Překladač Google dostává Gemini AI. Slibuje lepší překlady a novou funkci Live Translate

Google Translate dostává pod kapotu Gemini – překlady idiomů a slangu mají být přirozenější
Nová beta funkce Live translate streamuje překlad v reálném čase přímo do sluchátek
Zatím pouze angličtina a zhruba 20 jazyků, čeština mezi nimi bohužel chybí

Jakub Kárník
Publikováno: 13.12.2025 14:00
2 komentáře

Google Translate patří mezi nejpoužívanější překladače na světě, ale ruku na srdce – na složitější fráze a idiomy byl vždycky trochu krátký. To by se teď mělo změnit. Google totiž do svého překladače integroval schopnosti modelu Gemini, což má přinést výrazně přirozenější a kontextově přesnější překlady.

Konec doslovných překladů idiomů

Hlavní změna se týká práce s nuancemi jazyka. Když do Translate zadáte anglický idiom typu „stealing my thunder" (doslova „krást můj hrom"), překladač už nevyplivne nesmysl, ale pokusí se najít odpovídající ekvivalent v cílovém jazyce. Gemini analyzuje kontext a místo doslovného překladu nabídne smysluplnou alternativu.

Totéž platí pro slang, lokální výrazy nebo fráze, které nedávají smysl při překladu slovo od slova. Google mluví o „state-of-the-art" kvalitě překladů – uvidíme, jak to obstojí v praxi. Aktualizace se týká jak webové verze, tak aplikací pro Android a iOS.

Živý překlad přímo do sluchátek

Mnohem zajímavější je ale nová beta funkce Live translate. Ta umožňuje streamovat překlad mluveného slova v reálném čase přímo do vašich sluchátek. Funguje to jednoduše – připojíte jakákoli sluchátka, otevřete aplikaci Translate, klepnete na „Live translate" a posloucháte.

Google slibuje, že překlad zachovává tón, důraz i kadenci původního mluvčího. To znamená, že by mělo být snazší rozpoznat, kdo právě mluví, a celkový zážitek by měl působit přirozeněji než robotický hlas čtoucí text.

Využití? Konverzace v cizím jazyce, sledování přednášek, filmů nebo třeba svatebních proslovů v zahraničí. Háček je v dostupnosti. Beta verze funguje zatím pouze na Androidu a pouze v USA, Mexiku a Indii. Podporuje přes 70 jazyků, iOS a další země mají přijít až v roce 2026.

Učení jazyků s denními cíli

Google také rozšiřuje nástroje pro učení jazyků přímo v aplikaci Translate. Nově můžete sledovat svůj streak – tedy kolik dní v řadě se učíte. Přibyla také vylepšená zpětná vazba s tipy na základě vašeho mluvení. Nic revolučního, spíš drobné vylepšení pro ty, kdo Translate používají i k procvičování.

Funkce se rozšiřuje do zhruba 20 nových zemí včetně Německa, Indie, Švédska nebo Tchaj-wanu. Podporované jazykové páry zahrnují například angličtinu do němčiny, hindštinu do angličtiny nebo mandarínskou čínštinu do angličtiny.

A co čeština?

Tady přichází studená sprcha. Vylepšené překlady s Gemini startují zatím pouze v USA a Indii, a to pro angličtinu a „téměř 20 jazyků" – mezi nimi španělštinu, hindštinu, čínštinu, japonštinu nebo němčinu. Čeština v seznamu chybí.

Kdy se novinky dostanou do Česka a zda bude čeština mezi podporovanými jazyky, Google neupřesnil. Vzhledem k tomu, že jde o postupný rollout, můžeme počítat spíše s měsíci než týdny. Živý překlad do sluchátek na iOS? Na ten si počkáme minimálně do příštího roku.

Používáte Google Translate, nebo preferujete jiný překladač?

Zdroj: Google Blog

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…