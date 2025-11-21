Google vyhlásil nejlepší aplikace a hry v roce 2025! Máte alespoň jednu z nich? Hlavní stránka Zprávičky Google vyhlásil nejlepší aplikace a hry na Google Play za rok 2025 v tradičních Best of Play Awards Nejlepší aplikací se stal Focus Friend od youtubera Hanka Greena – gamifikovaný timer na soustředění V kategorii her zvítězil očekávaně Pokémon TCG Pocket, digitální verze kultovní karetní hry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.11.2025 12:00 2 komentáře 2 Google každoročně vyhlašuje nejlepší aplikace a hry na svém obchodě Google Play, a letos tomu není jinak. Best of Play Awards 2025 oceňují nejen kvalitu a inovativnost aplikací, ale hlavně vývojáře, kteří za nimi stojí. A letošní vítěz v kategorii aplikací je dost překvapivý. Nejlepší aplikace: Focus Friend od Hanka Greena Nejlepší hra: Pokémon TCG Pocket Multi-device aplikace: Luminar a Disney Speedstorm Další vítězné kategorie Google ocenil i nejlepší knihy roku Nejlepší aplikace: Focus Friend od Hanka Greena V době, kdy se celý technologický svět točí kolem umělé inteligence, Google ocenil aplikaci, která je velmi jednoduchá. Focus Friend by Hank Green je gamifikovaný timer na soustředění, který vám pomůže odložit telefon a soustředit se na důležité úkoly. Jak to funguje? Spustíte časovač, odložíte telefon a vaše virtuální fazolka (Bean Friend) se začne soustředit s vámi. Pokud během toho telefon vezmete do ruky a timer vypnete, fazolka bude smutná. Dokončíte-li focus session úspěšně, fazolka vám dá odměny na vybavení jejího pokojíčku. Aplikace získala hned dvě ocenění – kromě Best App také cenu v kategorii Best for Personal Growth. Google ji popisuje jako nástroj, který „nám všem pomohl odpojit se, abychom se mohli znovu připojit“. V podstatě jde o moderní verzi Tamagotchi kombinovanou s Pomodoro technikou. Za aplikací stojí Hank Green, známý youtuber, autor a popularizátor vědy. Focus Friend má na Google Play přes 4,6 hvězdičky a je zdarma ke stažení. Nejlepší hra: Pokémon TCG Pocket V kategorii her není vítěz žádným překvapením. Pokémon TCG Pocket je digitální verze ikonické karetní hry, která přináší autentický zážitek z rozbalování booster packů a sbírání karet přímo do telefonu. Hra vsází na vizuální stránku – karty jsou krásně navržené a celý proces jejich získávání je navržený tak, aby připomínal fyzickou karetní hru. Google ocenil hlavně „hmatatelný element“, který hra nabízí, a způsob, jakým přenáší tradiční karetní hru do digitální éry. Pokémon TCG Pocket má na Google Play hodnocení 4,4 hvězdičky a je zdarma ke stažení s možností nákupů v aplikaci. Hra je mimochodem také mezi finalisty v Apple App Store pro nejlepší iOS hru roku. Multi-device aplikace: Luminar a Disney Speedstorm Google letos poprvé vyhlašoval kategorie pro aplikace a hry fungující napříč zařízeními. V kategorii Best Multi-device App zvítězil Luminar: Photo Editor – pokročilý fotoeditor s AI nástroji, který funguje na telefonech, tabletech i počítačích. Luminar nabízí profesionální nástroje pro úpravu fotek s důrazem na AI asistenci, která dokáže automaticky vylepšit snímky nebo provádět pokročilé úpravy. Google ocenil hlavně konzistentní zážitek napříč zařízeními a intuitivní rozhraní. V herní kategorii zvítězil Disney Speedstorm – arkádové závody s postavami a lokacemi z Disney světů. Hra nabízí cross-play a cross-progression, takže můžete hrát na telefonu, tabletu nebo počítači a váš postup se synchronizuje napříč všemi platformami. Další vítězné kategorie Google rozdal ocenění celkem v devíti kategoriích pro aplikace a sedmi kategoriích pro hry. Mezi dalšími vítězi najdete: Aplikace: Best for Fun: Edits (aplikace Instagramu pro úpravu videí) Best Everyday Essential: Wiser (15minutové audio knihy) Best Hidden Gem: Pingo AI (učení jazyků s AI) Best for Families: ABCmouse 2 (vzdělávací hry pro děti 2–8 let) Best for Watches: SleepisolBio (sledování spánku) Best for Large Screens: Goodnotes (poznámky a PDF) Best for Cars: SoundCloud Best for XR Headsets: Calm (meditace a relaxace) Hry: Best Multiplayer: Dunk City Dynasty Best Pick Up & Play: Candy Crush Solitaire Best Indie: Chants of Sennaar Best Story: Disco Elysium Best Ongoing: Wuthering Waves Best on Play Pass: DREDGE Best for Google Play Games on PC: Odin: Valhalla Rising Google ocenil i nejlepší knihy roku Google Play Awards letos zahrnuly i kategorie pro elektronické knihy a audioknihy. Oceněné tituly zahrnují fikci (fantasy, thriller, romance, sci-fi, horror), non-fiction (memoáry, business knihy, self-help) i knihy pro děti a teenagery. Mezi vítězi najdete například fantasy román „The Raven Scholar“ od Antonie Hodgson, thriller „Famous Last Words“ od Gilliana McAllistera nebo memoir „This American Woman“ od Zarny Garg. Pro čtenáře mangy Google ocenil „The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All Vol 1“ od Sumiko Arai, v kategorii grafických novel pak „Buddha Jumps over the Wall“ od Ying Chang Compestine. Zkoušeli jste některé z těchto her nebo aplikací? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aplikace Google Google Play Hry Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Zajímavé Google Play aplikace zdarma: profi kamera, decibelmetr, zkratka pro kontakty Jana Skálová 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024