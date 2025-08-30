Google udělal s Pixelem 10 krok zpět. V noci fotí hůř než levnější předchůdce Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 překvapivě fotí hůř v noci než předchozí Pixel 9 Hlavní fotoaparát má menší 1/2" senzor oproti 1/1.31" v Pixelu 9 Kompenzací je konečně přidaný teleobjektiv s 5× optickým zoomem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Google Pixel 10 přináší něco, po čem fanoušci základního modelu volali od Pixelu 6 – teleobjektiv. Jenže za tuhle radost si Google účtuje daň v podobě horšího nočního focení. První srovnávací video od 9to5Google odhalilo překvapivou skutečnost: v oblasti fotografování při slabém osvětlení je nový Pixel 10 pozadu za svým předchůdcem. Menší senzor, větší problémy Důvod je prostý – Google osadil Pixel 10 menším senzorem hlavního fotoaparátu. Zatímco Pixel 9 má velikost senzoru 1/1.31″, nový model musí vystačit s 1/2″ čipem. Při stejné cloně f/1.7 to znamená méně zachyceného světla, což se projevuje zejména v noci. Ve vzorcích z videa je rozdíl patrný na první pohled. Pixel 10 si neporadil se světelnými zdroji – fotky jsou rozmazané, s výrazným odleskem a ztrátou detailů. Pixel 9 naopak zvládl stejné scény s grácií, ostré snímky bez přesvětlených míst jsou důkazem kvalitnějšího hardwaru. To stejné se dá říct i o nočním videu, které je zkrátka na letošní vlajce o poznání horší. Teleobjektiv jako spásná hvězda Není to ale jen černobílý příběh. Přidaný teleobjektiv s 5× optickým zoomem je podle prvních dojmů vynikající. I když má „jen“ 10,8MP senzor, kvalita fotek je překvapivě dobrá. Dokonce i při 20× digitálním zoomu vypadají snímky použitelně. Pro mnoho uživatelů bude teleobjektiv důležitější než perfektní noční fotky. Koneckonců, většina lidí fotí přes den a možnost přiblížit vzdálené objekty využijí častěji než focení v naprosté tmě. Google to nazývá „turistickým objektivem“ a není divu – pro focení památek nebo detailů je to neocenitelný pomocník. Software zachraňuje, co může Google se snaží kompenzovat slabší hardware softwarovými triky, které zdokonaluje už roky u řady Pixel A. Za denního světla to funguje překvapivě dobře – Pixel 10 produkuje fotky s vyšším kontrastem, sytějšími barvami a hlubší černou než Pixel 9. Dokonce vytváří přirozený bokeh efekt, i přes menší senzor. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Problém nastává, když slunce zapadne. Žádný software nedokáže nahradit fyziku – menší senzor prostě zachytí méně světla. A to je při focení v noci zásadní hendikep, který se projevuje horší ostrostí, větším šumem a problémy s jasem světelných zdrojů. Schrödingerův Pixel Recenzent trefně označil Pixel 10 jako „Schrödingerův Pixel“ – je to současně nejlepší základní model, který Google vyrobil, i ten nejtěžší na doporučení. Kromě horšího nočního focení vadí i absence rychlejšího UFS 4.0 úložiště u 128GB verze. V roce 2025 je to zbytečná úspora, která ovlivní plynulost telefonu v budoucnosti. Google slibuje dlouhou softwarovou podporu, ale s pomalejším úložištěm bude telefon stárnout hůř než dražší varianty. Pro koho má Pixel 10 smysl? Pixel 10 dává smysl hlavně pro majitele starších Pixelů od verze 6 do 8, kteří touží po teleobjektivu a nevadí jim drobné kompromisy. Pro majitele Pixelu 9 je to krok stranou – získáte zoom, ale ztratíte kvalitu nočních fotek. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Google evidentně kopíruje Apple a vytváří jasně oddělené produktové řady. Pixel 9a je ochutnávka, Pixel 10 přidává koření, ale hlavní chod zůstává vyhrazený pro modely Pro. Otázkou je, jestli je tohle správná cesta, když konkurence nabízí kompletnější balíček za podobné peníze. Jak se vám líbí letošní Pixely? Zdroj: 9to5google, notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Google Pixel 10 Google Pixel 9 Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024