Google Play začne aplikacím říkat, kolik vám je. Tvrdí, že bez data narození Hlavní stránka Zprávičky Rozhraní Play Age Signals předá aplikaci věkovou kategorii místo přesného data narození Nevyžaduje doklad totožnosti ani skenování obličeje, rodiče vše nastaví jednou v Family Link Funkce běží v Brazílii, do poloviny srpna míří do Austrálie a Kanady, globálně do konce roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zákonodárci po celém světě tlačí na to, aby aplikace věděly, jestli si s nimi hraje dospělý, nebo dvanáctileté dítě. Většina cest k tomu vede přes nahrání občanky nebo naskenování obličeje – tedy přes údaje mnohem citlivější než samotný věk. Google 29. července oznámil, že to chce vyřešit jinak. Aplikace dostane kategorii, ne datum Rodiče nastavují jednou, ne v každé aplikaci Kdy a kde to bude fungovat Aplikace dostane kategorii, ne datum Rozhraní Play Age Signals funguje jednoduše: aplikace se zeptá Google Play a místo data narození dostane věkové pásmo. Ve výchozím nastavení jsou čtyři – 0–12, 13–15, 16–17 a 18+. Vývojář si může v konzoli Play nastavit až tři vlastní hraniční hodnoty, které musí být od sebe nejméně dva roky a měnit je smí jednou ročně. Aplikace se tak dozví, že jste teenager, ale ne, kdy máte narozeniny. Žádný doklad, žádné selfie, žádná biometrie. Zajímavý detail navíc: rozhraní umí odlišit, odkud údaj pochází – jestli ho nastavil rodič, jestli si ho uživatel zadal sám, nebo jestli vznikl odhadem či ověřením. Aplikace tedy ví i to, nakolik má informaci brát vážně. Google zároveň omezuje, k čemu se údaj smí použít. Výhradně k přizpůsobení obsahu a komunikace věku – nikoli k reklamě, profilování nebo analytice. Rodiče nastavují jednou, ne v každé aplikaci Nejpraktičtější část celého systému. Věkové pásmo dítěte nastavíte v Google Family Link a odtud ho čerpají všechny zapojené aplikace. Odpadá tedy obcházení dvaceti nastavení v dvaceti aplikacích, což je dnes situace, ve které to většina rodičů vzdá. Sdílení navíc není zapnuté automaticky. Rodič ho musí povolit a může ho kdykoli změnit nebo vypnout. U dospělých bez rodičovského dohledu se v regionech s příslušnými pravidly může objevit výzva, jestli chcete věkové pásmo sdílet. Odmítnutí znamená, že vývojář nedostane nic – jen počítejte s tím, že se výzva podle Googlu může objevit ještě několikrát, než přestane. Kdy a kde to bude fungovat Ostrá data už rozhraní vrací v Brazílii, kde běží od března. Do poloviny srpna se má rozšířit do Austrálie a Kanady a do konce roku 2026 celosvětově. Rozhraní funguje na telefonech, skládačkách i tabletech s Androidem 6.0 a novějším a Google uvádí, že po narozeninách trvá dva až osm týdnů, než se uložený údaj sám aktualizuje. Jedna nejasnost tu ale zůstává. Vývojářská dokumentace uvádí, že rozhraní vrací data pouze pro uživatele v regionech, kde to Play ukládá zákon. Červencové oznámení naopak mluví o globálním nasazení včetně zemí bez takové povinnosti. Který výklad nakonec platí pro Česko, se z dostupných materiálů vyčíst nedá, a Google konkrétní termín pro jednotlivé evropské trhy neuvedl. Pro pořádek dodejme, že rozhraní je stále v betaverzi a jeho skutečný dopad závisí na tom, kolik vývojářů si ho zabuduje. Apple mimochodem vlastní obdobu Declared Age Range spustil letos v únoru, takže obě velké platformy míří stejným směrem – přesunout ověřování věku na úroveň obchodu a účtu a nechat samotné zacházení na aplikacích. Je sdílení věkové kategorie rozumný kompromis, nebo další údaj navíc, který o vás aplikace vědí? Zdroje: Android Developers, TechRepublic, XenoSpectrum, Softonic Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Play Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Zajímavé Google Play aplikace zdarma: profi kamera, decibelmetr, zkratka pro kontakty Jana Skálová 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024