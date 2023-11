SGE přidává novou funkci, které najde relevantní produkty a obohatí je o podkategorie a tipy

Mezi dalšími funkcemi je také možnost virtuální zkoušky oblečení

Technologie SGE se brzy rozšíří až do 120 dalších států a získal podporu čtyř dalších jazyků

Google s příchodem sváteční sezóny přidává pro uživatele SGE novou funkci. Doporučení dárků pomocí umělé inteligence, a to rovnou ve vyhledávání. Díky tomuto vylepšení budou uživatelé moci zadat například „nejlepší dárek pro otce automechanika“ a vyhledávač poskytne nejvíce relevantní nápady, které odpovídají danému zájmu a obohatí ho o další tipy. A pokud se vám zalíbí nějaký kousek oblečení, můžete si ho za pomocí AI dokonce vyzkoušet.

A to není vše, co společnost přidá do vyhledávání. Pokud budete hledat nějaký kousek oblečení, umělá inteligence vám nově umožní virtuální zkoušku, abyste viděli, jak oblečení bude vypadat. Tato virtuální zkušební kabinka dříve byla možná jen pro dámské topy, nově je přidána i pro pány. Umožní vám vidět, jak oblečení sedí na různých postavách a díky tomu se lépe rozhodnout k nákupu. A pokud jste nenašli, co jste hledali, můžete si pomocí AI vygenerovat vaší přesnou představu podle vašeho textového popisu.

SGE se dočká rozšíření i do dalších zemí

Search Generative Experience je nová funkce ve vyhledávači, kterou společnost vyvinula v návaznosti na konkurenční boj s OpenAI. Pomocí generativní umělé inteligence dokáže rychle shrnout informace, které vyhledáváte a zobrazit je přehledně v horní části stránky aniž byste museli rozkliknout další web. Ačkoliv jsou zmíněné nové funkce pouze pro uživatele technologie SGE, která je zatím k dispozici zejména v USA, s velkou pravděpodobností budou tyto funkce integrovány do celosvětového vyhledávače. Dle informací na oficiálního blogu společnosti se SGE bude mezinárodně rozšiřovat a přidává podporu pro čtyři další jazyky, nově bylo spuštěno testování v Indii i Japonsku.

Co si myslíte o těchto Google novinkách?

Zdroj: blog Google