokálně v zařízení. Ideální by bylo, kdyby jej Google navázal na účet a synchronizoval mezi telefony, což by ovšem znamenalo posílat tak osobní věc do cloudu. Jestli aplikaci na svém telefonu chcete vyhledat, potřebujete nainstalovanou červnovou aktualizaci systému Google Play. Připravte se ale na to, že ji nemusíte mít hned — zavádí se postupně a ne na všech značkách. Podepisujete dokumenty na telefonu, nebo kvůli tomu stále sedáte k počítači? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aplikace Google novinka Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024