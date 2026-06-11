Google Pixel 10 Pro pořád zlevňuje. Za 17,5 tisíce už je levnější vlajkou se super foťáky, spolehlivým systémem a AI funkcemi Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 10 Pro je vlajka s čipem Tensor G5, 16 GB RAM a čistým Androidem se 7 lety aktualizací S kódem ALZADNY20 stojí 17 399 Kč – při uvedení stál 27 990 Kč a v minulé akci 18 494 Kč Nabídne špičkový fotoaparát se 100× zoomem, AI funkce Gemini a displej s jasem až 3 300 nitů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.6.2026 08:00 2 komentáře 2 Cena Pixelu 10 Pro od uvedení postupně klesá a teď se dostala na úroveň sub-vjakových modelů. Google Pixel 10 Pro teď s kódem ALZADNY20 koupíte za 17 399 Kč, zatímco při uvedení stál 27 990 Kč. Je skvělý pro uživatele, kteří hledají spolehlivý smartphone se systémem bez balastu, šikovnými fotoaparáty, dlouhou podporou a AI funkcemi. KOUPIT PIXEL 10 PRO Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete spolehlivou vlajku s čistým Androidem, skvělým fotoaparátem a dlouhou podporou za klesající cenu.⚠️ Zvažte, že čip Tensor G5 není herní špička, nabíjení je pomalejší a část AI funkcí není v Česku dostupná.💡 Za 17 399 Kč jde o nejnižší cenu modelu a citelně lepší poměr cena/výkon než při uvedení za 27 990 Kč. Proč je tenhle telefon zajímavý Hlavní devíza Pixelu 10 Pro je čistý a svižný Android přímo od Googlu bez zbytečného balastu, doplněný o 7 let aktualizací systému i zabezpečení. K tomu patří jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu a AI funkce postavené na Gemini. Protože cena modelu od uvedení padá, dává za 17 399 Kč mnohem větší smysl než za původních téměř 28 tisíc. Klíčové parametry lidsky Telefon má 6,3″ LTPO OLED displej s 120 Hz a špičkovým jasem až 3 300 nitů, takže je čitelný i na přímém slunci. Uvnitř pracuje čip Tensor G5 s 16 GB RAM, který je laděný hlavně na AI a plynulost. Fotí trojice 50 + 48 + 48 Mpx s 5× optickým a až 100× profesionálním zoomem a zvládne i video v 8K. Baterie 4 870 mAh vydrží běžně den. KOUPIT ZA 17 399 KČ Praktická stránka: výbava a každodenní použití Telefon je odolný dle IP68, má 5G, Wi-Fi 7, dual SIM i USB-C a bezpečnostní čip Titan M2. Příjemné je bezdrátové nabíjení Pixelsnap s magnety (Qi2) a odemykání otiskem i obličejem, které funguje i v bankovních aplikacích. Bonusem je vestavěný teploměr, který recenzenti opakovaně chválí. Počítejte ale s tím, že adaptér není součástí balení a kabelové nabíjení 30 W je výrazně pomalejší než u čínské konkurence. Co říkají uživatelé Na Alze má Pixel 10 Pro hodnocení 4,7 z 5 ze 117 hodnocení, 90 % zákazníků jej doporučuje a reklamovanost je nízká (1,54 %). Nejčastěji lidé chválí špičkový fotoaparát, čistý a plynulý Android a prémiové zpracování. Opakovaně padá i spokojenost s rychlými aktualizacemi a kvalitou displeje. VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Kritika je ale konkrétní a je fér ji znát. Část uživatelů upozorňuje, že čip Tensor G5 není herní špička a ve výkonu zaostává za konkurencí, k tomu se přidává pomalejší nabíjení a kolísavá výdrž baterie. Nejčastější výtkou je, že řada AI funkcí není v Česku plně dostupná – kdo telefon kupuje hlavně kvůli nim, může být zklamaný. Někomu vadí i hmotnost přes 200 g. Kdy to smysl nedává Pokud chcete maximální herní výkon a vysoké FPS, najdete za stejné peníze telefony s výkonnějším čipem a grafikou. Méně se hodí i tehdy, když potřebujete co nejrychlejší nabíjení nebo jste si kupovali Pixel hlavně kvůli AI funkcím, které v Česku nejsou dostupné. A jestli vám vadí vyšší hmotnost, sáhněte raději po lehčím modelu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 17 399 Kč, tedy hluboko pod uváděcí cenou 27 990 Kč, je Pixel 10 Pro skvělá volba pro uživatele, kteří chtějí spolehlivou vlajku s čistým Androidem bez balastu, AI funkcemi a dlouhou sedmiletou podporou. K tomu přidává jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu. Hráči a fanoušci nejrychlejšího nabíjení ale budou jinde spokojenější – tady je hlavním lákadlem software, foto a klesající cena. CHCI PIXEL 10 PRO Je pro vás u telefonu důležitější čistý systém a fotoaparát, nebo herní výkon a rychlé nabíjení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce android telefon Google Google Pixel 10 Pro Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025