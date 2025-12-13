TOPlist

Překladač Google dostává Gemini AI. Slibuje lepší překlady a novou funkci Live Translate

  • Google Translate dostává pod kapotu Gemini – překlady idiomů a slangu mají být přirozenější
  • Nová beta funkce Live translate streamuje překlad v reálném čase přímo do sluchátek
  • Zatím pouze angličtina a zhruba 20 jazyků, čeština mezi nimi bohužel chybí

Jakub Kárník
13.12.2025 14:00
Google Translate patří mezi nejpoužívanější překladače na světě, ale ruku na srdce – na složitější fráze a idiomy byl vždycky trochu krátký. To by se teď mělo změnit. Google totiž do svého překladače integroval schopnosti modelu Gemini, což má přinést výrazně přirozenější a kontextově přesnější překlady.

Konec doslovných překladů idiomů

Hlavní změna se týká práce s nuancemi jazyka. Když do Translate zadáte anglický idiom typu „stealing my thunder“ (doslova „krást můj hrom“), překladač už nevyplivne nesmysl, ale pokusí se najít odpovídající ekvivalent v cílovém jazyce. Gemini analyzuje kontext a místo doslovného překladu nabídne smysluplnou alternativu.

AI in Translate inline 3.width 1000.format webp

Totéž platí pro slang, lokální výrazy nebo fráze, které nedávají smysl při překladu slovo od slova. Google mluví o „state-of-the-art“ kvalitě překladů – uvidíme, jak to obstojí v praxi. Aktualizace se týká jak webové verze, tak aplikací pro Android a iOS.

Živý překlad přímo do sluchátek

Mnohem zajímavější je ale nová beta funkce Live translate. Ta umožňuje streamovat překlad mluveného slova v reálném čase přímo do vašich sluchátek. Funguje to jednoduše – připojíte jakákoli sluchátka, otevřete aplikaci Translate, klepnete na „Live translate“ a posloucháte.

Asset 1 Text Translations with G.width 1000.format webp

Google slibuje, že překlad zachovává tón, důraz i kadenci původního mluvčího. To znamená, že by mělo být snazší rozpoznat, kdo právě mluví, a celkový zážitek by měl působit přirozeněji než robotický hlas čtoucí text. Využití? Konverzace v cizím jazyce, sledování přednášek, filmů nebo třeba svatebních proslovů v zahraničí.

Háček je v dostupnosti. Beta verze funguje zatím pouze na Androidu a pouze v USA, Mexiku a Indii. Podporuje přes 70 jazyků, iOS a další země mají přijít až v roce 2026.

Učení jazyků s denními cíli

Google také rozšiřuje nástroje pro učení jazyků přímo v aplikaci Translate. Nově můžete sledovat svůj streak – tedy kolik dní v řadě se učíte. Přibyla také vylepšená zpětná vazba s tipy na základě vašeho mluvení. Nic revolučního, spíš drobné vylepšení pro ty, kdo Translate používají i k procvičování.

Funkce se rozšiřuje do zhruba 20 nových zemí včetně Německa, Indie, Švédska nebo Tchaj-wanu. Podporované jazykové páry zahrnují například angličtinu do němčiny, hindštinu do angličtiny nebo mandarínskou čínštinu do angličtiny.

A co čeština?

Tady přichází studená sprcha. Vylepšené překlady s Gemini startují zatím pouze v USA a Indii, a to pro angličtinu a „téměř 20 jazyků“ – mezi nimi španělštinu, hindštinu, čínštinu, japonštinu nebo němčinu. Čeština v seznamu chybí.

Kdy se novinky dostanou do Česka a zda bude čeština mezi podporovanými jazyky, Google neupřesnil. Vzhledem k tomu, že jde o postupný rollout, můžeme počítat spíše s měsíci než týdny. Živý překlad do sluchátek na iOS? Na ten si počkáme minimálně do příštího roku.

Používáte Google Translate, nebo preferujete jiný překladač?

Zdroj: Google Blog

