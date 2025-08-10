Potvrzeno! Pixel Buds 2a opravdu přinesou to, na co jsme čekali Hlavní stránka Zprávičky Známý leaker Evan Blass zveřejnil specifikace chystaných Pixel Buds 2a Sluchátka nabídnou aktivní potlačení hluku a prostorový zvuk Google konečně zaplní mezeru v portfoliu moderních sluchátek střední třídy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Google se konečně chystá vyřešit dlouholetý problém svého portfolia sluchátek. Známý leaker Evan Blass zveřejnil tabulku specifikací připravovaných Pixel Buds 2a, které přinesou prémiové funkce za dostupnou cenu. Nová sluchátka dostanou aktivní potlačení hluku a prostorový zvuk – funkce, které dosud Google rezervoval pouze pro dražší modely. Konečně moderní sluchátka střední třídy Jak jsme podrobně rozebírali v prosinci, Googlu zoufale chyběla moderní sluchátka střední třídy. Zatímco špičkové Pixel Buds Pro 2 stojí přes pět tisíc korun, v podstatě jediná levnější alternativa – čtyři roky staré Pixel Buds A – už dávno nestačí konkurenci. Chybí jim základní funkce jako ANC nebo transparentní režim, které dnes najdete i u výrazně levnějších modelů. Pixel Buds 2a tento problém elegantně vyřeší. Za cenu okolo dvou tří tisíc nabídnou funkce, na které uživatelé levnějších Google sluchátek čekali roky. KOUPIT PIXEL BUDS PRO 2 Co přinesou nová Pixel Buds 2a Podle uniklé tabulky dostanou Pixel Buds 2a aktivní potlačení hluku. Nebude tak pokročilé jako Silent Seal 2.0 v modelu Pro, ale pro sluchátka za 99 dolarů jde o působivou výbavu. Kromě ANC přibude také prostorový zvuk – další funkce, která byla dosud výsadou prémiových modelů. pic.twitter.com/WebUzuFReQ— Evan Blass (@evleaks) August 8, 2025 Výdrž baterie potěší 7 hodinami přehrávání s aktivním ANC, s pouzdrem pak celkových 20 hodin. To není daleko od prémiových Pixel Buds Pro 2 s jejich 8/30 hodinami. Na druhou stranu bude chybět bezdrátové nabíjení pouzdra, sledování pohybu hlavy a funkce pro detekci konverzace, což se ale v podstatě dalo očekávat. Design už známe z předchozích úniků O Pixel Buds 2a jsme také nedávno informovali v souvislosti s uniklými rendery. Sluchátka dorazí ve třech barevných variantách – Iris, Strawberry a Fog Light. Zajímavé jsou nové výřezy na těle sluchátek podobné těm na Pixel Buds Pro 2, které slouží pro mikrofony aktivního potlačení hluku. Pouzdro si zachová známý design Google sluchátek, tentokrát ale bude celý vnitřek barevně sladěný se sluchátky. To je příjemný detail, který oceníme hlavně u výraznějších barevných variant. Představení už v srpnu Google plánuje oficiální odhalení na 20. srpna 2025 společně s řadou Pixel 10. V evropských zemích včetně Česka možná sluchátka dostanete zdarma k předobjednávce některého z nových telefonů – podobnou strategii Google používá pravidelně. BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA NA ALZA.CZ Pokud nechcete čekat do srpna a toužíte po špičkových sluchátkách od Googlu už teď, Pixel Buds Pro 2 představují nejlepší volbu s vynikajícím ANC a výdrží až 12 hodin. Těšíte se na levnější Pixel Buds 2a s aktivním potlačením hluku? Zdroje: Evan Blass/X, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Buds 2a sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.