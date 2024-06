Mobily řady Google Pixel získají novou ochranu proti přehřátí

Při stoupající teplotě vám poradí, jak postupovat

Google Pixel při nadměrném přehřátí samovolně zasáhne

Nejnovější mobily s Androidem už obsahují ochranu proti přehřátí, ale Google plánuje zajít ještě dál. Pro telefony z řady Google Pixel chystá novou funkci Adaptive Thermal, která v krizovém případě nejen nabídne rady pro první pomoc před přehřátím, ale sama může automaticky vypnout mobil, aby nedošlo k jeho poškození.

Přehřátí mobilu přitom může být v létě otázkou pár minut. Je potřeba neodkládat zařízení na přímé slunce, vypínat v horku aplikace náročné na energii nebo snížit jas, případně výkon. To vše pomůže přehřívajícímu mobilu zchladnout. Ale kdybyste včas nereagovali, může být už pozdě a přehřátý mobil se nadměrnou teplotou zničí.

Google podle zjištění Mishaala Rahmana proto plánuje do svých Pixelů přidat funkci, která nejprve poradí a pak sama jedná. V případě, že začne teplota mobilu prudce růst, objeví se na displeji notifikace s návodem: doporučí přesunout mobil do stínu a na místo, kde volně proudí vzduch, plus vybídne k vypnutí náročných aplikací včetně fotoaparátu nebo her. Pokud nezareagujete, Pixel automaticky vypne 5G síť a jiné funkce a razantně sníží výkon. Když ani to nepomůže a teplota mobilu dosáhne 49 stupňů Celsia, automaticky telefon vypne, aby nedošlo k jeho poškození.

This Is How To FIX Your Android Overheating!

Zavedení této ochranné funkce proti přehřívání, která předčí současné pojistky v mobilech s Androidem, je podle Rahmana možné odvodit z aplikace Device Health Services v1.27 pro Pixely. Kdy přijde, ale ještě není jasné.

Jak řešíte přehřívání mobilu v létě?

Zdroje: Android Police, authory.com