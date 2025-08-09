Google Pixel Watch 4 v (téměř) kompletním úniku! Hodinky nabídnou Gemini i extra rychlé nabíjení Hlavní stránka Zprávičky Finální americké ceny Pixel Watch 4 unikly týden před představením Google opouští klasický nabíjecí puk ve prospěch bočního nabíjení z kolébky K hodinkám dostanete 6 měsíců Fitbit Premium, ale žádné Google AI Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Do oficiálního představení Google Pixel Watch 4 zbývá něco málo přes týden a nyní se na veřejnost dostaly finální americké ceny a detaily o bonusech, které k hodinkám dostanete. Po nedávných únicích evropských cen tak máme kompletní obrázek o cenové politice Googlu. Zajímavější než samotné ceny je ale radikální změna nabíjecího systému, která přináší rychlejší dobíjení za cenu kontroverzního designového rozhodnutí. Ceny startují na 349 dolarech, LTE za padesát navíc Americké ceny Pixel Watch 4 kopírují loňský model bez jediného centu navíc. Menší 41mm varianta s Wi-Fi vyjde na 349 dolarů (zhruba 7 400 Kč bez daně), s LTE pak na 399 dolarů. Větší 45mm model startuje na 399 dolarech pouze s Wi-Fi, zatímco plně vybavená LTE verze vyjde na 449 dolarů (asi 9 400 Kč). V kontextu předchozích úniků to znamená, že evropské ceny budou výrazně vyšší – základní model má stát 399 eur, což je při současném kurzu téměř 10 tisíc korun. Američtí zákazníci tak dostanou hodinky o dobré dva tisíce levněji, i když započítáme tamní daně. Největší softwarovou novinkou je plná integrace asistenta Gemini (podobně jako u Galaxy Watch8), kterého aktivujete pouhým zvednutím zápěstí. Google slibuje zajímavou funkci – AI generované odpovědi ve vašem vlastním hlase. Systém si pravděpodobně nahraje vzorky vašeho hlasu a pak je použije pro syntézu odpovědí, což má působit přirozeněji při hlasitém čtení zpráv nebo připomínek. Marketingové materiály také zmiňují „hlubší propojení s aplikacemi“, což naznačuje, že Gemini bude moci přímo ovládat funkce ostatních (nejen systémových) aplikací. To by mohlo znamenat například přímé vytváření úkolů v Todoistu nebo ovládání chytré domácnosti přes Home Assistant, aniž byste museli aplikace otevírat. Konec nabíjecího puku, Google vsadil na boční kolébku Zásadní změnou prochází nabíjecí systém. Google opouští klasický magnetický puk, který používaly všechny tři předchozí generace, a přechází na nabíjení z boku pomocí speciální kolébky. Toto řešení má podle úniků přinést o 25 % rychlejší nabíjení než u Pixel Watch 3. Konkrétně by měly hodinky zvládnout nabití z 0 na 50 % za pouhých 15 minut a na 80 % za půl hodiny. Nevýhodou nového systému jsou obnažené nabíjecí kontakty na boku hodinek. Ty mohou být náchylnější na korozi při kontaktu s potem nebo vodou, i když Google jistě použije odolné materiály. Výhodou naopak bude možnost používat hodinky jako stolní budík během nabíjení, což dosud nebylo možné. Fitbit Premium ano, Google AI Pro nikoliv K hodinkám dostanete šest měsíců předplatného Fitbit Premium zdarma, což představuje hodnotu zhruba 60 dolarů. Také získáte měsíc YouTube Premium. Překvapivě chybí jakákoliv zmínka o Google AI Pro, které bude součástí bonusů k telefonům. To je zvláštní především proto, že hodinky mají podle předchozích úniků obsahovat nový koprocesor M55 speciálně navržený pro AI úlohy s pětinásobným výkonem. Možná Google plánuje AI funkce v hodinkách nabízet zdarma bez nutnosti předplatného, nebo je připravuje jako placený doplněk na později. Konkurence je připravena, Samsung už má Galaxy Watch8 Google vstupuje na trh v době, kdy Samsung již představil své Galaxy Watch8 s podobným jasem displeje 3 000 nitů a vylepšenou výdrží. Pixel Watch 4 tak budou muset zabojovat především hlubší integrací s ekosystémem Googlu a exkluzivními funkcemi pro majitele telefonů Pixel. POŘÍDIT PIXEL WATCH 3 NA ALZA.CZ Oficiální představení proběhne 20. srpna na akci Made by Google, kde se ukážou i telefony Pixel 10. Předobjednávky odstartují tentýž den a první zákazníci by měli hodinky dostat 28. srpna. Vzhledem k tomu, že už známe prakticky všechny specifikace i ceny, jediným překvapením by mohly být nějaké exkluzivní softwarové funkce. Jak se těšíte na nové hodinky od Googlu? Zdroj: evleaks O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky Google Google Pixel Watch 4 Wear OS wearables Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024