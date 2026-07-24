Výborný Pixel 9a spadl pod devět tisíc! Nabízí famózní fotoaparáty, skvělý displej a dlouhou podporu Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 9a nabízí 6,3" OLED se 120 Hz, čip Tensor G4, špičkový 48Mpx fotoaparát a 7 let aktualizací Se slevou pro členy AlzaPlus+ stojí 8 792 Kč místo 10 990 Kč – loni startoval na 13 990 Kč Na Alze má hodnocení 4,8 z 5 od dvou stovek zákazníků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.7.2026 14:00 2 komentáře 2 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nejlepší fotomobil do deseti tisíc se poprvé dostal pod devět. Google Pixel 9a teď členové AlzaPlus+ koupí za 8 792 Kč, bez členství stojí 10 990 Kč. Cenová trajektorie mluví jasně: loni při uvedení 13 990 Kč, později 10 990 Kč a teď dalších dvacet procent dolů. A protože měsíční členství AlzaPlus+ vyjde na 59 Kč, vyplatí se pořídit i jen kvůli téhle jediné slevě. Na trhu už je sice nástupce v podobě Pixelu a, ten však přináší tak minoritní změny, že se příplatek v podobě dalších asi dvou tisíc absolutně nevyplatí. 👍 Berte, pokud chcete nejlepší fotky, skvělý operační systém a dlouhou softwarovou podporu🤔 Váhejte, pokud potřebujete rychlé nabíjení nebo slot na kartu – 23 W je dnes podprůměr a 128 GB je konečná.💰 Cenovka: 8 792 Kč za telefon, který se ještě loni prodával za čtrnáct tisíc – a díky 7 letům aktualizací vydrží do roku 2032. CHCI PIXEL ZA 8 792 KČ Foťák vlajkové lodi, tělo střední třídy Pixely řady „a“ fungují roky na stejném principu: Google vezme své softwarové kouzlení s fotkami a nasadí ho do levnějšího těla. 48Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací fotí za šera na úrovni telefonů za dvojnásobek a k tomu máte celý AI arzenál – Magic Editor, gumování rušivých objektů z fotek nebo asistenta Gemini. 6,3″ OLED se 120 Hz je jasný a svižný, baterie 5 100 mAh je největší, jakou kdy áčkový Pixel dostal, a IP68 přežije i pád do vody. Hodnocení 4,8 z 5 od 200 zákazníků na Alze je u telefonu v této cenovce mimořádné. Co Google oželel Úspory jsou vidět na třech místech: nabíjení 23 W je proti čínské konkurenci pomalé (na plnou baterii počítejte přes hodinu a půl), displej kryje jen starší Gorilla Glass 3 a paměť nerozšíříte – slot na microSD chybí a adaptér v balení také. Sleva platí pro členy AlzaPlus+, které vyjde na 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně – i s ním ušetříte skoro dva tisíce. VYUŽÍT SLEVU 20 % Je pro vás při výběru telefonu důležitější fotoaparát, nebo rychlé nabíjení a výdrž? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza Google Pixel Google Pixel 9a slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025