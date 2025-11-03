Tip: Hledáte spolehlivý telefon střední třídy? Google Pixel 9a je za 11 tisíc skvělou volbou! Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9a klesá na rekordních 10 990 Kč místo původních 13 990 Kč Telefon nabízí 7 let aktualizací a čipset Tensor G4 z vlajkových modelů V naší recenzi získal hodnocení 90/100 bodů za optimalizaci a výdrž Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 06:00 2 komentáře 2 Hledáte smartphone s dlouhou podporou, skvěle optimalizovaným softwarem a spolehlivými fotoaparáty? Pokud ano, měli byste vědět o telefonu Google Pixel 9a. Ten se nyní na Alze prodává za pouhých 10 990 Kč, uveden byl přitom s cenou 13 990 Kč. Podívejte se s námi na důvody, proč by právě tohle kompaktní zařízení z Kalifornie mohlo být vaším ideálním každodenním pomocníkem. Co nabízí Google Pixel 9a za necelých 11 tisíc? Fotoaparáty překvapí spolehlivostí Výdrž baterie mile překvapila Čistý Android s 7letou podporou Pro koho je Pixel 9a ideální volbou? Co nabízí Google Pixel 9a za necelých 11 tisíc? Základem telefonu je 6,3″ P-OLED displej s rozlišením 2424 × 1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Panel nabízí lokální jas až 2 700 nitů, což v naší recenzi zajistilo skvělou čitelnost i na přímém slunci. Displej podporuje HDR10+ a vyniká přesným podáním barev. Pod kapotou pracuje procesor Tensor G4, který Google nasadil i do dražších modelů Pixel 9 a 9 Pro. V benchmarcích se sice zdaleka nedostanete k takovým číslům, jako kdybyste si pořídili například POCO F7 Pro, ale telefon v praxi působí neskutečně svižně díky výborně optimalizovanému systému. V oblasti softwaru zkrátka Google exceluje, a proto se Pixely snadno dají považovat za jablíčka mezi Androidy. Fotoaparáty překvapí spolehlivostí Hlavní 48Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a světelností f/1,7 v našem testování překvapil schopností vytáhnout kvalitní snímky i z malého 1/2.0″ snímače. Google zde opět vyniká v softwarovém zpracování – fotografie mají přirozené barvy, přesné vyvážení bílé a minimum šumu i za horších světelných podmínek. Dvojnásobný digitální zoom funguje překvapivě dobře a kvalitou se blíží optickému přiblížení. KOUPIT GOOGLE PIXEL 9A Doplňuje jej 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se 120° záběrem. Ten sice postrádá automatické ostření, ale i v noci dokáže zachytit použitelné snímky s dostatkem světla. Selfie kamera používá stejný 13Mpx snímač. Výdrž baterie mile překvapila S baterií o kapacitě 5 100 mAh jsme v recenzi dosáhli běžně přes 7 hodin aktivního používání displeje na jedno nabití. To z Pixelu 9a dělá vytrvalce, který bez problémů vydrží celý pracovní den. Jediným kompromisem je pomalejší 23W nabíjení po kabelu – plné nabití trvá asi 1 hodinu a 40 minut. Telefon podporuje i 7,5W bezdrátové nabíjení. Čistý Android s 7letou podporou Pixel 9a startuje s Androidem 15 a Google garantuje 7 let velkých aktualizací systému. To znamená podporu až do roku 2032 – v této cenové kategorii nemá telefon konkurenci. Systém je perfektně odladěný, animace běží plynule a odezva je okamžitá. Po prvním spuštění nenajdete žádný bloatware, pouze aplikace Googlu. Samozřejmostí je integrace AI asistenta Gemini, funkce Circle to Search pro vyhledávání přímo z obrazovky nebo pokročilé úpravy fotografií pomocí umělé inteligence. Všechny tyto funkce jsou u Pixelů dostupné zdarma bez omezení. Pro koho je Pixel 9a ideální volbou? Telefon ocení především uživatelé, kteří chtějí spolehlivý smartphone bez zbytečností. Hodí se pro ty, kdo preferují téměř čistý Android, rychlé aktualizace a dlouhou podporu. Díky skvělé optimalizaci je vhodný i pro méně technicky zdatné uživatele – prostě funguje bez nutnosti složitého nastavování. Fotoaparáty potěší každého, kdo chce jednoduše vyfotit kvalitní snímek bez přemýšlení. Stačí namířit a vyfotit, software se postará o zbytek. Pixel 9a ale není pro hráče náročných her nebo uživatele, kterým vadí tlustší okraje okolo displeje (téměř 4 mm). CHCI GOOGLE PIXEL 9A Telefon má navíc certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu, kvalitní haptickou odezvu a slušné stereo reproduktory. Čtečka otisků prstů pod displejem je rychlá a přesná, umístěná v pohodlné pozici. Za současnou cenu 10 990 Kč představuje Google Pixel 9a jednu z nejlepších koupí ve střední třídě. Kombinace 7leté podpory, spolehlivých fotoaparátů a perfektně odladěného systému za tuto cenu je prostě nesmírně atraktivní a konkurence v pravém slova smyslu se jí hledá jen těžko. Zvažujete pořízení Pixelu 9a za tuto akční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 