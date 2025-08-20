Google Pixel Buds 2a přináší dlouho očekávaná vylepšení. Mají ANC a design z dražšího modelu Hlavní stránka Zprávičky Google oficiálně představil bezdrátová sluchátka Pixel Buds 2a za 3 690 Kč Novinka jako první z řady A-Series nabízí aktivní potlačení hluku s technologií Silent Seal 1.5 Sluchátka půjdou koupit od 9. října a obsahují čip Tensor A1 s podporou AI asistenta Gemini Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google dnes oficiálně představil dlouho očekávaná sluchátka Pixel Buds 2a, která zaplňují pomyslnou mezeru v portfoliu společnosti. Novinka konečně přináší do cenově dostupnější kategorie aktivní potlačení hluku (ANC), které dosud bylo v případě kalifornských sluchátek výsadou dražších modelů. Za cenu 129 dolarů (česká cena zatím nebyla oznámena) získáte sluchátka s moderním designem inspirovaným vlajkovým modelem Pixel Buds Pro 2 a prakticky kompletní výbavou včetně transparentního režimu a podpory AI asistenta Gemini. Design převzatý od dražších Pixel Buds Pro 2 Pixel Buds 2a se vizuálně hlásí k prémiovým modelům Pro 2, od kterých si vypůjčily kompaktní tvar i charakteristické zpracování. Google tvrdí, že jde o nejmenší a nejlehčí sluchátka řady A-Series – každé sluchátko váží pouhých 4,7 gramu. Design vychází z analýzy více než 45 milionů skenů uší, díky čemuž by měla pohodlně padnout většině uživatelů. Zajímavostí je twist-to-adjust stabilizátor, který umožňuje přizpůsobit usazení sluchátek jednoduchým pootočením. Jedním směrem dosáhnete pevnějšího uchycení pro sport, opačným směrem zvýšíte pohodlí při běžném nošení. V balení najdete čtyři velikosti špuntů (XS, S, M, L) pro optimální těsnění. Sluchátka disponují certifikací IP54, pouzdro pak IPX4. Premiéra ANC v řadě A-Series díky čipu Tensor A1 Srdcem sluchátek je proprietární čip Tensor A1, který zpracovává zvuk údajně 90krát rychleji než rychlost zvuku. Právě díky němu mohou Pixel Buds 2a jako první model řady A-Series nabídnout aktivní potlačení hluku s technologií Silent Seal 1.5. Systém kombinuje hardwarové a softwarové prvky pro efektivní blokování okolního ruchu při zachování přirozeného zvuku. Kromě ANC nabízí sluchátka také transparentní režim pro vnímání okolí a funkci aktivního vyrovnávání tlaku v uších. Zvukovou stránku zajišťuje 11mm dynamický měnič s přepracovanou akustikou a vysokofrekvenční komorou. Uživatelé si mohou zvuk přizpůsobit pomocí 5pásmového ekvalizéru nebo aktivovat prostorový zvuk (pouze na kompatibilních zařízeních Pixel). Výdrž baterie a nabíjení S aktivovaným ANC vydrží sluchátka na jedno nabití 7 hodin, s vypnutým potlačením hluku pak 10 hodin. Nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou výdrž na 20 hodin s ANC nebo 27 hodin bez něj. Rychlé nabíjení umožňuje získat hodinu poslechu po pouhých 5 minutách v pouzdru. Google poprvé u svých sluchátek implementoval vyměnitelnou baterii v nabíjecím pouzdru, což výrazně prodlužuje životnost produktu. Nabíjení probíhá přes USB-C port umístěný na pouzdře. Integrace s Gemini a pokročilé funkce Pixel Buds 2a podporují hlasového asistenta Gemini, kterého lze aktivovat hlasovým příkazem (tato metoda u nás zřejmě fungovat nebude) nebo přizpůsobitelným gestem. Díky integraci s Gemini Live můžete vést přirozené konverzace s AI bez nutnosti vytahovat telefon – stačí se zeptat na shrnutí zpráv, doporučení kavárny nebo požádat o navigaci. Sluchátka nabízí multipoint připojení pro současné spojení s více zařízeními a bezproblémové přepínání mezi nimi. Pro majitele telefonů Pixel je k dispozici funkce Find Hub, která zobrazí přesnou polohu sluchátek na mapě. Ztracená sluchátka lze dokonce prozvonit, i když jsou v zavřeném pouzdru. Ovládání zajišťují dotykové plochy reagující na poklepání. Dostupnost a cena Google Pixel Buds 2a budou dostupná v barvách Iris (fialová) a Hazel (černá). Předobjednávky začaly dnes s cenou 3 690 Kč, běžný prodej odstartuje až 9. října 2025. Plánujete si pořídit nová Pixel Buds 2a? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko Google Google Pixel Buds 2a Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024