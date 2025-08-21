Pod pokličkou Tensoru G5: Jaký je nový čipset od Googlu? Hlavní stránka Zprávičky Google konečně opustil Samsung a Tensor G5 vyrábí TSMC na 3nm procesu Výkon vzrostl o třetinu, ale na Snapdragon 8 Elite to pořád nestačí Místo hrubé síly sází Google na AI funkce a fotografické vychytávky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Včera Google představil novou řadu Pixelů 10 a s nimi i dlouho očekávaný čipset Tensor G5. Po letech trápení se Samsung výrobou konečně přešel k TSMC, což by mělo znamenat chladnější a úspornější telefony. Jenže je to opravdu tak růžové, jak to Google maluje? Pojďme se podívat, co nový čip umí a kde pořád kulhá za konkurencí. Konečně u TSMC, ale stále o krok pozadu Největší novinkou je přechod od Samsungu k tchajwanské společnosti TSMC a její 3nanometrové výrobě. To je krok správným směrem – TSMC tradičně vyrábí efektivnější čipy než korejská konkurence. Google tvrdí, že baterie v Pixelech 10 vydrží přes 30 hodin, oproti 24+ hodinám u předchozí generace. Část zásluhy patří větším bateriím, ale Tensor G5 tomu zcela jistě také napomáhá. Co se týče přehřívání, které trápilo předchozí Pixely jako mor, Google nasadil vylepšené chlazení. Základní Pixel 10 má grafitové řešení, Pro modely dostaly odpařovací komoru. Výkon: lepší, ale žádná hitparáda Procesor má zajímavé rozložení – jedno velké jádro, pět středních a dvě malá. To je změna oproti loňskému 1+3+4 rozložení. Google mluví o 34% nárůstu výkonu CPU oproti Tensoru G4, což zní pěkně, dokud se nepodíváte na konkurenci. Uniklé benchmarky ukazují skóre 2 296 bodů v single-core testu benchmarku Geekbench 6. Pro srovnání – Snapdragon 8 Elite dává přes 3 000 bodů. V multi-core dosáhl na 6 203 bodů, zatímco konkurenční Snapdragon či MediaTek běžně dosahují na skóre přes 9 000 bodů. AnTuTu test dopadl ještě hůř – Tensor G5 získal 1,14 milionu bodů, zatímco Snapdragon 8 Elite se blíží v telefonech s lepším chlazením ke třem milionům. To je propastný rozdíl, který se nedá okecat marketingem. Grafický výkon Tady začíná být Google podezřele zticha. Mluví jen o „aktualizovaném GPU IP“ a že hry běží „velmi velmi dobře“. Žádná konkrétní čísla, žádné srovnání s předchůdcem. Podle úniků jde o čip Imagination Technologies DXT-48-1536, což by byl odklon od Mali grafik používaných doposud. Špatná zpráva pro hráče – ray tracing není podporován. A když Google mlčí o výkonu, nejspíš to znamená, že se nemá čím chlubit. AI a fotografie: tady Google září Zatímco v hrubém výkonu Google tápe, v AI má jasno. TPU (Tensor Processing Unit) je o 60 % výkonnější a zvládá spustit nejnovější model Gemini Nano lokálně na telefonu. Ten běží 2,6× rychleji a 2× efektivněji než na Tensoru G4. Google nasadil chytrou architekturu zvanou Matryoshka transformer. Menší, rychlý model (2 miliardy parametrů) je vnořený do většího, kvalitnějšího modelu (4 miliardy parametrů). Telefon si dynamicky vybírá, který použít podle situace. Tokenová okna vzrostla z 12 000 na 32 000, což odpovídá zhruba stovce screenshotů nebo měsíci emailů. KOUPIT PIXEL 10 PRO NA ALZA.CZ ISP (image signal processor) dostal také pořádný upgrade. Umí pokročilou segmentaci scény – rozpozná kůži, rty, oči a další detaily pro přesnější portrétní fotky. Video se standardně natáčí v 10bitové kvalitě HDR pro 1080p a 4K/30fps. Bohužel, 8K video pořád musíte zpracovávat v cloudu přes Video Boost. Komu je Tensor G5 určený? Google nikdy nechtěl soupeřit v benchmarcích. Tensor čipy byly vždy o chytrých funkcích, ne o hrubé síle. G5 umožňuje přes 20 AI funkcí běžících přímo na telefonu – od překladu hovoru v reálném čase (dokonce zachovává hlas mluvčího!) přes novou funkci Magic Cue až po 100× Pro Res Zoom. Pro běžného uživatele, který nehraje náročné hry a neřeší benchmarky, je Tensor G5 dostatečně výkonný. Přechod k TSMC by měl vyřešit problémy s přehříváním a výdrží. AI funkce jsou na špičkové úrovni a fotoaparát tradičně exceluje.

Jenže za cenu vlajkových Pixelů dostanete u konkurence výrazně výkonnější hardware. Google sází na to, že uživatelé ocení chytré funkce víc než číslíčka v benchmarcích. A možná má pravdu – ale bylo by fajn, kdybychom nemuseli volit mezi výkonem a funkcemi.

Co říkáte na nový čipset Tensor G5?

Zdroj: vlastní, AndroidAuthority, Google Blog

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 