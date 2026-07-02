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Na Android míří nová aplikace od Googlu. Digitální podpisy konečně nebudeme závidět jablíčkářům

  • Google tiše zavádí na Android novou systémovou aplikaci Signatures pro ukládání digitálních podpisů
  • Podpis půjde nakreslit, napsat i vyfotit, aplikace ho pak nabídne ostatním programům podobně jako výběr fotek
  • Zatím ale funkci nepodporuje žádná aplikace, takže jde spíš o položení základů do budoucna

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.7.2026 16:00
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Podepsat dokument na telefonu s Androidem byla vždycky otrava. Bez dotykového pera nebo aplikace třetí strany většinou nezbylo než si soubor poslat na počítač. Google teď ale tenhle letitý neduh potichu řeší — s červnovou aktualizací se na telefonech objevuje nová aplikace Signatures, tedy úložiště vašich podpisů.

Co aplikace umí

Signatures funguje jako trezor na podpisy. Vytvořit si je můžete třemi způsoby — prstem nakreslit na displej, napsat iniciály v některém z nabízených fontů, nebo nahrát fotku vlastnoručního podpisu. Uložit si přitom lze i více verzí a spravovat je na samostatné stránce.

google signature
aplikace podpisy google
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Chytré je, jak se má podpis dostat do dokumentů. Aplikace bude fungovat jako takzvaný picker — obdobně jako když vybíráte fotku z galerie. Když nějaký program bude podpis potřebovat, otevře se malé okno, kde svůj podpis vyberete nebo přidáte nový. Rozšiřuje se navíc přes aktualizace systému Google Play, takže nezávisí na výrobci telefonu a dorazí na širokou základnu zařízení s Androidem 12 a novějším.

Android dohání iOS, ale zatím jen napůl

Majitelé iPhonů a iPadů podepisují PDF v nástroji Markup už léta a rychle, takže Android tu spíš dotahuje náskok konkurence než přináší něco přelomového. I tak jde o vítanou funkci, protože podepisování bez stylusu bylo na Androidu vždy krkolomné.

Háček je v tom, že aplikace je zatím fakticky k ničemu. Google ji oficiálně neoznámil, nezmínil ji ani v seznamu novinek aktualizace a hlavně vývojářům zatím neřekl, jak funkci do svých aplikací zapojit. Momentálně tedy žádný program podpisy z trezoru neumí vyžádat, takže si sice podpis uložíte, ale nemáte ho kde použít. Aplikace navíc nemá ikonu ani vlastní stránku v obchodě Play — spustit ji lze jen oklikou. Jde jednoznačně o přípravu na budoucnost, ne o hotové řešení.

Co by měli vědět čeští uživatelé

Jedna věc se v nadšení kolem podpisů na telefonu snadno přehlédne. Nakreslený nebo vyfocený podpis je z pohledu práva takzvaný prostý elektronický podpis, nikoli kvalifikovaný podpis podle evropského nařízení eIDAS. V praxi to znamená, že na běžné formuláře, interní dokumenty nebo potvrzení poslouží dobře, ovšem na právně závazné úkony vůči úřadům či smlouvy vyžadující ověřenou identitu nestačí. Na ty i nadále potřebujete bankovní identitu nebo kvalifikovaný certifikát.

Otevřená zůstává i otázka soukromí — podpis je citlivý údaj a zatím se zdá, že se ukládá lokálně v zařízení. Ideální by bylo, kdyby jej Google navázal na účet a synchronizoval mezi telefony, což by ovšem znamenalo posílat tak osobní věc do cloudu. Jestli aplikaci na svém telefonu chcete vyhledat, potřebujete nainstalovanou červnovou aktualizaci systému Google Play. Připravte se ale na to, že ji nemusíte mít hned — zavádí se postupně a ne na všech značkách.

Podepisujete dokumenty na telefonu, nebo kvůli tomu stále sedáte k počítači?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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