Přešlapy se nevyhýbají žádné společnosti, a i když to určitě mysleli dobře, výsledek působí otřesně. Jako se to stalo společnosti Google v podmínkách oprav telefonů. Za určitých okolností se totiž může stát, že vám váš mobil z opravy nevrátí.

Google chtěl zabavovat mobily

Google ve Všeobecných obchodních podmínkách programu servisu a oprav uvádí v bodě D4 toto:

Neautorizované díly: Pokud odešlete k opravě zařízení obsahující díly, které nejsou autorizovány společností Google, může se stát, že poskytovatel servisu nebude schopen vaše zařízení opravit. Poskytovatel služeb vrátí vaše zařízení, s výjimkou případů, kdy nám v tom brání zdravotní nebo bezpečnostní požadavky. Pokud poskytovatel služby nemůže vaše zařízení vrátit, společnost Google s vámi bude spolupracovat na dalších krocích.

Tato formula na stránkách ale ještě nedávno nebyla. Byla tam mnohem strožejší formulace:

Neautorizované díly: Nebudete odesílat zařízení obsahující díly, které nejsou autorizovány společností Google – pokud tak učiníte, vaše zařízení vám nebude vráceno.

Původní formulace by znamenala, že pokud byste si nechali opravit například Google Pixel 8 Pro (GA04921-GB) u neautorizovaného servisu a ten použil neoriginální díl a vy jste později poslali tentýž telefon do autorizovaného servisu, Google by vám ho jednoduše zabavil. Za změnu vděčíme tlaku několika vlivných osobností, jako je Youtuber Louis Rossman a pánové z Android Authority. Nové znění znamená, že k vrácení nedojde pouze v případě, že by byl neautorizovaný díl nebezpečný. Napadá nás například baterie. V takovém případě s vámi bude servis spolupracovat. Co přesně se stane, ale specifikováno není.

Google follows Samsung, asserts the right to steal your phone during a repair

Nejedná se o jediný případ, kdy výrobce vystupuje navenek jako zachránce planety díky tomu, že z balení odebral nabíječku, ale interními předpisy bojkotuje neoriginální náhradní díly a snaží se přimět zákazníky, aby místo opravy volili raději výměnu za novější model. Google pod tlakem svůj postoj aspoň navenek zmírnil. Nezbývá, než doufat, že posun k opravitelnějším zařízením a respektování práva zákazníků na neautorizované opravy bude čím dál viditelnější.

Zdroj: 9to5Google, Google