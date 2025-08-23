Google přiznal: Pixel 10 má tři typy úložiště, to nejpomalejší je v nejlevnějších modelech Hlavní stránka Zprávičky Google u řady Pixel 10 konečně přešel na rychlejší UFS 4.0 úložiště, ale jen u vybraných modelů Základní 128GB verze stále používají starší UFS 3.1, od 256GB výš už dostanete UFS 4.0 Nejvyšší modely Pro s 512GB+ navíc přinášejí novou technologii ZUFS pro delší životnost Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Google s řadou Pixel 10 konečně dohnal konkurenci v oblasti úložiště. Po letech používání starších UFS 3.1 čipů přechází na rychlejší UFS 4.0, které nabízí až dvojnásobné přenosové rychlosti. Jenže pozor – ne všechny modely si tuto výhodu užijí stejně. Google si připravil poměrně složitý systém, kde záleží nejen na modelu, ale i na zvolené kapacitě. Konečně moderní úložiště, ale s podmínkami ZUFS – tajná zbraň dražších modelů Kdo dostane co? Přehled je složitý Má to v praxi smysl? Google měl upgrade udělat dřív Konečně moderní úložiště, ale s podmínkami Zatímco konkurence přešla na UFS 4.0 už před lety, Google čekal až do desáté generace. Výsledek? Všechny modely Pixel 10 s kapacitou 256GB a vyšší dostávají rychlejší UFS 4.0 čipy. Ty nabízejí až dvojnásobné přenosové rychlosti oproti UFS 3.1 a přitom spotřebují o 46 % méně energie. V praxi to znamená rychlejší spouštění aplikací, plynulejší práci s velkými soubory a hlavně – telefon zůstane svižný po celou dobu své sedmileté podpory. ZUFS – tajná zbraň dražších modelů Skutečnou novinkou je ale technologie Zoned UFS (ZUFS), kterou Google nasadil do vybraných Pro modelů. Jde o chytřejší způsob ukládání dat, kdy se úložiště rozdělí do různých „zón“ podle typu a životnosti dat. Místo náhodného zápisu po celém disku se data ukládají systematicky do příslušných zón. KOUPIT PIXEL 10 NA ALZA.CZ Co to přináší? Podle výrobce čipů SK Hynix o až 40 % delší životnost úložiště a o 45 % rychlejší spouštění aplikací. Systém nemusí provádět náročné úklidové procesy na pozadí, což znamená konzistentnější výkon i když je úložiště téměř plné. Pro uživatele, kteří telefon plánují používat celých 7 let, je to významná výhoda. Kdo dostane co? Přehled je složitý Tady začíná být situace trochu nepřehledná. Základní Pixel 10 a Pixel 10 Pro ve 128GB verzi stále používají starší UFS 3.1. Od 256GB výš už všechny modely mají UFS 4.0, ale ZUFS technologii dostanete pouze u: Pixel 10 Pro – 512GB a 1TB verze (v USA, jinde jen 1TB) Pixel 10 Pro XL – 512GB a 1TB verze (v USA, jinde jen 1TB) Pixel 10 Pro Fold – 512GB a 1TB verze (všude) Mimo USA je tedy situace ještě horší – ZUFS v modelech Pro a Pro XL dostanete jen u 1TB verzí, tedy i v Česku. Jedinou výjimkou je Pixel 10 Pro Fold, kde ZUFS funguje i v 512GB verzi po celém světě, ale ten se u nás zase neprodává. Má to v praxi smysl? Pro běžného uživatele bude rozdíl mezi UFS 3.1 a 4.0 těžko postřehnutelný. Pixely měly vždy dobře optimalizovaný systém a i se starším úložištěm běžely svižně. Rozdíl pocítíte hlavně při práci s velkými soubory – například při natáčení 4K videa nebo úpravách RAW fotek. ZUFS technologie je pak spíš investice do budoucnosti. Její výhody se projeví až po letech používání, kdy běžné úložiště začne zpomalovat kvůli fragmentaci a opotřebení. Pokud plánujete telefon používat celou dobu podpory a chcete konzistentní výkon, pak má smysl připlatit si za vyšší kapacitu. Google měl upgrade udělat dřív Je dobře, že Google konečně přešel na modernější úložiště, ale měl to udělat už u Pixelu 9. Konkurence jako Samsung nebo Xiaomi používá UFS 4.0 už roky. Navíc složitá hierarchie různých verzí úložiště působí velice nepřehledně. KOUPIT PIXEL 10 PRO NA ALZA.CZ Pokud zvažujete koupi Pixelu 10, vyhněte se 128GB verzím. Nejen kvůli malé kapacitě, ale i kvůli staršímu úložišti. Ideální volbou jsou 256/512GB verze, které kombinují dostatečnou kapacitu a rychlé UFS 4.0. Jak se vám líbí nové Pixely? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Pixel Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL paměti UFS Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024